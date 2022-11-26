白世音研究与发展机构创办人白世音 以光力量革新农业科技

白世音研究与发展机构的“光力量总合”运用于各领域，如农业科技，追求通过绿色农业构建大健康新格局。

距今约2600多年的公元前581年，在《左传》中早有记载的“二竖子”，它聚集了生命的负信息和负气场，是造成人类痛苦与地球灾难的根源。白世音经过20多年的艰辛探索与研究，发现了光力量总合的存在，发明了光力量总合的应用，以及运用光力量总合光化二竖子。她通过科学化、系统化、理论化和专业化的方式，将光力量总合光化二竖子文化，形成一门独特的东方生命科学。

为了更好地将研究成果加以发展，白世音成立了白世音研究与发展机构（Bai Shi Yin Organisation），总部设在新加坡。

白世音在长期研究实践过程中，发现二竖子作乱是影响农作物生长的主要根源。她说：“为了呵护人类和地球，让人们吃得安心，农夫种得开心，我们进行了创新农业光科技研究。”

她进一步说明，根据农业生态系统理论，生物与环境有着密不可分的联系，两者相辅相成。二竖子作乱导致土地贫瘠、寸草不生，也导致农作物劣质低产。所以，她认为必须从提升农业生态系统的光能量下手，才能改变二竖子的负面影响。

白世音为尽力实践新加坡农业“30·30愿景”付出行动，研发了一系列产品，包括厨余光化剂、土壤优化剂、虫害光化剂和光贴等。目标是通过农业生态系统的良性转化，将二竖子负力量转为正力量，以减少病虫害，让农作物健康茂盛，提高农作物的品质和产量，愿景是通过创新农业光科技，保护水土，减少土壤板块硬结，减少水资源污染，增强土壤良性循环，从而降低对人类、水土、空气和大自然的破坏。

在海内外开辟农业研究基地

近年来白世音积极发展农业，在中国、马来西亚和新加坡多次取得突破性发展的验证。研究基地包括在中国的茶园、无花果园、山茶树园，在马来西亚的榴梿园、蔬菜园、果园，在新加坡的城市园艺，澳大利亚的家庭花园柠檬树等。

马来西亚金马仑有机蔬菜园实践研究基地。（图/受访者提供）

早在2007年一次偶然的机会，白世音去中国武夷山参观大红袍茶园时，就希望能提高茶叶有效物质活性，让茶友可以喝到更加醇厚的大红袍茶。当她选好武夷山一块茶园做为实验基地时，碰上武夷山大旱，许多茶园遭受损失。白世音的茶园实验基地也经历了持续约60天异常严重旱灾，但茶树自愈力很强，似乎没有受到干旱的影响，也没有出现虫害，产量明显高于其他种植园，茶叶品质更好。

中国山茶油实践研究基地，运用光力量总合养护的山茶树园，连连大丰收。（图/受访者提供）

白世音也研发了光力量屋顶种菜技术。在高度城市化的地区，屋顶种植不仅有助提高空气质量，也可减少二氧化碳排放，缓解上班族工作压力，与家人一起享受田园生活带来的乐趣。

冠病疫情期间，白世音在新加坡研究种植红毛榴梿树及蔬菜。她说：“高楼种植红毛榴梿树的挑战很大，种植在花盆，而且要面对烈阳和大风。我们选择这种高难度的树木，研究成功的话，就代表种植其他的问题就不大了。”

两年多疫情期间，白世音无法出国巡视研究基地及交流心得，但她并没有停下脚步。除了通过视讯方式与世界各地有兴趣人士交流，也和懂得感恩的受益者一起结合光力量总合制作有机堆肥，并应用厨余光化剂，将堆肥转化为光养料。光养料已在最后的实践验收阶段，白世音计划时间成熟时就推出市场。

结合光力量总合与一系列研发的光化剂，已将堆肥优化为特优光养料，目前在最后的实践验收阶段。（龙国雄摄）

参与海外农业论坛分享心得

疫情前和疫情期间白世音参加了多个农业论坛，分享心得。

2020年中国国际服贸会于9月4至9日，在北京国家会议中心举行，习近平主席在开幕式上通过视频致贺辞。白世音应邀出席，并在农业可持续发展论坛上发表线上主题演讲“白世音创新农业光科技”。

2018年白世音参加世界可持续发展会议（WSF）北京峰会中的农业经济可持续发展专题座谈会。她在论坛上以“光力量科技在农业的应用”做主题演讲，光力量总和光化负力量的理论，得到与会专家的认可及好评。

她于2018年也在印度的国际药用植物与药物发现会议做全场主题演讲，并在马来亚大学和马来西亚玛拉工艺大学（UiTM）主办的论坛与国际平台发布论文。

白世音的座右铭是 “一颗报恩心是成功关键”，人生目标是传承中华优秀传统文化，尤其是将忠孝文化、道德教育和二竖子文化发扬光大。

有大爱精神的白世音，把国家当成自己的家照顾，把他人的公司当自己公司来培养，谦虚地称自己是一名服务员。她说：“我希望让新加坡品牌更加深入人心，传承和发扬新加坡前辈的精神，一颗报恩心永续成功路！”

五方面培养全面发展人才

白世音强调一颗报恩心是成功关键，她通过五个方面培养德智体美劳全面发展的人才。

首先，发扬优秀传统文化，尤其是饮水思源的德性教育，这主要通过兴办汉语培训班，教导《弟子规》《左传》等来达成。她说：“中华文明5000年源远流长，充满各种人生智慧，也教导人向善，促进社会和谐。我们致力于传播中华民族的古老智慧，以及弘扬中华文化优良传统道德。”

第二、文化艺术，尤其是三大种族舞蹈和鼓文化；第三、游学，从活动中发掘和培养人才；第四、环保，回收厨余，制作堆肥；第五、学习农业种植，如菜、果、树、花和稻等。

白世音不但从文化艺术方面培养孩子，同时培养孩子们不怕脏、不怕累，保护环境、呵护地球，成为德才兼备的人才。家长说：“制作堆肥的方法很多，我们选择应用白世音所研发的厨余光化剂来做堆肥，把正能量之光传播到社区的每一户家庭，希望能为孩子和家庭带来和谐、健康和幸福。”

学习运用“光力量总合”制作堆肥的孩子，在展览会上向大家介绍白世音研发的厨余光化剂。（图/受访者提供）

成立白世音文化艺术

文化艺术方面的推动，白世音可说是不余遗力。她在2012成立白世音文化艺术（BSY Cultural Arts），总部设在新加坡，演员来自新加坡、中国、马来西亚和澳大利亚等地。

她说：“我们把德性教育放在首位，培养德才兼备、谦虚向善、孝养父母、爱国爱民的文化艺术人才。每一场演出都是为弘扬新加坡多元文化、报恩文化、中华优秀传统文化、正能量文化。”

白世音文化艺术的舞蹈涵盖华族、马来和印度舞，充分体现种族和谐。鼓文化传承则有孩子、青少年和乐龄人士，从年幼到乐龄都可学习。

“参与白世音文化艺术中心的孩子们，天生智慧得到激发，快乐健康，充满活力和信心，在应对上表现成熟，学习上有坚韧的毅力。这是由于他们体内的负气场干扰已转化，减少了学习和生活的障碍。”

在本地举行大型汇演

2019年4月5日至6日，白世音文化艺术联合芽笼东老人之家、新加坡艺人公会和白世音研究与发展机构，一连两天在嘉龙剧院呈献“忠孝敬祖”庆祝活动。三场活动是《大爱之光》大型舞台表演、“忠孝敬祖”讲座和“光艺汇演”。

演出阵容鼎盛，人数多达200人，来自新加坡、中国、马来西亚和澳大利亚等地。表演者包含老中青，最小的仅5岁，最年长的85岁，当中有的是三代同堂齐演出，蕴含家庭凝聚力。

三场演出的编舞、灯光或舞台的视觉效果极佳，颇具张力，紧凑精彩。《茉莉花》《吉祥如意》《红绸舞》等具有东方韵味，还穿插马来和印度族舞曲，印族同胞也献唱一首轻快的中文歌《三月三》，体现我国求同存异的和谐与包容性。

当晚的百人鼓演出《正气浩然》，金鼓齐鸣，充满正力量。白世音说：“通过鼓声和我们共同的努力，呈现给我们社会的是正心正念正思维，通过鼓声的传达，让中华优秀传统文化发扬光大。”

百人鼓演出《正气浩然》，金鼓齐鸣，充满正力量。（图/受访者提供）

芽笼东老人之家50人合唱团浩浩荡荡在台上演唱了由白世音填词谱曲的《报恩祖国》。压轴舞蹈围绕“大爱之光”主题，舞蹈员一身素白，舞姿优美，诵咏吟唱，融入在银河系背景画面里，传达大爱的美好信念。

白世音也在“忠孝敬祖”讲座强调先祖在每个华人家庭是核心人物，应当给予重视与尊敬。忠孝敬祖建立在德性教育、饮水思源的根基上。

2018年9月1日至3日，新加坡白世音文化艺术在新加坡华族文化中心主办一年一度的“九三盛典12周年暨白世音文化艺术光艺汇演11周年”庆祝活动（于2006年开始建立团队）。节目包括光艺12周年演出、“城市绿色财富”主题讲座和晚宴，共有来自七个国家和地区的嘉宾欢聚一堂。

登上国际舞台演出

白世音文化艺术也受邀到中国中央电视台的“同根同梦”及其他国际平台演出，飞往中国的北京、厦门、墩上，以及马来西亚的吉隆坡、怡保、槟城等地表演。

2018年1月30日，白世音文化艺术受邀在北京国际会议中心举行的“公益中国·同根同梦·2018全球华人春节联欢晚会暨楷模人物年度盛典”演出。同年，也在厦门表演录制了“2018中国海峡大舞台春晚”。

同根同梦晚会是由中国中央电视台专业导演团队执导，采用全球最顶级舞美设计，为全球华人打造一个盛世欢庆的盛会。白世音文化艺术呈献的节目是《望春风》。

2017年的同根同梦全球华人春晚，白世音文化艺术也参加了，呈献《金光明鼓》和“荷花舞”，气势磅礴的金光明鼓为晚会拉开序幕。同年的同根同梦全球华人秋晚，白世音文化艺术呈献了《小自在》。

2017年中国中央电视台与全球华人十大楷模年度人物颁奖典礼采访中，白世音被誉为“在海外传播中华文化先行者”。同一年她也荣获“最具影响力华人领袖”荣誉称号。

中华文明5000年源远流长，充满各种人生智慧，也教导人向善，促进社会和谐。我们致力于传播中华民族的古老智慧，以及弘扬中华文化优良传统道德。

2016年中国中央电视台的《中国人在海外》，采访白世音在海外传承与弘扬中华优秀传统文化的事业。《中国人在海外》大型纪录片是全球华人首档专业励志类人物纪录片，也是首部记录海外华人发展史的国家档案。

1975年掀起知识青年上山下乡热潮时，白世音正值当年。下乡时她担任过中、小学教师和一所小学的校长，那段经历让她明白“身教胜于言教”的重要性。所有调皮捣蛋的孩子，都可以引导正向思维。作为老师，要让他们学会丢掉一些东西，也就是缺点归零，以德育人，德才兼备。

1992年中国青年迎来留学热潮，白世音同样拥有一个可以出国留学的机会。首次来新加坡深造的白世音，原本想体验留学生涯两年就回中国，没想到后来在新加坡成立“光力量总合”研究与发展机构。

虽然离开中国30年，她将自己对中国和所在国——新加坡的爱，落实到具体的行动中，把中国优秀传统文化继续发扬光大。

要对白世音研究与发展机构和白世音文化艺术有进一步了解，可浏览网站：www.bsyorganisation.com 和 www.bsyculturalarts.com。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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