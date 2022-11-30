Union Solar 开拓绿色能源市场红不让

年轻人对环保、绿化有很强的意识，在住家、工厂、办公楼装置太阳能板将会越来越普遍，这方面的需求也会越来越大，有待加快推广。

全球传统能源生产供不应求，价格一涨再涨，环保意识日益受到重视，以及政府的绿化政策多方鼓励发展少碳、无碳的替代能源、新能源，科技不断创新的太阳能市场潜能因而备受看好。优联能源集团（Union Energy Group）旗下的Union Solar更已全面部署，准备分享市场大蛋糕，公司执行董事张淑芬（Ellen Teo）肩负重任。

张淑芬毕业自澳大利亚蒙纳士大学（Monash University）理学院（电脑系），1998年亚洲金融危机横扫，市场风雨凄迷之际受召加入优联集团。

2018年11月，能源市场管理局决定开放电力市场，电力零售商可从批发市场批量购买电力，然后出售给用户、消费者，让众多有不同用电需求的国人受益，全国约有74万6000户家庭由此转向跟开放的电力市场购电，拥有2万2000个客户的Union Power是主要的电力零售商之一。

正当各电力零售商积极出招抢攻家庭电力的大饼之际，2021年10月爆发的能源短缺，导致天然气价格飞涨，重重冲击到岛国的电力供应市场，包括Union Power在内的五家电力零售商纷纷退出市场。优联集团不得不立即调整市场策略，2017年新成立的Union Solar正好可以披挂上阵，张淑芬信心满满迎接新挑战，把危机化为商机，带领集团进入另一个新的发展阶段。

张淑芬说，太阳能是能源业的新市场，具有庞大的发展潜能，公司得到的初步反应令人鼓舞。（白国梁摄）

太阳能市场发展潜能大

在绿化发展大蓝图下，我国政府把2030年的太阳能装机容量目标定在2千兆峰瓦（GWp）以上，这意味着太阳能在能源市场的使用率将由目前的2%，提高到10%左右。这是个雄心勃勃的计划，也为业者带来了大展拳脚的大舞台。

出身经营能源业已有两代的家族，市场网络遍布各角落，张淑芬展开的新事业可说已有强稳的起点，她说：“太阳能是能源业的新市场，具有庞大的发展潜能，我们得到的初步反应令人鼓舞，年轻人对环保、绿化有很强的意识，在住家、工厂、办公楼装置太阳能板将会越来越普遍，对这方面的需求也会越来越大，有待加快推广。”

到了2030年，估计将有多达35万户家庭使用太阳能，数目是目前的五倍，每年增加装置的太阳能板平均可达四五千户，这是个“惊人”的数据，也意味着无限商机。据知，Union Solar已为22个商业客户装置太阳能板。公司有专门的技工负责安装，用户节省的电费估计可达60%。

另一方面，Union Solar年前与Anantara Energy Holdings达致的合作协议，让公司的业务如虎添翼。Anantara在印度尼西亚廖内群岛的德国科技设施，可输送3.5吉瓦（GW）再生能源到新加坡。

瞄准电动车充电设备商机

近年来，政府的多项绿化措施包括大力推动电动车的广泛使用；到了2030年，所有新注册的车辆和德士必须使用更清洁的能源驱动，以达到2040年全面淘汰内燃式引擎车（燃油车）的目标。

根据陆路交通管理局的数据显示，截至5月底，在本地公路上行驶的电动车（包括电单车和巴士）共有5264辆，新注册的电动车数量占所有新注册车辆的约8.4％，增长率是去年的一倍多，也是前年的20多倍。

目前，本地已有200多个地点设有充电站，充电桩总数超过800个；接下来几年，当局将加快设置充电桩的速度，预计到了2025年，全国近2000个组屋停车场将设有1万2000个充电桩。

另一个庞大商机当前，Union Solar自然不会坐失良机，张淑芬胸有成竹，准备全面参与建造充电站、装置充电桩，为驾车人士提供充电服务。

至此，Union Solar的太阳能及充电站两大业务双管齐下，展翅高飞。

长期以来，新加坡的能源业是“男人的天下”，张淑芬的另领风骚，无疑为这行业增添另一片灿烂的异彩。

上世纪70年代，张建安看准时机，决定经营桶装液化石油气生意，在马林台开设一家小店，并在樟宜村租间简陋的木屋囤放煤气桶。（图/受访者提供）

从客户群找竞争优势

1970年代，政府广建组屋，优联能源集团创办人、张淑芬父亲张建安（Teo Kiang Ang）看准时机，决定经营桶装液化石油气（LPG）生意，在马林台（Marine Terrace）以2000多元的租金开设了一家卖桶装液化石油气的店，并在樟宜村租间简陋的木屋囤放煤气桶，成为一名小小的代理商。

打造自己的独特品牌是张建安突破的第一步，然后再投资建造自己的装瓶厂；有了装瓶厂后，再做储藏，从下游慢慢摸索到上游。2000年，他以百多万元收购一家液化气装瓶厂，公司的年收入随之从600万元节节上升到2015年的1亿3000万元，除了小贩中心使用的桶装媒气有六成是优联能源提供的以外，公司也为工商业用户安装煤气管。

优联能源集团在新加坡是家喻户晓的品牌，并且是液化石油煤气市场的领导者，许多商家和家庭用户都是它的客户；此外，集团也供应压缩天然气（CNG）给天然气车辆，特别是公共交通工具。

张淑芬说，集团在液化石油煤气、压缩天然气和柴油方面的业务已相当成熟，希望开拓新业务相辅相成，从集团过去建立起的客户群，找到竞争优势，“不论是使用煤气的食阁或家庭，他们也需要用电和其他能源，我们或许能为同样的客户提供超过一种产品或服务。”

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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