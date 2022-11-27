李国基退而不休 全身投入文化慈善事业

人才是企业成功的最重要元素。有好的团队可克服万难，夕阳也能变成朝阳。

李国基献身公益数十年如一日，受惠的大大小小机构、社团不下20个。（龙国雄摄）

李国基（Patrick Lee Kwok Kie）在十多年前开始把星纶（Sing Lun）控股的日常业务，慢慢交给子女和公司团队，全身投入文化与慈善事业。

现年74岁的李国基献身公益数十年如一日，受惠的大大小小机构、社团不下20个，其中有广惠肇留医院、中华总商会、新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华乐团、华社自助理事会、新加坡华族文化中心、广东会馆，以及国家文物局、博彩管理局、李光耀奖学金，以及终身健保计划、公积金属下的小组委员会等。

在李国基的感召下，女儿李佩銮（Anne Lee Pui Luin）和长子李坚辉（Mark Lee Kean Phi）如今也是多个华社组织的中坚分子，广惠肇留医院和中华总商会都是李家三代先后服务过的。

殖民统治下的新加坡，公共服务设施十分不足，须由民间自发补充。当时新加坡的广东人不少，他们开始建造学校、医院、慈善团体和会馆，如冈州会馆，就是为帮刚来新加坡的同乡融入社会而成立的；广惠肇留医院当年也是为广东人服务的医疗机构。

李国基接任广惠肇留医院主席后，留医院在百年大庆开始大规模扩建，添了新的疗养院主楼，四座历史建筑也获得保留，霍然亭花园更是焕然一新。实龙岗路主院大事扩建，波东巴西新分院也告启用，担任主席十多年的李国基贡献良多。

李国基谦虚地说：“能为社会、国家服务是我的莫大荣幸，我也从中吸取了实际经验，学习到许多东西和专业知识，接触到各方面的人才和建立了很好的人脉，这倒是我意想不到的‘收获’，这应该是有‘舍’就会有‘得’吧？”

“门外汉”获益良多

出任新加坡华乐团主席与董事整10年，也让自嘲是音乐门外汉的李国基深深受惠。

他说：“华乐是民间发起的音乐，和交响乐不一样，所以我们最需要思考的是，如何把华乐打造成为真正雅俗共赏的音乐，让华乐在社会里深化。我们相信，如果有了这样的广度，自然会产生深度和高度，让华乐团不只是有尖端的技能、很好的曲目，最重要的还是要有广大的观众，这是我们的策略及希望。华乐团最大的改变是，我们真正把年轻的听众群建立起来。”

华乐团的活动大本营新加坡大会堂，是国家古迹，于2017年完成翻修，对音乐厅的音效、内部无障碍设施以及外部园景予以优化。大会堂翻新工程顺利进行，李国基挺有成就感。

作为终身健保计划的小组委员，李国基坦言得益特多。他说：“小组委员会有许多医疗专家、会计师、策划师，以及高级公务员等各种人才，小组定时举行咨询会议，和民众交流听取各类意见，让人茅塞顿开，从而深入了解医疗制度、政府未来的政策，这对我在广惠肇留医院的工作有很大的帮助，我也忙得开心、充实。”

将家族生意转型为成衣代工商

李国基祖籍广东新会，父亲李子衡是被“卖猪仔”到南洋的。日军打到南洋时，原来雇用他的老板害怕被战事殃及，决定遣散包括他父亲在内的雇工，并以店里的布匹作为遣散费抵给大家。拿着“遣散物资”，父亲回到乡下，开始了一段摆地摊的生活，因为勤劳和讲信用，生意越来越好。

1946年，李国基的父亲来到新加坡，开了一家布匹庄，李国基长大后留在布店工作。1968年，生意越来越难做，当时的李国基已是个充满商业智慧的20岁青年。他做好了家族生意的转型准备，创立了家族第一家服装厂，成功转型为成衣代工商，先是做童装，后转做成人服饰。2000年，李国基的公司在新加坡上市，8年后李国基将公司私营化。

星纶于2018年获颁安永家族企业卓越奖，第三代接班人李坚辉的表现，则更早就受到了肯定，获颁2015年安永企业家奖（制造业）。（档案照）

李坚辉在1999年加入星纶，10年后成为首席执行长。在他的领导下，星纶再度转型，专注生产运动服装。这一改变，使得公司的服装业务非但没有在冠病疫情下受到打击，反而因世界各地的athleisure运动休闲服饰走俏，表现不跌反升。

星纶于2018年获颁安永家族企业卓越奖，李坚辉作为首席执行长的表现，则更早就受到了肯定，获颁2015年安永企业家奖（制造业）。

敞开胸怀接受新技术

今日，星纶集团的核心业务有三大类：制造业、投资、房地产。投资和房地产，是在李坚辉加入后开始发展起来的，三大类业务的收入占比目前大致一样。

集团如今持有工业相关业务的投资和经营权益，包括SL Global（与香港晶苑集团合并前星纶的运动服装制造子公司），以及Vac-Tech Engineering，一家专门为跨国能源与化工公司提供危险废物处理和危险废物运输的管理公司。

李国基说：“多年来，我们建立了一支具国际观的专业团队，他们了解有关行业和制造业，我们可以将他们部署到不同的业务中。我们也认识到，在某些领域，我们须要依赖具有不同技能的合作伙伴。 因此，我们与Mizuho Asia Partner合作，运营两只私募PE基金。我们也培育具发展潜能的东南亚中小型公司。”

谈到管理和经营心得，李国基说：“人才是企业成功的最重要元素。有好的团队可克服万难，夕阳也能变成朝阳。经商环境千变万化，重要的是要敞开胸怀接受新技术和新工艺，持续培训和改进团队能力。当然也要特别注意国际贸易法规，它可以改变景观和整个趋势。”

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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