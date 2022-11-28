梁苑集团创办人梁佳吉 临危不惧与时并进

成功的生意是客户上门，而不是整天忙着找客户、找生意，公司的招牌更响亮之后，不但上门的顾客更多，也有助于招募更出色的人才，推动公司的可持续性发展，展翅高飞。

梁苑集团（Neo Group）今年欢庆成立30周年。多年来，集团不断创新服务、丰富菜肴，以并购和自我成长方式持续壮大，在餐饮供应业市场占有率达25至30%，长期以来稳居业内龙头老大的位置。创办人梁佳吉（Neo Kah Kiat）信心满满再接再厉，准备多管齐下把集团的营业额从目前的近2亿元，突破到3亿元大关。

梁苑集团业务分为五大部分：自助餐供应、食品制造（如上图同协国际制作的DoDo鱼圆）、零售、食品供应与贸易，以及房地产业。（图/受访者提供）

梁佳吉说：“过去几年内集团通过建立高度协同的业务部门，以及通过拥有多品牌平台和多元化的战略，增强了集团的抗压性，因此尽管全球疫情为宏观经济环境带来挑战和未知数，但集团仍有望保持良好增长势头。”

目前，梁苑集团业务分为五大部分：自助餐供应（food catering，包括Tingkat外送，为老人及小孩托管中心包办伙食）、食品制造（如DoDo鱼圆）、零售（经营餐馆、小食店、食品亭，如umisushi、issho izakaya、如切金珠肉粽、鱼缘等）、食品供应与贸易（进出口冷冻肉类产品与蔬果，贸易网络覆盖全球30多个国家），2020年开始集团也进军房地产业。

自助餐供应是梁苑集团的核心业务，旗下著名品牌计有：Neo Garden、Delihub、Orange Clove、Lavish、CaterCo Concepts、How's Catering、Kim Paradise、Hot Master等等，数目达近20家。营销方面，每一家各有特色和重点，从大众市场到高端市场都有，做法也不一样。

自助餐供应是梁苑集团的核心业务，旗下品牌近20家，每家各有特色和重点。（图/受访者提供）

随时留意商机

2003年沙斯暴发，人人担心被传染，不敢外出用餐，梁佳吉灵机一动，加强饭盒送上门服务，使公司营业额增加六成。2008年金融危机，很多公司减少开销或庆祝活动，梁佳吉首创10人迷你自助餐，让梁苑的生意不跌反升。2020年的冠病疫情难免多少影响集团的自助餐供应业务，不过随着情况好转，有关业务随即回弹，每天送餐车队超过100辆川流不息，外送的Tingkat饭盒在1万个以上。梁苑在最高需求时，可调动200辆货车，每年华人新年公司承接大大小小自助餐会，年初一那天差不多就有2000户家庭预订。

梁苑集团的自助餐供应业务随着疫情改善而回弹，每天出动超过100辆车不停外送餐食。（龙国雄摄）

梁佳吉说：“做生意一定要耳聪目明，随时注意大环境和市场趋势，留意可能出现的商机。面对危机时不要恐惧，而是以平衡和多方面角度看待问题。”

不断创新引领同行

梁苑集团与时并进一直在持续转型，推动成长及创造价值，旨在竞争激烈的行业中树立新标准，多年前集团收购了优质鱼糜海鲜产品制造商、分销商与零售商同协国际（Thong Siek Global），进一步巩固集团作为新加坡第一大食品及餐饮集团的市场领导地位便是一例。

梁苑集团供应的自助餐，从前菜、主餐至甜品水果，以及鲜花摆设，90%是自家产品。梁佳吉说：“有了自家的各种货源和大量采购，不但可确保供应源源不断，压低成本，更能控制产品保持高素质。对餐饮业来说，食品的鲜美、可口、多元化、价格合理，缺一不可。对生活可以知足常乐，但做生意不要知足常乐。你的理念有多大，生意就能有多大。不过，最重要是不要贪心、偷工减料，而是按部就班。”

饮食业是个不断改变的行业，集团也不断创新以便跑在同行前头，并努力超越顾客的期望，参与研发活动试吃新的食品或菜肴，几乎是每天必行的事。

梁佳吉常说：“成功的生意是客户上门，而不是整天忙着找客户、找生意，公司的招牌更响亮之后，不但上门的顾客更多，也有助于招募更出色的人才，推动公司的可持续性发展，展翅高飞。”

以身作则行善不手软

梁苑集团获奖无数，业务屡创佳绩，梁佳吉在公益事业上也是硕果累累，对大小慈善团体的捐助和赞助从不手软、心累。

他说：“希望通过各类捐款，传达行善的根本理念。行善，应是无私无我的付出，无关个人财富、身份喜好。其精神是须以身作则，鼓励社会大众一同行善，帮助有需要的群体。”

为了更有意义地庆祝梁苑30周年，梁佳吉慷慨解囊，捐助50万元资助善济医社蔡厝港分社的装修与建造费用，并长期认养该分社，每年乐捐30万元资助营运费用。

2021年10月，贸工部长颜金勇（右二）为善济医社蔡厝港分社主持开幕仪式，陪同的有善济医社义务执行主席卓顺发（右一）、梁苑集团创办人梁佳吉（左二）和梁苑集团执行董事刘爱萍。（图/受访者提供）

善济医社主席卓顺发说：“梁佳吉和梁苑集团的光明正能量，多年来一直坚持支持善济医社的慈善事业，在自己的事业做强做大的同时，心存善念与感恩心，尽自己所能去回馈社会。自2004年至2020年，梁苑集团已捐助超过83万元给善济医社，有关捐款惠及8万3000个低收入病患。”

梁佳吉不但个人做善事，也设法影响周围的朋友、商业伙伴，手牵手集体行善。在他的多年游说及鼓励下，众弘福利协会的行善团队就有上百人。该协会主要为老人料理后事，为独居老人和孤苦无依者提供施棺服务。

今年庆祝成立30周年之际，梁苑集团也承诺接下来三年捐赠30万元给新加坡羽毛球总会，以加强提高本地羽毛球员的水平。

设立种子基金鼓励员工行善

在集团里，梁佳吉设立了“种子基金”，鼓励员工跟随他一起行善，员工每捐出1元，集团承诺另捐1元，以5000元为限，这样一对一的方法，每个月可筹集四五万元善款。从2016年起，每年元旦集团供应的自助餐收入，全数转捐给慈善机构。梁佳吉说：“我坚信做人一定要舍得，也要真诚。成立种子基金的用意，在于带领集团成员每月乐捐部分薪酬来帮助有需要的弱势群体，也鼓励成员积极参与慈善活动、义卖和当义工做志愿服务，践行‘取之于社会，用之于社会’的理念。”

他强调：“我相信这个世界的因缘际会，你今天做的每一件善事不论大小都是为自己或家人积德，得到的越多就要懂得多付出。只有舍得，你才能一心一意地回馈社会。”

在疫情之前，梁苑集团的员工近2000名，目前则有一千四五百名，是个员工众多的大型企业。梁佳吉在“舍”中得到无比快乐的同时，也为集团企业文化的建设带来强大的推动力，员工在他的感召下纷纷加入传递爱心的行列，在舒适愉快的工作环境中，公司上下洋溢着和谐、积极的正能量。

梁佳吉2014年获颁PBM公共服务奖章。在他眼中，做生意和做慈善虽是截然不同的两件事，不过他的身体力行，对属下的关心无微不至，为员工传递良好的价值道德观念，无形中增强了企业的凝聚力。

从未帮人打过工

梁佳吉小时候，住在三房式组屋，其中一个房间出租，另一个房间是父母的睡房，排行第三的他和其余三兄弟挤在客厅睡觉。自小深深体会贫苦滋味的他，12岁时就想当老板赚钱，开始买卖窝打和沙爹。服完兵役后，梁佳吉并没有去找工作，而是向亲友借钱创业，创立“梁苑”。梁佳吉从未帮人打过工，也没想过要帮人打工。

开始打拼经营自助餐生意时，梁佳吉就立志要在30岁前拥有马赛地，他也成功在28岁时，拥有了人生中的第一辆车——马赛地E200型号。

1990年代初，梁佳吉出席一个朋友的生日会，发现自助餐行业的发展商机，于是向亲友借了1万5000元，在如切路合租了一个档口，创立梁苑餐馆。虽名曰餐馆，经营的却是饭盒与自助餐饮服务。

由于生意刚刚起步，人手不多，梁佳吉凡事都得亲力亲为，从天未亮就到鱼市选购食材、切菜、烹煮、包装到送货等，经常一天工作超过18个小时，晚上累得躺在地上休息，也不忘将电话放在身旁，随时接听预订自助餐的电话。发高烧时，他猛吞几颗退烧药，然后继续工作。为了尽快偿还债务，他当时如同无薪老板，把赚到的钱大多用来还债。

以骄人业绩潇洒退市

梁佳吉一直希望梁苑能够超越餐饮供应领域，2010年特创立NKK公司，直接从越南、中国、泰国和马来西亚进口材料，同时借此降低营业成本，确保品质。2007年，梁佳吉还成立了umisushi寿司店。2014年，集团在企业路购置了五个单位，将现有四个中央厨房、办公室、仓库等集合在一个屋檐下，以更有效率地营运。位于裕廊品质路（Quality Road）的新总部大厦耗资近1亿元建造，预定明年启用。

集团于2012年7月上市，发售价为30分。去年，梁佳吉以每股60分进行全面收购，公司随后除牌。2020财年，集团营收计1亿8600万元，净利达630万元。除牌前的2021年上半年净利，则高达1803万元。梁苑集团以辉煌的骄人业绩，急流勇退，潇洒退市。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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