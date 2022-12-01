Genesis Solutions再战商场 期待东风

以我的实际经验和在市场的信誉，还是有机会东山再起，和连宗端并肩作战，再闯出一片新天地。

在三四十年的同业老友盛情力邀下，张美昌（Desmond B.C Teo）去年重出江湖，准备用五年时间，以在索具业的40年经验和人脉，和新加入的Genesis Solutions一起打拼，在业内异军突起，争取一席重要地位。

张美昌兄弟帮创办的艺林国际（Gaylin International）在业内享誉已久，是规模数一数二的大型索具业集团。

与连宗端一拍即合

2018年，美国公司以6800万元买下艺林股权，易名为Amos Group。两年后，张美昌正式离开艺林。Genesis在旧约圣经是“创世纪”的意思，合伙人连宗端（Danny Lien）出身经商之家，是位虔诚基督教徒，也是华联银行创始人连瀛洲侄孙。无巧不成书，在这之前他的公司也转手卖给同一家美国公司，因此张美昌、连宗端两位商场老友惺惺相惜，谈起合作一拍即合，公司合伙人连宗端当总裁，张美昌当副总裁兼董事，誓言再战商场。

经营索具业长达40年，张美昌常引以为豪的是，他在业内建立了至尊地位，国际市场只要一提起大小船舶所需的各类用品、配备，自然会想到新加坡艺林，也就想起Desmond Teo（张美昌）。

1974年成立的艺林，业务遍布全球，在海外建有许多营业据点。集团精益求精结合了24小时技术支援和售后服务，为世界各地大小客户提供航运业以及近海石油天然气开采业的“一站式”吊装方案，因此艺林不仅能制造、生产及供应各类钢绳和索具配件，也能提供安装、拆除、测试和存货等全套服务。

已争取到五六个品牌代理

集团制造和经销的材料、形制、钢索和吊绳种类上千，本地售卖的索具相关产品应有尽有，价格从一件10元至一套数万元皆有，堪称是大小通“卖”，以配合不同客户群的需要。艺林的另一个强项是代理经销一二十个国际品牌。

张美昌透露，Genesis目前已争取到五六个品牌，经销的国际品牌预料将与日俱增，为公司在竞争激烈的国际市场打下稳健基础。

蓄势待发、摩拳擦掌已久的张美昌信心满满地说：“公司虽新，已在韩国釜山和中国青岛两大国际港口有了业务据点，今后希望能加快发展步伐，做好、做大、做稳、做强，在争取国际品牌之外，也能提升生产力，为客户提供增值服务，进而建立自己的独特品牌。打响了自家品牌，在国际市场有了一定的知名度，在客户群中有了不错口碑 ，‘东风’一起，公司的发展将会无往不利。”

晚上在车少的马路织网

艺林国际是张美昌的大哥张美寅在1974年以5万元创立的。创业初期，公司在美芝路租了一个300平方英尺的店面做生意。

张美昌的童年在杨厝港农村度过，父亲是胶工。求学期间，张美昌的学业成绩并不好，有空就跟同学到百乐门戏院看武侠片，中三中四的成绩单更是“满江红”，因此当兵前，大哥张美寅把他送到后港三英里的安息日会中学进修一年多的英文课程。

张美昌的童年在杨厝港农村度过，父亲是胶工，一家九口住在只有两个房间的亚答屋。（图/受访者提供）

当时，他们一家九口住在只有两个房间的亚答屋，摊不开10英尺见方的粗绳网，只能等到晚上，把绳子铺在少有车辆经过的马路上才能开始工作。

张家所在的种植道靠近实龙岗花园，是一条偏野乡村小径，只有一小段铺上沥青通往坟场和养牛场。一张大吊网要编织三四天，一天可以完成七八张小吊网，每张网的手工费是10元。

张美寅原本跟人打工，后来承接编织吊网的工作。他把绳子带回张家在杨厝港种植道租赁的木板屋，全家出动帮忙编网，一天有80元收入。

中午下课后就必须赶回家帮头帮尾的张美昌说：“我大哥有眼光，我们全家人都支持他，齐心协力，慢慢开拓了这个专为船只提供钢索和吊绳的生意，几年后索性自己开店做起这门生意。”

与印尼船商建立关系

1979年一服完兵役，张美寅就叫张美昌到店里帮忙。张美昌负责开罗厘，把船家订购的吊网送到码头，慢慢地与印度尼西亚船商建立关系，开始给他们供应船上所需的各种生活用品。由于供应船只日用品的竞争很强，张美昌凭着随传随到的周到服务态度，获得许多船东支持。有时候船只半夜启航，临时要点什么，张美昌都会不计生意额大小，立刻开车送货。

1998年，张美寅退休，由张美昌接手掌舵艺林，二哥和三哥继续负责管理生产任务，弟弟专职控制产品质量，兄弟四人齐心协力带领公司在索具业崛起。随着公司慢慢扩大，全面进军船舶用品供应业，张美昌不断出国考察参展，逐渐对各种技术细节和程序了如指掌，产品的大小细节，顾客随便一问，都可以当场算出来。

2014年，张美昌荣获亚太企业精神奖杰出企业家奖。（图/受访者提供）

2014年，荣获亚太企业精神奖杰出企业家奖的张美昌说：“我们是在和世界同行竞争，要保持竞争优势，价格一定要合理，服务要快捷，对市场变化要高度敏感，客户的几百万元大订单，或者是千多元的小订单，我们照单全收，一视同仁。”

2012年，艺林在新加坡主板挂牌，每股发售价35分，筹集了4300万元资金。好景期间，公司一年的营业总额可达1亿元，税后净利上千万元，股票市值一度高达2亿5000万元，在业务欣欣向荣之际，张美昌失去高价脱手套现的机会。

他潇洒地说：“机会可能只有那么一次，坐失机会可能难再有，不过没关系，我今年60出头还可以重操旧业，大展拳脚，以我的实际经验和市场信誉，还是有机会东山再起，和连宗端并肩作战，再闯出一片新天地。”

获颁公共服务BBM星章的张美昌，在油池服务长达25年；他是油池公民咨询委员会社区发展福利基金的主席，认捐10万元之外，另捐5万元给西南区社区发展理事会。2014年艺林欢庆成立40周年时也捐献40万元给仁慈医院。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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