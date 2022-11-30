NW Corporation 利用区块链技术 塑造下一个优势

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来自 / 联合早报

文 /
项雪

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

NW Corporation公司创始人兼首席执行官翁健瑞（左）和交易总监陈国伦（右），两人做事风格互补。
NW Corporation公司创始人兼首席执行官翁健瑞（左）和交易总监陈国伦（右），两人做事风格互补。

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NW Corporation连续两年获得“50家杰出企业奖”，公司积极利用区块链技术，塑造下一个竞争优势。　

有人说：金钱与友谊不能兼顾，所以如果要做生意，最好不要跟朋友做，以免伤感情。但是，NW Corporation似乎是朋友合伙做生意的一个成功案例。

创办人兼首席执行官翁健瑞曾担任中银国际和澳新银行（ANZ Bank）的大宗商品主管。离开银行界后，翁健瑞便与自己的老朋友陈国伦在2016年合伙创办了这家国际贸易公司。

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