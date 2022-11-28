JR Life Sciences董事长王全益 不轻易言败拼出新天地

我们要积极以正能量心态面对一切挑战，凭着对工作的热忱，以及永不轻易言败的精神来解决问题。

冠病疫情冲击供应链，保健品进口和分销商JR Life Sciences遇到成立以来最大挫折，却也遇上转战电商平台的新机遇，将业务推向另一个高峰。

JR Life Sciences成立于2007年，旗下全益康（Holistic Way）品牌响当当。公司刚在今年5月颁发的2020/21年度新加坡金字品牌获得“成名品牌奖”，全益康则赢得“最受欢迎品牌奖”殊荣。在这之前，公司已将多个杰出品牌和企业奖项收入囊中。

拥有今日的成就，董事长王全益（62岁）可是经历了一番“寒彻骨”。2007年他服务了22年的保健品公司将他列入裁员名单，虽然力争到10万元遣散费，他还是遭受到前所未有的打击，呆坐在咖啡店沮丧了几个月。

全益康在各大百货公司和连锁药妆店有超过300个柜台。（图/受访者提供）

痛定思痛后，王全益决定“从哪里跌倒就从哪里爬起来”，做回最熟悉的老本行。他飞往加拿大找熟悉的供应商生产保健品，再联系熟悉的保健品连锁店将产品上架。回首当年，王全益说：“当时我已经47岁，却重拾年轻时的拼搏精神，一天只睡四小时。”

凭着努力不懈及在这一行累积的人脉和经验，王全益以10万元遣散费创造千万元生意。如今品牌在各大百货公司和连锁药妆店有超过300个柜台，团队从五人增至超过90人，公司规模也从一个工厂单位扩展至五个单位。

疫情危机中把握商机

王全益强调“以人为本”。他说：“员工是公司最大资产和业绩来源，留住好员工是公司更上一层楼的最大竞争优势，所以我们很重视员工福利和感受。例如疫情期间，公司提供额外津贴协助员工渡过难关。在口罩和药物短缺的最初阶段，不惜花重金买给员工。员工不幸染疫，我们会提供快筛检测和果篮了表心意。边境关闭期间，马来西亚同事有急事要回家，公司也会负担检测费用。”

疫情初期公司要应对的棘手问题之一，是产品供应链中断。王全益坦言，这是公司创立以来最大挫折，“我们的产品主要在新西兰和加拿大制造，当时面对各种挑战，包括原料短缺、物流受限、生产延期等。不过这也为公司打开了另一扇窗，我们在那段期间寻找其他供应商，扩大产品来源，无形中也增加了产品类别。”

另一道危机中的曙光，是公众健康意识抬头。为了提高免疫力，更多人开始服用保健品，刺激业务在短时间内取得显著增长。然而，实体店面对严格管控措施，招聘额外行销人员也不容易，要把握突如其来的商机，公司就必须转型。

经历过大风大浪的王全益，很快将行销渠道转向电商平台。他说：“我们加速了数码化步伐，不只是Holistic Way的官网，还投入更多资源在Shopee、Lazada、Qoo10等电商平台，针对顾客要求打造行销策略，争取在目标市场的更高占有率。”

电商平台不仅解决实体店诸多限制和员工短缺问题，还为公司开拓海外一片天，吸引到一批海外顾客。

配合转型，公司也为员工提供数码化培训，提拔和栽培有潜能人才。王全益有感而发：“我们要积极以正能量心态面对一切挑战，凭着对工作的热忱，以及永不轻易言败的精神来解决问题。”

疫情下顾客需求有所转变

疫情期间各方面压力影响许多人的饮食习惯和生活作息。王全益敏锐地观察到顾客需求的转变，如居家办公延长工作时间，长时间面对电子产品也影响视力健康。另一方面，健康意识提高，男女老少开始锻炼身体，这个时候更应该注意关节骨骼健康。公司根据情况，引进和推荐更适合的产品。

全益康一款超级叶黄素配方所含的叶黄素和玉米黄质，可帮助眼睛过滤有害蓝光。当中的银杏可改善眼周血液循环，进而促进视力健康；花青素具有加强血管及视网膜毛细血管功能。关节胶原蛋白是一款二合一产品，含水解胶原蛋白质类型II，有助维持关节及骨骼健康，也对皮肤健康有利。

除此，还有益生菌、Omega-3脂肪酸、维生素D及具有抗氧化功效的蜂王浆胶囊等保健品。这些源自于天然成分的保健品有助于排毒、抗老、美容养颜、提高活力、增强免疫力和提升整体健康。

全益康产品结合现代科学研究和传统健康疗法，采用全天然成分。（图/受访者提供）

王全益鼓励人们按各自所需，了解和服用不同类型的保健产品。他说：“随着国人的寿命延长，我们应该更早开始加强身体免疫能力。不是说服用了保健品就不会生病，生老病死是每个人都要经历的，但我们可以延缓老化过程，让自己的晚年活得更健康和减少疾病。”

成功进入区域市场

经过冠病疫情洗礼，王全益说，未来公司将继续扩大产品范围，以满足不同年龄层消费者的需求，并采用更优良科技系统提高生产力。此外，公司会继续改善工作流程，提高员工的服务能力。在区域市场方面，公司已经通过跨境电商成功进入马来西亚、印度尼西亚和泰国市场，接下来会放眼越南和柬埔寨等其他东南亚国家，以及中国，期待有朝一日业务遍布全球。千里之行，始于足下。

王全益为自己作为一名新加坡人，能够创造一个名扬海外的新加坡品牌感到骄傲。他说：“JR Life Sciences和Holistic Way是新加坡数一数二的保健品牌，产品能让新加坡人保持身体健康，还销售到国外。希望能让更多人认识这个新加坡品牌，为国增光。”

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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