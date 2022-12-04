包公庙疫情期间逆流而上

不善用互联网的年老信徒，多会向家中的年轻人求助。这让年轻人能进一步了解包公庙，和我们建立联系，包公文化也得以推广，是可喜的新气象。

冠病突袭，人人自危之际，惹兰加由与盛港西道交界处的包公庙逆流而上，力求突破，及时推出网上祭拜平台，广受信徒欢迎。

包公庙理事会总务陈玉成说：“2020年疫情来势汹汹，严厉的防疫措施，使得平时香火弥漫的庙宇空无一人，即使历史悠久、远近闻名的包公庙也深受影响。我们的理事会同仁频频开会商讨对策，大家认为可行的应变办法，就是推出特别的网站，让善男信女也能在网上祭拜。

包公庙的信徒原本就不少，疫情期间数以万计的移民、客工一时无法离境回乡，纷纷通过我们的网站远程祭拜求财求平安。他们可以用手机预约，我们会代劳烧香祭拜，并拍照和视频，让他们了解整个祭拜过程。祭品、香火钱只需以手机支付，方便又快捷。这样的朝拜、进香不失为两全其美的办法，包公庙因此得以香火不断，继续鼎盛。

“我们估计，网上祭拜的人数增加了三成，年轻人占了相当大的比例。不善用互联网的年老信徒，多会向家中年轻人求助。这让年轻人能进一步了解包公庙，和我们建立联系，包公文化也得以推广，是可喜的新气象。”

疫情期间主办的网上活动倍增

2011年5月，盛港包公庙正式落成，每年都会举办五场较大型的活动。大家寸步难移的疫情期间，包公庙改在网上主办活动，次数倍增至10次。陈玉成透露：“信徒的反应令人鼓舞，每份祭品二三十元，大家乐得随缘，更重要的是我们节省了不少开支，使得包公庙的财务继续保持稳健，把受疫情的影响减到最低。”

据估计，包公庙每个月的杂费之类的开销，整万元是少不了。

风声鹤唳期间，陈玉成风雨不改，每天必到包公庙巡视，确保庙里一切正常。他说，庙里香火不断，最怕有突发的火患。

包公像搬迁数次

盛港包公庙里头的包公像是上世纪60年代，一个林姓的新加坡人从中国带来的。这尊包公像来到新加坡后，经过数次搬迁，先是放在巴西班让林氏自己家里供奉，后放在一个小渔村的小神台里。1970年，当地村民建了一间小庙来安放包公像供人祭拜，后来又移到宏茂桥一个乡村的木屋神庙里。

1980年后，包公像迁往大巴窑，被供奉在一座组屋的底层，一直待了30多年。

当时陈玉成认为，长远之计是筹建一座永久的包公庙，把包公像长期供奉起来，因此从选址、筹款、购地到搜集资料等方面，很多人都付出了辛勤和汗水。

2006年，政府拨出一块地皮给乌敏岛泰国庙重建，但是泰国庙资金不足，愿意与其他庙合建，于是包公庙与忠义庙、龙南殿和乌敏泰佛寺合建惹兰加由联合庙。由于包公庙占地面积较小，在建庙的过程中，有人提出增建一个地下室，并在里头建十阎罗殿，整个建造费用约200万元。2008年7月，包公庙举行动工仪式，三年后建成，包公庙终于在新加坡安了一个“家”。

携手办活动传播包公文化

今年72岁的包公庙副主席林裕松担任文书多年，是新加坡包公庙历史的最佳见证人。

出身鱼贩世家的林裕松事业有成，与陈玉成是忘年之交。1970年代中期，他在陈玉成的力邀下，开始参与包公庙的活动，并肩将包公庙搞得有声有色，名扬四海。

2015年及2018年出版的《新加坡包公庙典藏书》及《清官廉吏包青天》，记录了本地的包公文化、历史及信仰。（唐家鸿摄）

包公不仅在中国人人敬仰，在全世界华人心目中的地位也很崇高。包公也是新加坡人非常喜爱和敬仰的历史人物。在新加坡各地，几百座大小庙宇里，不少都有包公像，但是以包公庙命名的只此一家。

在中国古代，包公就很出名，千百年来的传奇经历和故事，早已传遍万家，“凡有华人处，皆能话包公”。陈玉成指出，在今日的中国，包公是个历史人物；在南洋，包公是人们信仰的人物。

明清以来，中国的传统文化随着大陆百姓迁移海外而在海外广泛传播，其中就包括包公文化。

成功举办国际包公文化节

2019年11月，包公庙首次主办新加坡国际包公文化节，节目有台湾著名剧团明华园演出11场歌仔戏，中国泉州木偶戏班带来的木偶戏，包公文物展，以及出版新书《清官廉吏包青天》，压轴活动则是千人晚宴。

2019年11月，包公庙首次主办新加坡国际包公文化节，吸引中国大陆、台湾、马来西亚和本地的12个庙宇参加。（图/受访者提供）

该年的新加坡国际包公文化节，吸引中国大陆、台湾、马来西亚和本地的12个庙宇参加。中国大陆的参与单位包括包拯故乡安徽的合肥包公园，海内外规模最大的包公纪念馆开封包公祠，以及广东肇庆市包公文化园。台湾的阵容最大，有四个庙宇参加，分别是台南的南沙宫、南投的竹山包青宫、高雄的南海清宫和新北市的林口北文紫祥宫。当中的南沙宫是台湾最早的包公庙，创立于清乾隆十一年（1746年）。马来西亚也有三个包公庙前来助兴，分别是位于柔佛新邦里玛的包公宫、柔佛东甲的包龙殿和巴生唯一的包公庙巴生开封府。

国际包公文化节的圆满举办获得骆水兴、谢安桐及梁佳吉三位永远名誉主席和众名誉主席及众善信们的鼎力支持赞助。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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