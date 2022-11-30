NW Corporation 利用区块链技术 塑造下一个优势

NW Corporation连续两年获得“50家杰出企业奖”，公司积极利用区块链技术，塑造下一个竞争优势。

有人说：金钱与友谊不能兼顾，所以如果要做生意，最好不要跟朋友做，以免伤感情。但是，NW Corporation似乎是朋友合伙做生意的一个成功案例。

创办人兼首席执行官翁健瑞曾担任中银国际和澳新银行（ANZ Bank）的大宗商品主管。离开银行界后，翁健瑞便与自己的老朋友陈国伦在2016年合伙创办了这家国际贸易公司。