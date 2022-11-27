醉花林总理黄海庆 品德比财富重要

在1984年加入醉花林俱乐部（Chui Huay Lim Club）的黄海庆（Ng Hoy Keng），今年7月高票当选为醉花林的新总理。

由第一副总理升任为具有177年历史的潮人社团新领导，黄海庆今后的工作任重道远。他说，新团队接下来将尽力为醉花林服务，确保财政透明，继续保持财务稳健。对外，醉花林将与其他潮州社团和文化团体加强联系，合办各类文娱康乐活动，弘扬华族潮州文化，把醉花林提升成为潮州人的文化活动中心。

目前，醉花林共有110名基本会员及260名普通会员，其中年已古稀的约占半数，黄海庆希望能招收多50名新会员。他说，以前是富豪、有钱人才能够加入醉花林；现在开放了，欢迎年轻有为、 品格端正的年轻人加入，因为一个俱乐部，要引进一批年轻人，才会有人才，才会有活力。

今年7月高票当选为醉花林总理，黄海庆（左）慷慨捐10万元给五个慈善团体。他说：“一个人的品德比财富更为重要，要饮水思源、知恩图报，懂得感恩父母的养育之恩，感谢社会各界给予的支持和厚爱。”（图/受访者提供）

多年来，事业有成的黄海庆积极参与社团活动，是位知名华社领导，担任的社团要职计有：新加坡车业公会会务顾问、新加坡潮州八邑会馆名誉会长、南洋普宁会馆永远荣誉会长、黄氏炽昌联谊社永远名誉社长、潮州江夏堂永远名誉会长、普救善堂名誉总理，巴耶利峇民众俱乐部、北斗象棋研究会、新加坡联合社诸社团之名誉主席，以及余娱儒乐社名誉社长等等。

他说：“一个人的品德比财富更为重要，要饮水思源，知恩图报。一路以来，我都秉承‘取之社会，用之社会’的理念，积极参与各大社团和华社的活动，力所能及回馈社会。”

与汽车经销业结缘

黄海庆祖籍广东普宁，在榜鹅乡村出生，家里兄弟姐妹多达八人，父亲在榜鹅八条石的巴刹开粮食杂货小店，在住家边养些鸡鸭，也兼卖家禽饲料。

在家中排行第六、男丁老四的黄海庆，上有哥哥姐姐分担家计，因此有机会接受较好的教育，中正中学毕业后就读南大经济系。他对商业原无多大兴趣，反而醉心于摄影，父亲还以为他日后会开家摄影馆。不过在机缘巧合之下，他与汽车经销业结缘，一做就是50年，是业内知名的老行尊。

离校后，黄海庆加入普宁同乡方燕山创办的亚洲摩哆当执行员，三个月升为助理营业主任，月薪370元。由于营业员的月薪固定，收入远不及汽车销售员，老板看他做事勤快好学，能言善道，随后调派他到门市部销售汽车。

黄海庆说：“当时每卖出一辆车，我就可分得100元佣金，一个月卖个三五辆不成问题，不过较重要的是我在公司三年，基本上已摸熟汽车买卖的细节、市场的走势，以及政府经常修改的车税条例，这些市场知识和实际经验都是我日后从商的基本功。”

旧车出口第一人

1975年，黄海庆和友人合资在麦波申前大东方酒店成立丽都摩哆贷款（Leco Motor Credit），公司员工四五人，受英文教育的太太林丽虹负责处理文件和财务，黄海庆主打营销，夫唱妇随一主内、一主外，他的成功事业，少不了太太的贡献和协助。创业第二年，旧车提早报销可获得回扣，刺激了旧车出口行业，黄海庆于是转而做起旧车出口生意，三几百块就能买到即将报废的旧车，斯里兰卡旧车市场逐渐成为丽都的第一个海外市场，黄海庆也成为旧车大量出口的第一人。

1970年代，峇淡岛基本上还是个有待开发的处女岛，岛上的汽车不到10部，马路全是红尘滚滚。黄海庆说：“我知道这是商机处处的市场，先是岛上有人跟我订了四辆日本旧车，于是我把10辆重新喷漆的旧车运过去投石问路，没想到竟然成为抢手货，高峰时期一年出口到峇淡的旧车可达500辆，一举成功抢占了当地的旧车市场。”

90年代，印度尼西亚立法禁止旧车进口，丽都改卖日本新车，生意仍然一片火红，几乎是进口多少就能卖多少，一年可卖上700辆日产新车，黄海庆每个周末都会渡海到峇淡岛收账，有个时期放账给车行的款项达200多万新元。

1997年亚洲金融危机来势汹汹，印尼盾大贬值，丽都也被进口商拖欠了大约60万元。在商海坐看风起云涌的黄海庆淡然说道：“做生意要以诚信为先，必定是有赢有输，赢时不能贪得无厌，输时也不好翻脸而失去为人处世的风度。”

当旧车出口市场日益萎缩，黄海庆立即改弦易辙紧抓另个商机，改卖运至本地的日本新车，迅速拿下一大部分的平行入口汽车市场。2005/06年，丽都一年可卖出的新车不下千辆。黄海庆的事业再创高峰。

生意根基扎稳后，黄海庆开展第二双翅膀，在中国深圳市创设深圳市丽都汽车贸易有限公司，鸿图骏发，更昭隆信。

常以“入行四五十年，从未和客户发生过任何官司纠纷”为豪的黄海庆，多年前已开始把日常业务交给长子黄永腾打理。

发展服装生产与贸易

黄海庆也发展服装生产与贸易，奥特（Augment）国际是意大利著名体育品牌卡帕（Kappa）在新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾及尼泊尔的总代理。

人缘极佳的黄海庆，经营哲学就是“诚信”二字。

“母亲教导我，要赚钱就要勤劳，讲诚信，不要骗人。”半个世纪以来，母亲的话成为黄海庆内心的定海神针，看准时机，屡次把危机化为商机。

他认为：“待人以诚，严守信誉，与人通商，一谈就咬弦，生意自然容易拍板，诚是货真价实，信则童叟无欺，诚信相辅，就是小生意也会门庭若市。确保诚信，无异于替公司打响了优质品牌。”

他说：“我的事业也得力于太太的协助，在业务繁忙时把文件带回家处理，她每晚做到三更半夜，当我睡醒时，她还在工作。”黄海庆忆述，当年创业，太太深夜帮他处理文件的情景，还历历在目。

黄海庆自小就爱听歌、唱歌。几年前，他循众要求推出个人专辑《经典老歌》，“舞台人生”也显得倍加精彩。

今年77岁的黄海庆向来无“三高”，他常说：“人的身体健康还是很重要，没有健康的身体就没有快乐。要乐观，少发脾气，生活有规律，不熬夜，不宵夜，早睡早起，散散步，跟朋友吃吃饭、谈谈心，活得开开心心。”

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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