竹云宫武术体育会重视武德 薪火相传

长期以来，本地各民间组织、团体在发扬互助互爱、团结和谐精神，以及传播传统文化方面不遗余力；其中舞狮和舞龙是华族优秀的民间艺术，集传统荟萃于娱乐性极高的舞狮舞龙活动，在开埠、立国的漫长岁月里扮演着积极的角色，竹云宫武术体育会（Zhu Yun Gong Wushu Association）便是典范之一。

历史虽然只有三四十年，竹云宫武术体育会在上千家大大小小的武术团体中，却是异军突起，较具规模的“后起之秀”。

竹云宫武术体育会要员：副会长王丁山（右起）、交际郑进宝、总务叶添登、竹云宫发起人洪查某及龙狮活动组团长叶宗仁。（档案照）

竹云宫武术体育会的历史可追溯到早期的竹云宫，竹云宫是在上世纪60年代成立的，初期建于芽笼33巷，1964年迁到实乞纳路，1970年重建成半水泥木屋。

由于受到城市发展的影响，竹云宫跟其他两所庙宇合作，在菜市巷兴建联合庙，并在1995年晋宫。

设醒狮团加强凝聚力

为加强庙友、香客的凝聚力和提供健身平台，早期的民间庙宇宗教组织纷纷成立舞狮舞龙之类的附属团体，提供文娱、健身活动，有鉴于此，竹云宫宫主叶春玖与夫人洪查某于1982年在甘榜实乞纳（Kampong Siglap）创办了醒狮团。

叶春玖的接班人拿督叶添登说，成立竹云宫醒狮团的宗旨，在于弘扬中华传统文化，以及武术与龙狮技艺的传承，创办地点就在东海岸海边的亚答屋，团员大概有三几十人，多是甘榜左邻右舍的年轻人，大家多希望能在课余、工余时间一起练武，学艺健身。

1994年，竹云宫醒狮团与时并进，改名为竹云宫武术体育会，叶添登众望所归出任体育会总务，主导体育会的发展和迈进。

创新舞狮舞龙街头表演

今年64岁的叶添登自小就跟随父亲叶春玖身边，在耳濡目染之下，对醒狮团的一切事务耳熟能详，处理会务和对外联系可说是驾轻就熟，堪称是体育会的“灵魂人物”之一。

近年来，竹云宫武术体育会进一步推广会务，提高知名度，加强理事会阵容，先后力邀陈奕福和王丁山当理事会的会长及第一副会长。陈奕福是新加坡宗乡会馆联合总会前会长，也是诸多华社、宗乡组织的顾问和领导；社会贤达王丁山则是淡滨尼联合宫副主席及管委会主席。其他副会长另有梁杜玖、李顺利、陈永裕、傅成嘉及蔡昌树等。

陈奕福说：“自竹云宫武术体育会成立以来，一直秉承着武术精神，除了锻炼强健的体魄，更注重精神层面的提升，因此在发扬传统文化和推动慈善事业上一直兼顾得面面俱到。”

回顾竹云宫武术体育会一步一脚印的来时路，叶添登说：“体育会在发扬传统方面做了很大的贡献。除了致力于推广舞狮舞龙的传统文化，也在旧有的文化注入新的元素，发展出创新的街头表演，成功引起年轻人的兴趣并带动更多年轻人参与，贯彻了饮水思源的传统美德，并达到薪火传承的最终目的。”

曾安排“孝狮”送别往生者

除了将爱散发出去，竹云宫武术体育会在郑方发、叶任发、白德文等医药、狮艺、龙艺等顾问，以及龙狮活动组团长叶宗仁的指导和苦练苦拼下，参与海内外的演出与比赛，多年来屡创佳绩。1996年，新加坡武术总会主办的义安城自选公开赛，竹云宫武术体育会一鸣惊人荣获冠军；近几年还陆续获得2015年的全国夜光龙锦标赛银龙奖，2017年的传统南狮赛金狮大奖及印度尼西亚舞狮传统公开赛亚军，2018年印尼舞狮传统公开赛季军等等。

此外，竹云宫武术体育会每个月会应邀出队四五次，春节期间每天平均要出队六七次，每队人数从15人至60人不等。

多年前，有位从事海产生意，对舞狮情有独钟的彭姓老板往生，家属特地要求竹云宫武术体育会安排两头全新的“孝狮”，由舞狮者一路跪拜进入灵堂。“孝狮”一路送别往生者，一时传为美谈。

多年前，竹云宫武术体育会安排两头全新的“孝狮”送丧，由舞狮者一路跪拜进入灵堂。“孝狮”一路送别往生者，一时传为美谈。（图/受访者提供）

武术／狮艺顾问郑方发认为，真正的武术除了技术、劲力、功力等训练外，武术道德与精神的修养也很重要，练武的目的在自卫，不逞强欺弱，必须能忍受训练的艰苦，也要忍受他人无知的冒犯，懂得尊师重道，才不愧是练武者。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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