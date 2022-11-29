辉联集团总裁柯建强 眼光独到经营有方

对物流业来说，冠病疫情的影响是正面的，这期间本地物流公司的业务一片欣欣向荣，经营物流业已有20年的辉联集团深受其惠。

冠病疫情来势汹汹，百业度日如年，许多大小公司纷纷不支而倒，不过有些行业却一枝独秀，物流业更是逆流而上，本地主要物流公司辉联集团（Vibrant Group，原名Freight Links Express Holdings Limited）便是其中之一。

辉联集团总裁柯建强（Eric Khua Kian Keong）说：“对物流业来说，冠病疫情的影响是正面的，这期间本地物流公司的业务一片欣欣向荣，经营物流业已有20年的辉联集团深受其惠。”

多年来，辉联集团力争成为世界一流的一体化服务提供商，以可信赖的专业知识、多年经验及市场网络，在国际货运代理、项目物流、化学物流、合同物流、集装箱货运站和档案管理等六大业务领域与时并进，满足各类客户的需求。

冠病疫情来袭，国际贸易供应链中断，货物的运载费一涨再涨，涨幅一度高达10倍；在港口码头、保税区卸货、装货、转运所需的处理时间，从两三天增加到两三个星期，作为全球交通枢纽的新加坡，进出口的集装箱可说是堆积如山。

辉联集团在裕廊的总部大楼。（图/受访者提供）

与全球700多个货运点相连

在非常时期，政府为确保商界和民生所需物资供应充足，不至于出现中断或断货情况，设法多库存、囤积三至六个月进口的重要资源，这包括日常用品、医疗用品、粮食及食品等可供应急的物资，物流业在这方面扮演重要角色。

处理货柜的拼箱和拆箱，以及货物的库存、转运，正是辉联集团的业务专长和重点。柯建强信心满满地说：“这是集团的强项，正好可好好发挥这方面的优势。”

辉联集团与全球700多个货运、交货地点相连，货运物流业务与马来西亚、泰国、香港、中国大陆，以及全球140多家货运代理，建立强大战略合作关系，提供的工程物流服务范围计有：超大和超重货物和设备的运送，多方式的运输——空运、海运、陆路及铁路运输；租赁船舶，拖轮和驳船为超重货物配置起重机路线勘测及报告。

辉联集团的海陆空及铁路运输，能快捷地与全球700多个货运、交货地点相连。 （图/受访者提供）

危化物流最大服务商之一

此外，辉联也是新加坡危险品化工物流领域最大的服务商之一，专于化学物流仓储、分销和解决方案，可在新加坡和马来西亚同时处理化学品及其衍生物。在新加坡，集团拥有超过140万平方公尺仓库，足以储存两2万托盘位危化品，以及8万托盘位普通货品。

辉联集团已发展成为全面性的物流解决方案供应商，能为从开发方案到仓储、运输、配送、追踪、报关及管理库存等，提供最先进的集成物流解决方案的全套服务。

今日，辉联集团的业务可分为配运与物流、金融服务及房地产三大类，其中配运与物流独占营业额的九成。2020财年，集团的营收突破2亿元，旗下的物流业就占了1亿9528万元。在930万元集团净利中，物流业的盈利达1222万元，金融服务业则蒙受869万元亏损，房地产业务另有651万元营收及249万元盈利。

祖父从加龙古尼生意做起

二战前，柯建强的祖父在火城（加冷煤气厂旧址）一带做起“加龙古尼”生意；1952年成立“联合号”后，祖父回中国福建安溪把只有9岁的儿子柯福赐带到新加坡。从小，柯福赐就和三个哥哥在店里帮忙。上世纪70年代末，柯福赐接手“联合号”，公司易名为联合五金（Lian Hup Metalimpex），三兄长则在外设立公司，经营自己的业务。

当年，柯建强祖父在火城找了个小店面，把收集到的废铜烂铁堆放在路边，有了些许积蓄后，开始买地盖货仓。这些不断增值的地皮，成为联合五金日后开展业务的大本钱。

看到亏损公司的无形财富

新加坡独立后，各种基础设施的建设如火如荼展开，全岛各处大兴土木，填海建高楼盖厂房，对各种五金机械器材的需求日益增多。许多公司重新调整发展重点，业务范围趋向专业化。联合五金取得的一大突破是在2003年，以1200万元入股负债累累的物流公司辉联配运（Freight Links），由年仅35岁的柯建强挑起重担，出任公司总裁。

当时，辉联配运面对7000多万元债务，股价更从原来的每股40分，猛跌至3分，公司市值低于1500万元。在许多人看来，该公司似乎“气数已尽”，不过柯建强却有不同想法。他的第一个想法是，尽管公司的财务危机严重，但它拥有120万平方英尺的货仓，这是不可小视的固定资产。此外，公司在各地700多个港口建立的配运网络，是另一无形财富。

辉联配运连续亏损了五年，终于在2005年翻身，集团全年营业收入增至6580万元，全年税后净利报466万元，五年来首次派发股息。

积极参与社团活动

长期以来，柯建强积极参与社团活动，是多个华社、商团的领导，先后当任的要职计有：新加坡五金机械公会会长、中华总商会常务董事、中国商会副会长、同济医院常务董事，以及世界泉州青年联谊会副会长等。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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