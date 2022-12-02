适可友竹俱乐部 重振旗鼓再出发

武吉巴梳除了远近驰名的百年俱乐部怡和轩，还有两家比较不为人知，但同样历史悠久，曾聚集本地不少商贾名流，风光热闹的俱乐部。它们是1929年正式注册的适可俱乐部和创立于1935年的友竹俱乐部。

今天经过武吉巴梳路23号，能看到门梁上写着“适可友竹俱乐部”，显示这两个老牌俱乐部正在共用一个会所。林源利（72岁）目前同时担任两个俱乐部的主席。

俱乐部2019年完成重建装修工程，但不久之后便因冠病疫情而暂停活动。林源利说，由早期华商创立的俱乐部眼下正面对各种挑战；传统运作模式已不大适合目前的新发展，原有会员都已年迈，俱乐部很难吸引新会员，以致青黄不接等。

两个俱乐部下来将进行一番整顿，重振旗鼓和重新出发。林源利说：“适可明年底将迎来95周年大庆，友竹届时刚好庆祝成立88周年，我们希望用下来一年时间，好好思考俱乐部的未来发展，寻求可持续的营运模式，整合会务，同时为这两个俱乐部筹办大型庆典。”

适可俱乐部由潮商创立

适可俱乐部留存下来的史料不多，只知俱乐部最初是由一群潮商创立的，创始人包括吴焕岩、蔡善顺、林锦成、卢浩川等。

根据适可的章程，俱乐部成立于1929年6月30日，创立宗旨是“提倡会员的友爱精神及友谊，以及帮助会员处理困难与不幸”。章程规定会员必须是华人，但不限籍贯，人数不超过60人。1990年代初，适可的会员一度达到55人。

走访适可时发现它留存两件重要文物；书于壬申年（1932）的牌匾和摄于同一年的老照片。写着“适可”二字的牌匾出自民国书法家谭泽闿之手。谭泽闿的哥哥谭延闿是民国时期四大书法家之一，和胡汉民、于右任、吴稚辉齐名，但行家认为谭泽闿的功力比哥哥深厚，只是为人低调。

老照片是由大东影相拍摄，照片上写着“适可俱乐部新迁全体会员摄影”，日期为“民国二十一年六月二十四日”。照片上的19人，一字排开站在现有会所前，由此推断适可很可能是在1932年买下武吉巴梳现有产业。

照片上目前能认出来的人物包括李伟南和陈秋槎，但相信前述创始人也在照片中。记者翻查新加坡潮州八邑会馆第三届理事会（1932年）的名单时，发现李伟南当时任八邑会馆副总理，林锦成是义务司理，卢浩川、陈秋槎、蔡善顺和吴焕岩都是董事。

李伟南和陈秋槎是著名潮社领袖，都是潮州八邑会馆发起人，曾在中华总商会担任董事，也在醉花林俱乐部活动。

适可成立以来，除了是个会员联络感情，发挥互助精神的组织，也曾捐献老人院、盲人协会、广惠肇留医院、中华医院等社会福利机构。

适可俱乐部全体会员1932年摄于武吉巴梳会所前。目前能认出来的人物包括李伟南（右九）和陈秋槎（左五），但相信创始人吴焕岩、蔡善顺、林锦成、卢浩川也在照片中。（图/适可俱乐部提供）

友竹俱乐部由福建商人创立

友竹俱乐部是由福建商人陈恭喜、林建达、叶怡煎、黄章友和王泽淘等人创立于1935年，1947年正式注册为社团。

创办人中，陈恭喜是福建龙溪人，经营树胶、土产木材等出入口生意。林建达是经营电池和汽油供应的南安人，1947至1981年担任友竹俱乐部主席，也担任过福建会馆和南安会馆理事。叶怡煎则是经营索络铁器的同安人，曾出任友竹主席、名誉主席等职务。

创立初期，俱乐部设在慕理街（Murray Street）门牌12号，最初只有十多名会员，但都是殷商名流，创立宗旨是联络华社情谊，为会员提供康乐交流活动，扩大会员人脉，增加影响力。

创立以来，友竹参与不少捐献活动，如捐献“陈六使奖学基金”。遇到庆典，友竹也不忘捐助本地慈善组织，包括同济医院、善济医社、中华医院、广惠肇留医院、佛教施诊所等。

今日位于武吉巴梳的适可友竹俱乐部外貌。（萧紫薇摄）

友竹的“明星”缘

1998年，友竹和中华为基利俱乐部达致协议，共用克纳街（Club Street）76号会所10年。2012年6月12日，友竹迁入武吉巴梳，与适可共用现有会所。

友竹昔日风貌，曾被收录在黑白粤语长片《唐山阿嫂》之中。1956年11月，光艺制片公司派制作团队到新马拍摄“南洋三部曲”，成员包括导演秦剑和陈文、编剧陈情和港星谢贤、嘉玲和南红。

《唐山阿嫂》讲述女主角素贞（南红饰）从澳门到新加坡寻找嗜赌又抛妻弃子的丈夫何阿九（姜中平饰）。她抵达后的第一站，便是到丈夫工作过的友竹俱乐部。

友竹还有另一段“明星”缘，该俱乐部曾在2000和2001年主办“友竹杯”麻将联谊赛，第二届比赛的亚军得主，正是当年的夏语片影后庄雪芳。

友竹与湘灵音乐社渊源深厚

友竹俱乐部与湘灵音乐社的渊源深厚，俱乐部的一些核心人物如永久名誉主席骆水兴、前会务顾问张天章、前司理方国全、现任主席林源利等，与湘灵已故社长丁马成是至交密友，经常支持彼此的活动。

友竹1985年庆祝50周年时，正好是骆水兴担任主席，张天章当总务，丁马成特地为友竹写了祝贺词，精准地点出友竹即“赏竹论交，以竹为友”。俱乐部的主要消遣活动是打麻将，词中有很多这方面的描绘，例如“四方古城群英会，十三太保共策筹”。

丁马成还形容“主席骆水兴，执事诸领袖，九十九连环，胸怀如海可行舟，为慈善而娱乐，寄雅兴于诗酒，友竹竹友，仁在多寿”。今年高龄103岁的骆水兴，是俱乐部永久名誉主席，会龄长达75年。他曾担任友竹主席20年，副主席15年。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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