企业家郑耀楗 无惧潮起潮落勇闯商海

我觉得41岁时跌倒很好啊，至少没有等到61岁才跌倒。

郑耀楗从商30载，历尽潮起潮落，不变的是当初敢于拼搏，永不放弃的魄力。他说：“每个行业都有竞争，竞争越激烈，要脱颖而出就得靠实力。在波涛汹涌的商海，我选择从事的行业是中小企业的主流，而避开忙忙碌碌只当大企业支流的生意。”

新加坡商界的“高富帅”郑耀楗（Terence Tea Yeow Kian），一人掌管亚联盛控股（Accrelist）和千禧业科技控股（Jubilee Holdings）两家上市公司。前称WE控股的亚联盛控股，早年主要负责分销硬碟驱动器的电子元件及测试设备，在郑耀楗的带领之下，逐渐发展成为一家集合多种领域，跨越不同国家的控股公司。他更凭着长期对市场脉动的洞悉与敏锐的观察力，在原有的商业基础上，持续往企业增值服务的道路上拓展。

亚联盛医疗异军突起

亚联盛的口号是“发掘光辉，开创未来”，2019年底业务成功转型，成立了亚联盛医疗（A.M Aesthetics），结合健身与美容，提供一站式的保健、美容护肤、脸部护理、全身按摩与微整形服务，成为新加坡交易所首家部分业务以美容医疗为主的挂牌公司。

2019年9月，A.M Clinic在槟城开设了全马首家连锁店，并计划在马来西亚主要城市多开四五家分店。（图/受访者提供）

同一年亚联盛医疗以400万元顶下四间店面，先由原来的小股东打理，郑耀楗接手后开始调整市场策略，加快发展步伐。对于医美领域，他自嘲是“门外汉”，不过他毕竟经商经验丰富，不久就把业务带上起飞的轨道。

今年底，亚联盛医疗的分店将增至10家，遍布全岛黄金地段的主要购物中心，明年预计会另开三家。据了解，每家分店的装修及投资可达整百万元，每个月的员工及租金总开销是50万元及20万元，郑耀楗信心满满地说：“我们的业务有其强项及优势，客户是针对性的，经营的环境舒服，毛利高回收快。”

今年底，亚联盛医疗的分店将增至10家，遍布全岛黄金地段的主要购物中心。（图/受访者提供）

2022财年，亚联盛集团的营收计1亿5130万元，亚联盛医疗占1080万元，显见医疗业务所占的比重与日俱增，对整个集团的贡献也日趋重要。

亚联盛医疗异军突起，成为医美业的主流，靠的是“收费合理”及“效果既快又好”，客户以上班族为主，男士约占两成，女客户的年龄以30至40岁居多，男客户多是40多岁。海外客户中，来自印度尼西亚及印度的上门求医者也越来越多。

郑耀楗指出：“我们致力于以大众化价格提供五星级设备、环境与服务，让人人皆可负担。”

重视信息科技

郑耀楗主管的另一家公司千禧业科技控股在新加坡交易所凯利板挂牌，亚联盛目前拥有55%的股份。2022财年，千禧业科技集团的营收达1亿4500万元，毛利计750万元，除了马来西亚柔佛及槟城，也在泰国、越南、印尼和印度，以及中国深圳、武汉设有工厂及办事处。

目前集团在新加坡只维持一个总部、一座仓库，以及一定数目的PMET（专业人士、经理、行政人员和技术人员），郑耀楗强调，创新和效率才能使企业突破，由于劳动力成本急剧上升，公司必须重视生产效率。

在印度，低工资和广阔市场并存，必须在劳工密集和自动化之间取得平衡。在马来西亚和泰国，工人数目达上千人，电子部件和组装厂关注的还是现有的经济效益，无须急于创新和自动化。

郑耀楗是电子科班出身，最清楚科技的力量。他说：“未来企业的演变，科技起着最重要的影响。如今有了电邮、互联网、智能手机，随时随地可以互相沟通。强大的信息工具，已掌握在雇主和雇员手中。

“科技创新改进大小公司的营运，而最新的科技进展为企业创造提升业绩的机会，我的公司也不例外。我相信把科技与企业结合起来，有利企业在不断变化的环境中提高竞争力，立于不败之地。”

郑耀楗早已在公司内推行企业资源规划（ERP），记录下全部存货的交易，如出货单、收据、存货转移等等，以确保对存货的管控水平。公司还应用BANN会计系统做账，制定资产负债表，更好地呈现财务状况和有效地配置财务资源，也可以估计来年的预算，规划未来。他正调整公司的步伐，朝研发方向迈进；比起其他领域，他相信研发具有更大的成长空间。

他说：“亚细安国家的电子支付市场潜力巨大，可望财源广进。”不过，在他看来，科技不是万能的，须因时因地制宜。他指出，在新加坡，企业必须朝高端发展，就必须研发，必须支付高工资，必须讲效率，意味着必须自动化、智能化，新科技带来新机遇。

父亲灌输工字不出头观念

郑耀楗勇闯商海，其实有钱过，风光过，也曾跌倒过，负债过。2009年，他重摔一跤，从上亿元身家，跌至欠债几百万元，最后扭转这一切的关键，是他过人的胆识和魄力。

他乐观地说：“我告诉自己，反正我也没有带很多本钱创业，只带了3万元，现在我所拥有的，只要超过3万元，就等于赚到了。”

父亲郑后坤早年在结霜桥开帆布店，郑耀楗在宏文小学念书时，年纪小小就几乎什么活都做过。当年结霜桥一带的环境相当复杂，在这种龙蛇杂居的地方长大的孩子，比起其他孩子来得成熟。年仅4岁时，他已懂得自己上巴刹买东西。

郑家的兄弟姐妹多达九人，从小就被父亲灌输“工字不出头”的观念，郑耀楗在中学念书时已决心从商。郑家九个兄弟姐妹长大后，虽然经营的行业大不相同，不过个个都是自己做生意当老板。

在特选中学圣公会中学求学时，郑耀楗的成绩向来不差。在考虑是否要升上初级学院或理工学院的时候，父亲对他说：“你如果读A水准，就要读大学。读大学有一定的费用，肯定比理工学院贵，所以你如果选择读大学，毕业后就好好跟人家打一份工，不要去冒险做生意。要是报读理工学院，做生意的本钱父亲倒可以帮忙。”

那时郑耀楗一心想出去闯一番事业，结果决定到新加坡理工学院修读电子工程。他日后创业虽没有跟父亲拿钱，但是父亲当年的一番话却改变了他的人生道路。

从事业高峰跌至谷底

新加坡理工学院毕业后，郑耀楗的第一份工作是到一家日本印刷电路板工厂当销售员，替人打工时，他已立志有朝一日要开店当老板。有了工作经验，以及在大哥帮忙下凑足3万元，郑耀楗27岁时与朋友在加冷工业区租了一个面积1600平方公尺的小工厂，创立SCT科技，时为1995年。2004年11月，公司以新亚科技（Advance SCT）上市，郑耀楗成为当年最年轻的上市公司总裁，身价达好几千万元。

由于一心想要把业务做大，郑耀楗在2005年并购了一家营业额比他原本业务大好几倍的上市公司，这也是他连场噩梦的开始，不久公司频频发生各种问题。

回首当年的败仗，他说：“我那时候不切实际，好高骛远，我公司原本的年营业额只有千多万元，却一下子收购一家一年三四亿元营业额的公司。更重要的是我不会整合资源，控制管理层，也没有很好的风险管理。加上铜的价格猛泻更使情况一发不可收拾，最后负债七八百万元。”

从事业高峰一下子跌至谷底，回家之前郑耀楗曾在车里哭了三次，他坦言：“我哭并不是我痛心失去财富，输掉千辛万苦赚来的钱。真正的原因是我深深自责犯了不该犯的大错，特别是找错了合作伙伴，以及胆大而心不够细导致判断失误！”

所幸的是天性乐观的郑耀楗把失败当作一个考验、挑战，重要的是他能从失败中学习到如何在日后避免再犯下不该犯的错，抱着积极的心态逆流而行。他潇洒地说：“我觉得41岁时跌倒很好啊，至少没有等到61岁才跌倒。”

2009年郑耀楗卸下所有职务，把房子卖了，跟太太借些钱，东凑西凑，决定重新创业。

2013年，郑耀楗终于守得云开见月明。在一个偶然的机会下，他在大哥的帮忙下入股已亏损了好几年，面临收盘压力的WE控股，第二年出任马来西亚上市公司EG工业的执行主席，并身兼千禧业科技控股主席，一人掌管新马两地三家上市公司。2015年，他获选为ASME杰出企业家。

胖子变高富帅

郑耀楗是商界的“高富帅”，每星期健身锻炼三次，每次一小时。（图/受访者提供）

在商界，今年54岁的郑耀楗是位帅气、充满活力的企业家，相貌和举止远比岁数年轻得多。

即使商务繁忙，每周一三五傍晚他都会抽空健身一个小时，二四六则是打两个小时的羽毛球。

在专属教练的锻炼下，郑耀楗的健身运动不断有所突破。现在他能引体向上举重110公斤八下。以55岁中年人来说，百人之中，只有一人能有这样的成绩。

郑耀楗的身材健硕挺拔，10年前的体重却曾一度飙升到90多公斤！他笑称：“有一天早上我起身上厕所，突然发现被肚皮挡住了视线。我知道不能这样下去了，那时候起，我就积极运动减肥。我告诉自己，我还年轻，还想创一番事业，如果没有健康的体魄哪里可以。”

为荣阳堂郑氏总会引入年轻董事

除了是永春会馆的副会长，郑耀楗也担任荣阳堂郑氏总会会长多年。（图/受访者提供）

事业有成后，今年获颁公共服务星章BBM的郑耀楗不忘回馈社会，单是母校宏文小学，他就捐助了53万元。除了是永春会馆的副会长，郑耀楗也担任荣阳堂郑氏总会会长多年。以前，他经常驾车载送父亲郑后坤到厦门街参加公会理事会会议和活动。父亲过世后，他于2002年加入公会，从普通会员做到理事，再从副会长做到会长。他笑着说：“处理众人之事，尽量以和为先，理为后。”

以前，是父辈带郑耀楗参加公会活动，现在是他带哥哥及弟弟加入社团，弟弟郑耀宗已是永春会馆的年轻领导人之一。

今年，荣阳堂郑氏公会欢庆成立100周年，郑耀楗引进了10位年轻董事，成为董事会的生力军。每年，他也赞助七八千元作为会员子女的助学金。

今年是荣阳堂郑氏总会成立100周年大庆。（图/受访者提供）

遵照母亲遗愿卖房捐款

2012年，郑耀楗母亲洪玉兰以74岁高龄病逝，家属去年卖出罗央道附近麟谷马莉安（Lengkok Mariam）的洋房后，遵照老人家遗愿，把其中18万9000元分别捐给新加坡癌症协会、儿童癌症基金及光明山修身院。

郑耀楗的大姐郑宝珠透露，母亲18岁从中国福建漂洋过海来本地与丈夫相聚，父母随后在此定居，生下五女四男，父亲生意未上轨道前，全家生活贫困，只能租屋寄人篱下，后购入三房式组屋单位，一家11口挤在小小的房子里生活了十几年，后来父亲的生意越做越好，才有了后来的这栋洋房。

洪玉兰在2004年末被诊断患上大肠癌末期，抗癌期间不仅受病痛之苦，也见尽人生百态，目睹庞大的医疗费用让许多病友与家人不堪重负，因而萌生捐出部分遗产的念头，帮助面对经济困难的癌症病友。

郑宝珠说：“母亲过后便立遗嘱，交代在她往生的五年后，卖掉麟谷马莉安的洋房，把所得分给子孙、老家远亲与贫困村民，以及本地三家机构，每家分别可获6万3000元捐款。”

大姐创办中医义诊诊所

延续母亲精神，郑宝珠在2015年9月创办了恒顺慈善医疗中心，是本地一家针对癌症病患开设的中医义诊诊所，为有经济困难的病人提供免费辅助治疗。她说：“母亲患癌时，我们子女都有陪着她去化疗，亲眼目睹母亲在治疗过程中掉发、消瘦、舌头溃烂，因此能感同身受癌症病患的苦，所以希望能为他们做点事情。”

郑耀楗的大姐郑宝珠创办恒顺慈善医疗中心，为有经济困难的病人提供免费辅助治疗。（图/受访者提供）

仁者之心，慈善之举。

郑耀楗在卓顺发的介绍下认识善济医社，多年来他毫不犹豫地为善济慷慨解囊。在他看来，善济医社能够历经一个多世纪，仍然秉持着尽心尽力为民服务的初衷实属不易！他希望善济能够一直不忘初心，帮助更多需要帮助的人，并将“健康是本钱”这样朴实的价值观传递给更多人。他也鼓励年轻人积极投入慈善事业，因为慈善能让人学会感恩，学会珍惜，学会谦卑，而这是终生受益的品质！

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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