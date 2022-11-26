太平洋海运造船创办人张金陵 献百万行善回馈社会

我认为做生意要勤奋，有诚信，时机一到，就无往不利。

创业之初，张金陵度过了好几年的艰辛岁月。由于资金经常出现周转问题，那时候他最怕接听电话，因为十之八九是债主追债。不过初期的难关一过，公司慢慢稳健发展，年年有好的业绩，即使在疫情这几年，公司还能如常运作，没有太大的亏损。

张金陵（Teo Kim Leng，90岁）创办的太平洋海运造船（Pacific Marine & Shipbuilding Pte Ltd）以建造平底船为主，早期接了不少拖船订单。上世纪八九十年代，公司在东马的市场占有率高达七成，目前的客户则是以印度尼西亚和西马居多。这门生意起落很大，时机来得快，去也快。好的时候，会接到很多订单，坏的时候一个订单也没有。在这四十多年里经历多次经济危机，很侥幸都一一度过。

无师自通的张金陵笑称：“我是建造平底船的门外汉，出道时船头船尾都分不清，不过建造平底船的技术其实并不高，造平底船的主要材料是钢板和焊条，是个劳动密集型生产业，也是重工业，只要有设计图，一般上就能顺利进行和完成，那时的我连设计图都不懂得看。”

他强调说：“我经商有个原则，尽量少跟银行贷款，这样做起生意就不会有太大的压力。我做生意比较保守、谨慎，把可能面对的风险降到最低。我认为做生意要勤奋，有诚信，时机一到，就无往不利。”

张金陵、王慧夫妇经常结伴出游。（图/受访者提供）

回馈社会常年行善

张金陵经常谦虚地表示，他只是一个普普通通的商人，在事业上的略有所成，得利于国家的发展、社会的稳定和客户们多年的支持，因此他觉得在他有生之年应该多多回馈社会。

多年来，张金陵都有捐款给大众和慈善机构， 数额介于500至1万元不等。2021年，他决定拨出100万元来行善，以培养未来国家栋梁的教育事业、扶贫医疗的公益事业为主。

第一炮是他以自己和太太的名义在新加坡国立大学设立40万元助学金，给那些家庭有经济问题的学生申请，每年拨出4万元，为期10年。

第二炮是2022年5月，他在欢庆90岁大寿时，乐捐10万元给张氏总会老人度岁金。2018年至2019年，张金陵担任张氏总会会长期间，曾重启暂停多年的分发老人度岁金活动，希望年长者有个快乐新年及精神上的安慰。至今他已捐出超过60万元，接下来会陆续分发给教育团体和有需要的慈善机构，希望借此抛砖引玉。

硬着头皮帮人理发

张金陵出身贫寒，一生却多姿多彩。

年少时，他以理发为生，也是自治邦第一批立法议员。在1970年代，他弃政从商，是新加坡海运造船业先驱之一，创立了太平洋海运造船有限公司。

6岁时，张金陵从中国福建省莆田市南下来到新加坡。早年生活艰苦，在日治时期，10岁的张金陵曾当过小贩，卖些肥皂盒、香烟赚点钱来填补家用。17岁那年，父亲病故，他得和母亲分担家计重担，第一份全职工作是在淡滨尼乡村开家小理发店，为人理发，既是老板也是伙计。那时的他根本没学过理发，只能硬着头皮替上门的顾客理发。他说：“很感激乡亲父老们不因为我没有经验而不给我机会学习。刚开始理发，我实在理得非常难看。”

自治邦首批议员之一

1959年，年仅26岁的张金陵代表行动党上阵，是51名议员之一。（图/受访者提供）

张金陵只在巴西立新民小学念过书，华文基础是靠不耻“多”问，勤翻字典，自学苦修而成。他生性好交友，喜欢读书看报，对时事深感兴趣，是位不折不扣的“热血青年”。人民行动党一成立，张金陵是第一批白衣人，也是自治邦第一批立法议员。1959年，在51名议员中，行动党议员占了43席，年仅26岁的张金陵是其中一位。

那时的张金陵已经在淡滨尼、榜鹅一带活动甚久，走遍各角落，在当地的人缘向来很好，本来最适合在那里参选。无奈一些基层领袖认为他没有学历，只是一个理发匠，资格不如其他候选人。最后行动党把他调到巴西班让危险区，竞选对手是个有不少支持者的印度籍独立人士。

他说：“我在那六个星期，日以继夜地在大街小巷展开竞选活动，建国总理李光耀还来为我站台。结果我以2123张选票险胜当选，顺利在1959年当选为立法议员。那时的竞选活动是自费的，得自付车马费、餐费，还要租罗厘车和播音设备天天在大街小巷广播，让选民熟悉我。我很幸运，整个竞选活动只花了600元，因为罗厘车、播音设备，以及咖啡饼干之类的东西，都有热心人士的帮助和报效。”

从政是为了理想

张金陵从政是为了理想，当议员的收入可说是入不敷出。他给人理发，平时一个月的收入约有450元，但每个月的议员津贴只有250元，应酬费也不少，是不够养家的。所以每个星期他还得回理发店为老顾客理发两天来补贴收入，先后当了整整20年的理发师。

1961年，行动党因在新马合并问题上党内意见分为两个阵营，张金陵随后退出行动党。抚今追昔，张金陵说：“我们从政不是为了当官，不是为了地位，是为了理想，一心一意希望国家能独立能自主，经济稳健发展，全民就业，教育普及，安居乐业。我相信只要每个政治家的目标是以为国为民的利益为主，理性对待问题，虽然开始是殊途，最后会是同归，任何党当政都一样。”

张金陵退出政坛从商，以1万元入股朋友的船务公司，并在1979年创立自己的太平洋海运造船有限公司，从此在商海一帆风顺。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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