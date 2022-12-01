黄金金庄珠宝行以德从商 以脸行善

做生意不可能不被骗，骗局防不胜防是 从商必经过程。

冠病疫情期间，新加坡人纷纷选购黄金保值商品抵御通货膨胀。在经济逐渐恢复以及明年上调消费税两大因素下，高端客户也相继进场，进一步推动黄金、珠宝行业欣欣向荣。40年前投身这一行的黄金金庄珠宝行老板贾治忠（Kea Chee Tong），也准备迎来业务的另一次高峰。

今年80岁的贾治忠祖籍海南，1943年出生于柔佛昔加末，在马六甲的圣方济小学受教育。1957年，十多岁的他被阿姨韩春梅（大方表行业主）接来新加坡，先后在培群和三育、育英修完小学及中学课程，课余时间也在表行帮头帮尾，学得一技之长。

与尼泊尔人的缘分

贾治忠的创业可说是频频得到幸运之神的眷顾。30岁出头时，他出点小钱买的多多开出头奖，三位幸运儿每人各分得4万5000元。

在一间组屋只卖6000元的年代，对打工仔贾治忠来说，这笔奖金无疑是天文数字。他用了部分彩金在小坡美芝路的黄金大厦开店，做回卖手表的老本行，第一家店取名“黄金道表笔行”，由此掀开了他的创业人生。

当时的黄金大厦人潮不多，贾治忠幸运地认识事业上的第一批“贵人”：一群来自尼泊尔的商人。

上世纪七八十年代，小坡一带的路边有不少尼泊尔小商人摆摊卖宝石，有次贾治忠好奇上前和他们用马来话谈天，聊着聊着很快就成了好朋友。

双方建立互信后，这群尼泊尔和犹太商人开始跟他买表，再拿到印度转卖，生意由小做大，有时一买就是一两百只，订单一度高达16万元，表行的业务由此渐入佳境。

2015年尼泊尔发生大地震，贾治忠知恩图报，马上拿了整万元买了近千箱饼干，空运到灾区救济灾民。

把表笔行改做珠宝行

1980年代初，贾治忠决定把表笔行改做珠宝行，四次迁店后终落户珍珠坊。

有一年，他到香港考察旅游，发现商业区表笔行林立，隔年重游时，近半表笔行已改做珠宝行。他认为，当时香港的潮流比新加坡要快上两年，回来后就跟太太讨论，最后决定改做珠宝行。

转做珠宝行时，贾治忠谦虚地说，自己是门外汉，压根儿不懂钻石和宝石，只能硬着头皮学。他深信勤能补拙，改行初期每天花数小时用显微镜研究钻石，看到眼睛红肿，视线模糊。

他不断力求创新，自己构想的珠宝款式设计源自公园的花草，再交给打金师傅制作，各种创新的设计概念源源而来。

2012年，黄金金庄珠宝行荣获瑞士金工厂指定为新加坡首家专售瑞士PAMP品牌金块的金庄，两家公司还合作推出Venhonia十二生肖黄金珍品、传家之宝。

1982年，贾治忠将珍珠大厦二楼中间店面的表笔行，搬到同层的角头店面，装修后改名“黄金金庄珠宝行”（Golden Watch Gold & Jewellery）。

在珍珠大厦营业十多年后，他看中珍珠坊的位置和人潮，1988年在珍珠坊一楼租下两间店面，并将珠宝行搬了过去；10年后，他再买下毗邻两家店铺经营至今。买下店铺两年后，政府宣布在珍珠坊兴建东北地铁线牛车水站，让黄金金庄坐稳黄金地带。

黄金金庄珠宝行独家设计的金牌“96”，“9”代表事业，“6”代表财运；“6”象征阴，“9”象征阳，许多客户都会买来赠送好友。（龙国雄摄）

遇过大大小小骗局

经商四五十年，除了面对大环境的起起落落外，贾治忠也遇过大大小小的骗局，损失超过数十万。他自嘲：“做生意不可能不被骗，骗局防不胜防是从商必经过程。”

亏损较大的一次称得上是“骗术奇中奇”。很多年前，有个业务上来往多年的香港商人，要求贾治忠在订购了一批价值数十万元的珠宝单据盖上公司印章。这个对金融业运作很了解的商人，把买单押给金融公司取得一笔可观贷款后就无影无踪，金融公司最后向贾治忠索赔。

另一次则是上了打金工厂的当。贾治忠原本委托对方镶造一批珠宝，但珠宝拿回后，发现戒指或耳环上的宝石只用万能胶黏贴，他宁愿亏损，也不愿拿这批瑕疵货卖给顾客；当时被骗的还有其他人。

贾治忠坦言：“初入商场时，有位事业如日中天的大老板曾对我说：‘讲经验、人脉、成就等各方面，我是比你强，不过你却有个优点，无论什么情况，你是不会在背后讲人是非，可见你为人厚道，令人钦佩。”

号召更多人参与慈善

贾治忠向来热心公益，2000年新加坡金融管理局推出新钞时，他曾以2万元买下1万张面额两元的钞票，几年前将这批千禧年钞票捐出来做慈善。

黄金金庄常在社区举办或参与慈善活动，包括曾联办义卖明信片活动，为牛车水区贫困老人筹款；联办的“刘三姐新春贺岁”轰动一时，曾为肾脏透析基金和其他慈善团体筹得不少义款。

此外，他还提倡“以脸行善”，认为人们常将生活苦闷、不如意事通过一张脸表现出来，苦脸相对时，难免传播负能量。所以，他号召朋友和下属，从内心发出诚意微笑，以脸做善事，为社会带来温馨和正能量。

热心公益的贾治忠，不仅仅只是参与，也积极推动，想点子做策划，用他的方法吸引及鼓励更多的人加入或参与慈善活动。

他认为，慈善是喜舍与分享，需要大家一起来共襄善举，光明同行，有能力的人要负担起更多的社会责任，帮助社会上需要帮助的人，这样社会才会更加和谐、幸福、健康、光明。

常分享《易经》和《道德经》

十多年前，贾治忠“迷上”《易经》和《道德经》，经常和人分享“两经”的真言和研究心得。

他指出，仁心善行，智慧自生，拥有智慧者通晓天机。人们最好的信仰是道德，德的本体是道，道的发扬是德。人性就是道德，为人处世如果能合情合理合法不为自己，做人行事就不会有偏差。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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