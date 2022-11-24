印尼国信集团创办人翁俊民 用财富成就他人

我们只不过是财富的管理者，所以这需要智慧。我觉得这个智慧就是，我的财富可以改变多少人。我不敢说自己是一个慈善家，我在做的只是一个人的本分。

印度尼西亚巨富翁俊民（Tahir，Ang Tjoen Ming）博士一生乐善好施，积极扶助弱势人士而名扬四海，大大小小的善款总额以数亿元计。

他坦言，热心推动公益事业的因素主要有两个，分别是他的宗教信仰和父母的言传身教。他谦虚地说：“财富取于社会，回馈社会，这是很合理的，没什么了不起。这也是我们的信仰，父母亲的教诲，尤其我是基督徒。我相信，各个宗教对财富有一个共同点，上天从来没有给我们拥有权，只给我们管理权，我们只不过是财富的管理者，所以这需要智慧。我觉得这个智慧就是，我的财富可以改变多少人。我不敢说自己是一个慈善家，我在做的只是一个人的本分。

“人生最高的目的就是成为别人的祝福。在小的圈子里，家人需要你，再大一点圈子，公司员工需要你，再大一点，社会需要你，再大一点，国家需要你，再大一点，全球人民需要你。能够做到这样，人生就没有遗憾。”

精彩人生始于卑微和争气

国信集团在雅加达黄金地段拥有三座商业大楼，每座大楼市值约6亿美元（约8.5亿新元）。（图/受访者提供）

翁俊民创办的印尼国信集团（Mayapada Group）是印尼最大的私人银行之一，集团核心业务覆盖金融、酒店及零售、医疗、媒体、房地产等行业，身价数十亿美元。2018年，他获颁“国家英雄大儿女勋章”，是印尼建国70多年以来首位获得此荣衔的华裔企业家，次年他受委为印尼总统国策顾问。

他的多姿多彩人生可说是始于卑微和争气。在记忆里，一生勤劳俭朴，终日不苟言笑的父亲翁文英，忙忙碌碌一生为子女付出一切。出生在较富裕梭罗商人世家的母亲谢珍玲，生意头脑与生俱来，她常教导孩子做生意不是说谎，但是需要谎言，这叫生意技巧。做生意在于如何运用说话和经商艺术，使人愿意与你交易。

2018年，翁俊民获颁“国家英雄大儿女勋章”，是印尼建国70多年以来首位获得此荣衔的华裔企业家。（图/受访者提供）

谈到父母的影响，翁俊民三言两语总结：“父亲教我如何处世为人，母亲教我经商之道，两人对我的影响虽不同，不过显然都十分深远。”

谈到父母的影响，翁俊民（中）说：父亲教我如何处世为人，母亲教我经商之道，两人对我的影响虽不同，不过显然都十分深远。（图/受访者提供）

他说：“我没有美好的童年，青年时代也寡淡无味。学习和做生意就是我生活的全部内容。我的少年时代一直跟随着父母的步伐和指示，经商、经商，再经商。”

到了19岁上大学的年纪，父母建议翁俊民到新加坡南洋大学读书，1976年他毕业自工商管理系。2012年，他获颁“南大校友成就奖”，几年后再获颁“南大杰出校友奖”，并捐款100万元给母校作为助学基金。

母亲传授人生四重要品质

在母亲谢珍玲眼里，翁俊民从小就“能量超凡”。 她说：“我没想到俊民能取得今天的成就。当他还小的时候，我就有预感他定非池中之物，他会成为一个非比寻常之人。从小他身上就体现出勇敢、坚韧、善解人意和聪明的气质。他不像其他小孩那样爱哭。我们的生活虽然艰苦，但他不喜欢抱怨。他勇于担当，知道责任的意义。”

早年一贫如洗，谢珍玲身为母亲，物质上给不了孩子什么，但也不想让孩子承受苦难而一无所得，总设法在艰难的生活中给孩子树立榜样，传递信念，让孩子体验生活，领悟人生真谛。

她传授翁俊民四个人生中重要的品质：诚实、勤劳、奉献和谦虚。

她指出，诚实让我们值得信赖，人生之路因而可以更平坦宽阔；勤劳让我们安于所居，乐于所业；奉献让我们永远强大并富有激情；谦虚是上帝所悦纳的品格。“我和俊民的父亲是他24小时的‘老师’。我们可以没有物质财富，但我们的孩子必须继承良好的生活态度。我们坚信，接受高等教育并且拥有道义勇气，俊民就能获得成功的人生。”

一个家庭的价值，不在于父母是否有钱，或者有没有名望，而在于家庭的凝聚力。

还不清母亲养育之恩

去年4月，91高龄的谢珍玲中风跌倒，从此一病不起。翁俊民除了时常亲自照顾她，替她染发，替她梳头，也请了几个护士轮流看顾，并在母亲家中的几个房间安装摄像镜头，时时刻刻可以看到母亲的坐卧起居。这一年来，他从来没有睡过好觉。

他无限感恩地说：“你养我长大，我陪你到老。子女欠父母的债永远还不清，因为有一种爱永远不变，那是父母对子女的爱。从我们一出生，这份爱，这份债，就伴随着我们。”

母亲中风后，翁俊民时常亲自照顾她，除了喂食，还替她染发、梳头。（图/受访者提供）

在朋友圈、商场，翁俊民是出了名的孝子，父亲去世时，他只有31岁。父亲生前中风瘫痪在床多年，不能自然排便，家贫无法请人照顾，他得用手为父亲把大便挖出。留在身上的那个味道，用肥皂洗不掉，他就去游泳池游泳，消除异味。他潇洒地说：“我很愿意这样做，这也是我与父亲最亲近的时候。”

当翁俊民娶到力宝集团创始人李文正的女儿李红，父亲只有一个期待，希望儿子有机会打着领带，在银行做一个上班族。没想到经过多年的打拼，翁俊民竟能排除万难自己创办银行。

谢珍玲守寡39年，付出很多艰辛，也欠下很多债务。翁俊民用13年时间，替母亲偿还了所有债务。那时候他的事业刚起步，由于债务太大，他要分期偿还。他曾告诉岳父李文正：“我一定要替妈妈还清债务！父亲过世的时候，没有留下债务，我希望母亲过世的时候，也可以问心无愧地离开这个世界。”

他满怀伤感地说：“母亲所欠的金钱好还，我欠父母养育之恩的这笔债，却是还不清的。面对一天天衰老的母亲，我觉得我至少还欠着她一条命，我直到今天还在用着这条命。”

岳父也是老师和朋友

1974年，翁俊民完成南大学士课程后，成为有“印尼钱王”之誉李文正的东床快婿。翁俊民曾说：“上天给我最大的财富不是银行里面的储蓄，而是最好的家庭。我做过很多错误的选择，但最明智的选择是找到一个好太太。”

翁俊民：岳父（李文正，右）教我知识和人生观，给我指引方向。没有李文正，印尼生意场上也就没有翁俊民。（图/受访者提供）

作为李家大户的女婿，他指出：“对我来讲是一种荣幸，值得高兴。我觉得这是一个平台，你站在这个舞台上，怎么表演，就要看你自己将来的奋斗，自己的努力。

“我的岳父，同时又是老师和朋友，一位厉害的人物。在生意场上，是他给了我舞台。他教我知识和人生观，给我指引方向。没有李文正，印尼生意场上也就没有翁俊民。”

自2016年，翁俊民的财富一直超越李文正，谈到其中的心情，他答道：“我觉得我跟我岳父的关系，不能够以数字来作为两个人的价值衡量，这对他来讲并不厚道。那只是一个数字，只是外面的媒体给的一个价值判断。我更看重数字之外所取得的成就，我在许多方面是超过我的岳父的。”

让每个孩子都有发展空间

今年3月，翁俊民（左一）70岁庆生与家人合照，左二起是母亲谢珍玲、太太李红、大妹、小妹。（图/受访者提供）

翁俊民、李红育有三女一男，大女儿翁如平主管银行，二女儿翁如玉负责医院，三女儿翁淑清负责地产，最小的儿子翁大川负责整个集团业务。翁俊民说：“父亲把基业传给孩子是中华传统。我要做的就是把蛋糕做大，孩子们每人负责一块，每个都有很大的表现和发展空间。”

今年7月，翁俊民小女儿翁淑清的夫婿陈炜梁（William Tandiono）突告离世，年仅45岁，留下一男二女。

8月间，翁俊民对爱婿过世深感悲痛之余，将南加里曼丹马辰市 （Banjarmasin）新落成的一栋市值1亿美元（约1.4亿新元）的综合大厦转赠外孙，大厦以陈炜梁命名。

翁俊民说：“一个家庭的价值，不在于父母是否有钱，或者有没有名望，而在于家庭的凝聚力。中国有句俗话说，看树就要看果子。倘若要评价我的女婿，我只看他的孩子是否得到良好的教育。陈炜梁的孩子都很优秀，很有礼貌，虽然年纪尚小，但在人情世事上很成熟。这让我感到很欣慰。

“我希望我的家庭是一个和谐的家庭。孩子和孙子们之间团结友爱，互帮互助。”

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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