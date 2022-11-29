捷必胜控股创办人林永车 巩固根基力求再上层楼

面对冠病疫情的突袭，建筑业的缓慢复苏，以及技工的严重短缺，本地工程机械租赁和买卖业主要供应商捷必胜控股（JP Nelson Equipment）守得云开见月明，创办人林永车（Nelson Lim Eng Koo）更是摩拳擦掌，率领身经百战、经验丰富的经营团队再谱新章。

常言道“机会是给有准备的人”，捷必胜投资2000万元在总部毗邻另起的新大楼在赶工兴建中，预定明年第二季落成，新旧厂房面积合计广达31万平方米，便是为了再创高峰做好准备。工欲善其事，必先利其器，捷必胜在工程机械的投资从不手软，各种各类规模庞大的工程机械不下四五千台，总值超过2亿元，其中一台从德国进口的大型旋挖机就花了350万欧元（约490万新元）。

在产品多元化下，捷必胜如今能提供更广泛的产品种类，从发电机组、打桩机、空压机、各类振动机、焊接器材、起重机、挖泥机、装载机、压路机、升降机、气动工具到高空作业车等，客户可在一家公司租到所有需要的各类器材，省时省力，租金又优惠。

2011年，捷必胜在台湾兴柜市场上柜，接着收购了Antar，该公司以经营功能超大的起重机名扬业内。2017年，日本第二大、全球第七大的建筑设备租赁企业金本集团（Kanamoto）增持捷必胜控股股权，加强合作共同开拓东南亚市场，林永车的业务因此如虎添翼。

经过多年的发展，捷必胜无疑已成为工程设备租赁业界的7-Eleven，提供建商从地基打第一支桩，到大楼封顶所有设备需求的一条龙服务。

捷必胜投资2000万元在总部毗邻另起的新大楼正在兴建中，预计明年第二季落成，新旧厂房面积合计广达31万平方米。（叶振忠摄）

擅长二手设备翻新

捷必胜还有个致胜的秘密武器：二手设备翻新。靠专业人才及与日本二手建设机具供应商的长期合作关系，集团不仅可以购入客户汰换的二手设备加以翻新，再以更高价格在现货市场贩售，协助客户节省成本，创造双赢。这也是许多客户与捷必胜合作后，很难与其他设备租赁商合作的关键。

近年来，有很多客户转向中国大陆工程设备，而捷必胜跟中联重科（Zoomlion）和山河智能（Sunward）的密切合作关系，让集团在为客户供应所需的设备时更是锦上添花。

今日，集团在东南亚工程业的名气，可说是无人不知，无人不晓；在新加坡，几乎每个重大工程、地标建筑，都会看到捷必胜的机械和车队；在南中国海油田平台上，也少不了捷必胜的钻油设备。在上亿元的营业额中，新加坡市场的营收占七成，海外市场占三成。

捷必胜虽在业内建立至尊地位，不过林永车力求在行里突破。他说：“我们只做本行的生意，不做行内上下游的生意，否则就是和客户竞争，分抢市场蛋糕；君子爱财，也应取之有道。”

疫情侵袭的两三年期间，各行各业度日如年，许多建筑、基建工程纷纷停工，工程机械租赁和买卖业深受影响，捷必胜也难以独善其身。

林永车坦言，6月逐步放松防疫措施后，最糟糕的情况看来已过去，复苏脚步开始慢慢加快，不过前景还是充满未知数，“革命”尚未完成，面对的挑战仍然不少，“我们现在是处于过渡期，曙光已初露，希望明年会阳光灿烂。我们蓄势待发，已为下一轮冲刺、突围做好准备。”

疫后技工难求

目前，新加坡多个耗资巨大的公共项目正在筹备或进行中，2022年的基建及建筑工程，估计总值高达320亿元，工程设备租赁与买卖业的前景备受看好，不过业务要取得重大突破，仍受到诸多局限。

有35年丰富实战经验的林永车感叹地说：“这行业的新生意其实不少，不过很多时候是设备有、生意有，却做不来，眼巴巴地坐失机会，其中一大原因是有一技之长的员工难求。根据我们的观察，这行业有两成的技工还有待填补。

“疫情改善后，返乡的马来西亚员工，大概有四成不再回来，中国员工的复工率更低。即使能招募到所需的部分员工，至少要给予一至两年的培训，他们才能真正上手，可独当一面的大概需要五至十年时间。我们现在虽是青黄不接，不过也做好准备，希望能早日迎接黎明。

“另一方面，我们在不断优化作业，强化合作伙伴，进一步提高效率。公司希望将人工智能融入所提供的设备设计之中，减少所需人力，进而克服人力不足问题。例如5G的连接可在线诊断设备的故障，并安排送交正确的零件及所需的人力，在最短时间内解决故障问题，减少停机的时间，这比传统方法更具成本效益。”

捷必胜集团的海内外员工多达500人。（图/受访者提供）

公司前身以三兄弟名字命名

林永车在加冷火城一带长大，父亲林尚接在巴耶利峇开店买卖旧机械和零件，把旧机械加以修理、改装。1970年代，除了卖翻新机械外，家族也开始出租旧机械，林永车在培德中学念书时，学校假期就常到父亲的小店帮忙，从小与各类机械为伍。23岁时，他与两位兄长共同创办了捷必胜的前身——JPN公司。公司以三兄弟英文名字：James、Philip与Nelson的第一个字母命名。

至于公司名称何以从JPN演变成为现在的JP Nelson，林永车说，JPN与日本的缩写一样，常被误认为日商公司。另一原因是两位兄长另有发展退出公司，身为家中老四的他接手继续经营，但为了纪念两位兄长过去一同创业的贡献，因此新公司的名字保留JP两字，成为JP Nelson。这也成为后来在东南亚工程设备租赁和买卖业界，一个响当当的名号。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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