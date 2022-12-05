中市印务创办人林玉坤 肯拼搏重乡情

创办中市印务至今已有42年，在事业上算是有点小成就，在乡亲社团我也一直在尽点力量，算是回馈社会。

在商场打拼一生的建国一代、今年86岁高龄的林玉坤，几年前把一手创办的中市印务私人有限公司（Citipoint Printing Co. Pte Ltd）正式交给长子林文杰后，在家含饴弄孙，时而参与社团活动，谈起陈年往事总是滔滔不绝，回忆满满。

林玉坤1936年出生于新加坡，在大坡安祥山一带长大，家有三兄妹，他排行第二，父亲因得肺痨只身回中国养病，兄妹们长年与母亲相伴。

日本侵占新加坡时，6岁的林玉坤北上槟城避难，投靠姑姑，并在当地念小学。

13岁回返新加坡后不久，林玉坤又跟随母亲兄妹回到福建惠安家乡，没料到父亲早已过世，六个月后母亲带着哥哥和妹妹返新，留下他一人在家乡守孝。在家乡读了半年书，林玉坤就退学，帮忙种田，下海捕鱼。1952年，母亲让人接他回新加坡。

乘搭小轮船，在大海颠簸了一个星期，林玉坤重返安祥山，母亲以30元坡币租下一栋三层楼的估俚间，收了五六个来到狮岛找生活的散工，以及五六户人家，当起小租婆。散工的月租两块钱，母亲也帮人洗些衣服，赚点外快补贴生活费。

林玉坤小时候的家境十分贫苦，全家就靠母亲的一点小收入维持生计，母亲不幸中风再也无法照顾林家兄妹后，林玉坤被逼出来打工。

由于年幼又无一技之长，林玉坤每天在牛车水、珍珠巴刹一带沿街卖报、派报，每份报纸是一毛或毛半钱，幸运和勤奋的话一天也有几毛至一块钱的收入，小小年纪就得肩负一家的部分生计。

被高薪挖角当头手

林玉坤也曾上过一两年夜校，他的华文、华语基础是靠自学苦修而成，很多时候是无师自通。

林玉坤、朱英好夫妇旧照。朱英好于2019年离世。（图/受访者提供）

他的第一份较“像样”的工作是在海山街一家小公司当制作印刷电版学徒，吃住由公司负责，月薪15元，收入算是比较固定，家里生活多少有所改善。

林玉坤的成长和成家立业，可说和新加坡的蓬勃发展息息相关。

做了两年，老板看他勤奋好学，薪水很快就加到60多元。后来附近恭锡街的另一家公司看中他的经验，以170元高薪把他挖去当头手，他一做就是四年，也在此时成家立业。

回忆当年，林玉坤笑说：“我天生好动，喜欢无拘无束，刚开始上班时，不少人并不看好，认为我不会干太久，结果他们都大跌眼镜，我的老板不但喜欢我，我学得一技后，还自己开店当老板。”

建国之初，打工数年有了实际经验后，只要肯拼搏，敢尝试，多动脑筋，处处都有立业、圆梦的大小商机。

为乡亲社团尽力

1972年，林玉坤通过标会、借钱和积蓄凑足1万元，以200元月租在广东民路租下一个小地方，请了四个助手开了“光明电版”。

四五十年前电版是印刷业的一大突破。10平方英寸的电版制作收费1元6角，光明电版开门做生意就有3000元收入，此后生意一直红红火火。

随着印刷技术的日新月异，林玉坤也与时并进，在事业上跨出一大步，1980年另创办中市印务私人有限公司，业务蒸蒸日上。

他谦虚地说：“年轻时创业我吃过很多苦，从小就辛苦惯了，早已不知什么是辛苦，也了解别人的辛苦。创办中市印务至今已有42年，在事业上算是有点小成就，在乡亲社团我也一直在尽点力量，算是回馈社会。”

除了星洲惠华国术研究社，林玉坤也曾担任多届林氏大宗祠宗团的理事，出钱出力向来不落人后。

在许许多多建国一代为国为民精神的感召下，事业有成的林玉坤可说是重乡情、念故旧的长者，做事认真负责，有所承诺，必定全力以赴。

林玉坤（前者）小时没念过几年书，如今他的孙子学有所成。（图/受访者提供）

连任三届星洲惠华国术研究社社长

在2010年出任星洲惠华国术研究社社长，连任三届的林玉坤，积极参与和领导研究社超过30年。

惠华于1963年由二三十名在新加坡海港局工作的惠北（今天的泉港区）人所成立。这批惠北同乡在码头当搬运工，常受外乡人排挤，于是惠北长者号召同乡加入互助组织，一起抵御外乡人。为了扩大阵容，他们把惠安同乡纳为会员招募对象，惠华因此成为不折不扣的惠安同乡会。

惠华和已故建国总理李光耀及丹戎巴葛区还有一段缘。惠华于1963年获得社团注册局批准成立时，社所设在丹戎巴葛区道拉实街（Tras Street）61号的“道南坛”内，后来两度搬迁，但仍在同一条街。

1966年1月2日惠华完成道拉实街72号三层楼社所翻新工程，应邀主持开幕典礼的贵宾，正是李光耀。此后，惠华在道拉实街活动了整20年。

上世纪80年代，惠华申请更换建筑用途不被当局批准，必须另寻新社所，随后又受发展总蓝图的影响，社所被征用。所幸惠安公会在筹建芽笼新大厦时，已预留四楼和五楼天台作为惠华日后发展之用。

1985年，惠华国术研究社正式迁进惠安公会大厦。

于2013年庆祝成立50周年的星洲惠华国术研究社，致力弘扬传承自高参法师的南拳和武术，也鼓励教练跟学校与社区组织合作，教导青少年习武健体，向上向善。

除了练武中心进行大整修，林玉坤也在任内完成国术社章程的修订，增设龙狮股，改革执监产生方法，以及规定社长的任期，目的在于促进年轻人的加入。

祖籍惠安奎壁头的林玉坤还是另一个乡亲庙宇璧山青龙坛的发起人，现任荣誉主席，1995年至2004年出任执行委员会主席。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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