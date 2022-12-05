协发漆料公司老板黄选民 逐步为人生添色彩

今年81岁高龄的黄选民（Ng Swan Meen）满怀感恩，他常说：“跟随国家发展的脚步，我是战乱中出生，在贫穷中长大，从一无所有到丰衣足食、家庭和睦，我没有发什么大财，只是普普通通的商人，不过我知足常乐，生活无忧无虑。”

除了出任新加坡生产管理协会第32届理事会（2015-2017）会长外，黄选民目前是新加坡建筑材料商公会（SBMSA）副会长，称得上是商场群英之一。

黄选民祖籍福建晋江，父亲黄文德十来岁漂洋过海来到狮城，在中峇鲁一带四脚亭乡村落户。

1942年农历除夕，日本战机猛轰新加坡，见义勇为的黄文德与朋友对换防空壕，不幸被日本战机炸中，连尸体都无法找回。当时黄选民只有10个月大，上有一个姐姐，姐弟母亲三人此后相依为命。

感恩母亲的辛苦付出

在黄选民心中，年纪轻轻就守寡的母亲朱义妮，是位具备多种美德的传统女性，靠着勤奋、节俭，养大两个孩子。

在父亲生前朋友和乡亲的热心协助下，黄家在四脚亭附近搭建了简陋的亚答屋，半边亚答屋自家住，母亲再把半边分成前后两部分，后半部的四间小房出租，黄家就靠点租金收入，以及在屋外空地养猪补贴家用。

小时候，黄选民一大早提着竹篮在中峇鲁组屋区叫卖红龟粿，晚上则卖点面包糕点，早晚两次沿户叫卖，可赚取几毛至两三块钱。

黄家生活的主要收入靠朱义妮在一大户人家当女佣。黄选民忆述：“母亲在杨家一做就是三四十年，深得老板信任。母亲86岁中风，一病不起，97岁高龄去世，可说是福寿全归，安息主怀。我们一家大小也抱着回报养育之恩的心情，齐心照顾了母亲11年。母亲为我们付出太多太多，我们只算是尽孝。”

小时候生活虽然捉襟见肘，但黄选民的母亲还是想方设法让孩子上学，希望他们学有所成，日后能出人头地。

黄选民在全民／彰德小学上学，然后在汤申路德新中学求学，每天踏着陈旧的脚踏车往返住家和学校。黄选民是超龄生，中学毕业时已经20岁。

累积经验为创业铺路

1962年，黄选民在食品洋货批发店顺昌有限公司当学徒，午餐和晚餐包吃，月薪60元。他说：“当时高中毕业生的起薪有150元，60元月薪显然很低，不过我没有计较，只想找份工作分担家里的开销，多学点工作经验。”

他说：“做人总应先舍后得，我不计较薪水多寡，一心一意只想学得一技之长，先打好起步的基础。”

1963年，黄选民开始接触到漆料生意，慢慢走上“彩色”人生。

他先是在马来西亚油漆工业公司上班，公司后来改名为日本油漆公司。黄选民的工作性质虽较繁杂，却可累积市场经验和建立人脉关系，这些对未来的创业都有很大的帮助。

1969至1973年，黄选民在父亲生前好友洪恩惠的康福工业当乳胶床褥产品促销员，主要收入来自佣金，一个月有2000元收入，也学到市场促销的功夫，为他日后的创业铺路。

1969年，黄选民与林玉薇缔结连理，父亲生前好友、时任晋江会馆会长张克彩是婚宴主宾。

黄选民的全家福。（图/受访者提供）

遇来自马尔代夫的贵人

上世纪70年代初，通货膨胀来势汹汹，油漆价格飞涨。1973年，黄选民受邀入股协发漆料公司（Hiap Huat Paints Company），以1万5000元参股，股东共有三人。五年后，其他股东退出，协发漆料由黄选民接手经营，经销各类品牌的油漆产品，主攻零售市场。

建筑业的蓬勃发展，以及居者有其屋计划，带动了漆料业的欣欣向荣。黄选民并在马尔代夫建立了销售基地，让协发漆料的业务如虎添翼。随着业务的加速发展，1982年太太林玉薇离开教育界加入公司。

马尔代夫印裔商人是协发漆料早期生意上的贵人。黄选民说：“70年代中期，这位马尔代夫商人在新加坡逗留时，星期五到桥北路的回教堂做完祈祷后，总会到我的店里看看、聊聊，生意就这样开始做起，采购订单越来越大，一年可做一两百万元的生意。他至今还是我们的大客户之一，我们十分珍惜、看重这样的老客户。”

业务日趋多元化

每个行业有苦有乐，有上有下，经商环境也时好时差。

漆料报价去年连续上涨两三次，速度之快连零售商都跟不上，在原料涨价的压力下，未来的漆料还可能再涨，这对贸易商无疑是百上加斤。

对黄选民来说，这些都是重重考验。他指出：“网购风行的时代，很多产品是厂商直销，没有所谓的独家经销，产品的报价也越来越透明，价格上的竞争日益激烈，我们的业务不但要与时并进，也必须时时提升服务素质。”

在业务、产品多样化的策略下，协发漆料在1978年率先推出丝网印刷及引进新式移印机与油墨。因业务创新，公司荣获家具工业理事会颁发奖状，肯定黄选民对整个行业的贡献。

黄选民也经营粉末涂料生意。 粉末涂料是一种将树脂作为主要成分的新型涂层材料，100%固体粉末状且不含溶剂。黄选民拥有这方面的技术、材料和设备，因厂房、员工及营业成本，他展开第二双翅膀，在海外寻求发展。

早在1976年，协发漆料已取得瑞士艺马（GEMA）静电粉末涂料喷漆系统的新马印总代理，也引进了比利时国际品牌Oxyplast。第二年，公司再接再厉成立协发化学工业，专门负责这方面的业务，以及提供售后维修与技术咨询服务。此后，黄选民又先后取得新西兰Cotene金属防锈漆料、氧化粉状漆料，以及德国Maag & Schenk GmbH自动静电喷绒与印花机的东南亚总代理权。由于汽车修补喷漆需要喷枪，公司也经销德国数一数二的SATA喷枪，以及Marabu油墨。

至此，协发漆料的业务日趋多元，发展堪称一日千里。目前公司并已传给黄选民的儿子黄建国与女儿黄丽恩经营。

在业内享有盛誉后，黄选民多年前众望所归当选为新加坡建筑材料商公会副会长。

黄选民也是新加坡索络五金漆料公局三届会长／荣誉会务顾问、新加坡黄氏总会永久名誉会长、晋江会馆名誉会长，并在中国商会理事会服务了20年，今年担任新中友好协会副会长等要职。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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