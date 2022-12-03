洪振茂集团第四代传人洪子谦 让逝者安息生者安心

一场有意义的丧礼让逝者的精神得以传承，也能让家属的哀思得到最好的寄托。

殡葬业是个千百年来的必要行业，为“人生终站”提供必要的规划和服务。

随着人口的老化，预计到2040年，每年死亡人数将从2万人左右，倍增至4万人。 死亡是民生问题关系到千家万户，专业的生命礼仪服务企业是必要的社会力量。

在未来的10年内，国人对墓地、火葬场、骨灰龛和殡仪馆，以及相关行业人员的需求，势必会与日俱增，殡葬业的发展对国家和社会显得越来越重要，也会受到各方重视，需要注入更多资源。

有鉴于此，国家环境局在去年已咨询顾问公司，展开深入的研究调查，全面评估殡葬业的作业标准、技能和人力需求。

百年老店洪振茂集团（Ang Chin Moh Group）与时并进，今日已发展成为集殡葬用品销售、殡仪策划与执行等一站式殡仪服务公司。第四代接班人洪子谦（Ang Ziqian）除了推出新服务项目，也成立基金会，培训专业人才，推广善终思维让逝者安息，生者安心，让人们在有生之日更积极地生活。

殡葬业要交给能者经营

洪子谦多次强调，殡葬业虽非主流职业，但和医生护士一样要具备与其他行业不同的智慧与勇气，是高尚的职业，应该享有专业的对待。

洪子谦多次强调，殡葬业虽然不是主流职业，但和医生护士一样，是高尚的职业，理应享有专业的公平对待。（图/受访者提供）

与瑞士Algordanza成立合资企业新加坡雅歌丹砂公司（Algordanza Singapore）的崭新业务，则是用骨灰中所含的矿物元素，将亲人的骨灰化为晶莹的钻石。

提早规划为爱的礼物

洪振茂生命礼仪不但领导殡葬业潮流，于2012年成立的洪振茂基金（Ang Chin Moh Foundation），更致力通过积极的公共推展活动，提高国人对死亡的认识，提升新加坡殡葬业的水平和素质，让这门专业能够为新加坡社会作出有意义的贡献。

丧事以往多数是家中长者说了算，时至今日“预先规划”的慨念已被大家接受。洪子谦说：“人们渐渐地意识到，人都会有死亡的一天，趁自己健康理智时在能力范围内为自己的丧礼提前做好规划，可以免去子孙在经济、宗教和丧礼形式等各方面的负担和压力。我最感动的是好多年轻人已经理智地做好生前规划。提早规划心无牵挂，我称它为爱的礼物（The Last Gift）。”

洪子谦13岁开始接触殡葬业，曾帮忙父亲（洪鸿兴）接遗体、捡骨灰和为往生者化妆。他22岁决定投入殡葬业，接棒后，谨记父亲的教诲，要成为一名受人尊敬的专业殡葬领导者，提供充满关环、同情和尊严的专业服务，同时履行应尽的企业社会责任。

领悟到尽孝要趁早

洪子谦说：“以人为本、关怀家属、回馈社会、一视同仁是我们永续的理念，礼仪服务以满足家属的需求为出发点，无论贫富一视同仁，以抚慰家属丧亲之痛为优先。”

他说：“很多人认为办葬礼只是为了逝者，其实葬礼并不只为逝者而办，也为生者而办。一场有意义的丧礼能为逝者庄严地送行，同时帮助家属适当地释放哀伤和表达思念之情。一场有意义的丧礼让逝者的精神得以传承，也能让家属的哀思得到最好的寄托。”

有冷气设备，清幽庄严的六星级殡仪馆“翡珑山圣所”，两度获得“AFE亚太区殡葬业大奖”。（图/受访者提供）

洪子谦说他的挑战在于身为第四代接班人，既要坚守洪振茂礼仪的精神，也要勇于面对时代的转变，在把传统的殡葬礼仪和精神继续传承的前提下，为新时代的社会需求和改变做出调整。

“精神传承和事业传承都是我努力的方向。将近30年的殡葬业经历让我领悟到尽孝要趁早，珍惜与家人朋友的相聚时光，圆满的人生是当生命来到终点的时候，我们送上的是祝福留下的是幸福。”

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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