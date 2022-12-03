富贵开发创办人冯健特 提倡事前规划为逝者“安家”

冠病疫情来势汹汹，人人自危之际，国人对“人生终站”问题日益重视。

富贵集团（Nirvana Asia Group）授权代理商富贵开发公司（New Vision Group，简称NVG）成立整10年，建立了庞大的销售代理团队，人数上千，可分为服务专员、服务总监、区域服务总监、业务发展总监及首席业务发展总监五大类，其中冲锋陷阵的活跃代理服务专员多达一两百人。2016年，冯健特（Adam Foong）晋升为富贵集团首席业务发展总监（新马），身为NVG创办人的他信心满满，期望再创高峰。

生老病死是人生必经之路，“死”是人生的终站，冠病的来袭、病毒的无孔不入，人们正视“死”及“身后”的问题，事前规划概念开始被广为接受。

福位预购越来越普及

“福位”也称塔位，是逝者的长眠之所，有传统的祈福文化；生基祈五福，包括长寿、富贵、康宁、好德，最后一福乃“善终”，祈福之人死后安葬在祈福之地，会福延子孙。和公墓相比，福位符合现代社会“厚养薄葬”的观念，节约土地资源，清洁环保。

富贵集团以先进管理模式引领殡葬潮流，在国家殡葬改革下成为大势所趋。在日本、中国、韩国、新加坡、马来西亚及东南亚等地区，福位预购越来越普及，福位的预售也成为生前规划的一大重点。

富贵集团授权代理NVG团队是新马一带享誉已久，举足轻重的福位预售业先驱，多年来积极宣导事前规划的重要性，务求人人都有自主能力规划自己和至亲的最后一处永恒之家。也是新加坡富贵山庄预售市场一大前线猛将的冯健特说：“传统上华人对身后事多避而不谈，不过近年来，人们越来越正视往生之事。人生自古谁无死，华人向来特别重视孝道，慎终追远，给往生者提供一个舒适的安身之所，是天经地义的事。

“长期以来人们对生、老、病都有很好的规划，却往往忽视‘死’是人生最后一件大事。宝宝还没出生，父母就已找好医院陪月，取好名字……人还未老，也已做好退休、养老的生活规划。人们买医疗保险，服用保健品是为了预防疾病，不过许多人对‘死’却毫无准备，缺乏为生命最后安排做好预先规划的观念。我们的专业就是为这些没准备或不知如何准备的人提早规划，帮助他们进一步了解所谓的‘事前规划’（afterlife pre-planning）。”

事前规划好处多

所谓“事前规划，心无牵挂”的八大好处计有：

自己做好事前规划，不把责任留给下一代。 依自己的要求与喜好决定每一个细节（例如福位风水选位等），在时间充足的情况下做比较，找到自己满意的选择。 锁定今天的价格趁早购买，对抗通货膨胀以免日后价格高涨。 0%利息分期付款，减低日后一次性付款的经济压力。 事先为父母做好准备是一种尽孝行为，让父母在人生最后一程有满意的安排。 在自己有生之年做好规划，可以减轻家人的经济负担，日后无须带给家人突如其来的大笔开销。 避免家人在悲伤时刻还得仓促做决定，可减轻家人面对的压力。 避免子女因为宗教不同，观念不一而闹意见。

冯健特强调，福位预售的另一个特点是，以“现在的价格，预订未来使用的产品”。在百物飞涨中，福位价格上涨在所难免，一般估计福位的价格在短短八年，平均上涨了60%，位置好的福位，价格更是翻倍。

富贵集团也提供专业的治丧一条龙服务，让丧失至亲的丧家无须为琐事忧心。

据知，2009年富贵山庄的双人福位大约是1万元，现在的价格要1万6000元。目前，富贵山庄福位预售从1万多到5万多不等，其中2万元的福位最为抢手，并且可以免息用三四年分期付款。

以冯健特（前排左三）为首的富贵开发销售代理团队人数上千，其中活跃代理服务专员多达一两百人。（图/受访者提供）

代理预售殡葬产品行业将火红

虽然事前规划的概念越来越普遍，也越来越年轻化，不过还是人们比较避忌的话题，有待进一步推广。多年来富贵开发在这方面表现得很积极，每个月都邀约准客户参与富贵山庄在酒楼定期举办一两次的“生命规划教育聚餐”，出席者在享用八道佳肴时，分享者以幽默轻松的方式打开生死话题。

冯健特说：“这是个充满潜能和挑战的新兴行业，我们代理的福位是家喻户晓的知名品牌，在竞争方面有优势。同样是服务行业，房屋经纪目前估计有2万4000人，保险代理约有2万人，因此将来会有更多服务专员加入我们的团队。”

作为富贵开发大本营的新加坡，冯健特十分看好本地市场的潜能。他指出，新加坡的500万人口有七成以上是华人，较重视人生的最后事前规划，因此有关概念一旦广被接受，未来需要的人才、专员估计是以“万”计，因此代理预售殡葬产品堪称是21世纪火红行业。

他指出：“为了配合市场需求，我们定期开办课程，提供专业培训，协助代理们开辟创业之路，成为‘富贵专员’。只要有事业心，愿意向这个行业踏进一步，就会有柳暗花明又一村的感觉。”

谈到专业发展的前景，冯健特认为：“这是个僧少粥多、备受忽略的行业。以马来西亚雪兰莪州为例，华人人口估计近200万，新加坡的华人人口大约是300多万。雪兰莪每个月平均可以卖出3200个福位、灵位，而新加坡的月均是200个，两者的差距甚大，新加坡的人均收入又比马来西亚高出许多。新加坡人较容易接受新事物、新想法，因此福位预售市场的潜能会是火爆性的。”

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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