狮城女子黄李淑仪 因缘际会造就不平凡人生

刚迈入知天命之年的黄李淑仪，虽然18岁便远嫁他乡，至今在美国纽约生活了32年，却始终没有忘记自己是新加坡华人，也以小国的各种成就为傲。她常常觉得新加坡的经历和自己一样，从最初的一无所有，凭着不懈努力创造了今天的一切。

作为一名没有学历，18岁便走出家门探索世界的新加坡女孩，李淑仪的经历反映了新加坡人向外闯荡，勇于开拓新生活，愿意为追求理想而努力的拼搏精神。

不过她一再表示自己其实很平凡，决定讲述自己的故事，是为了回报养父母的深厚恩情。如果没有养父母当年的收养、照顾与疼爱，就没有今天的她。

李淑仪的身世有点坎坷，还在襁褓中便被亲生父母弃养，幸好被看顾她的保姆陈钦妸收留，视为己出，养父刘戆沙也对她百般疼爱，自己舍不得吃的，都会买给她吃。

李淑仪一生都很感念养父刘戆沙和养母陈钦妸的养育之恩。（图/受访者提供）

刘戆沙和陈钦妸都是第一代惠安移民，两人育有一女一男。刘戆沙生前是名驳船工人，靠劳力养活一家大小；陈钦妸是一名缠脚惠安女，一辈子蹬着三寸金莲照顾三名儿女，还帮人洗衣带孩子。

比淑仪大12岁的哥哥刘骔吉记得妹妹到他们家时才几个月大，是淑仪的外婆把她抱给母亲寄养，当时给了60元寄养费和一些婴儿用品，说好淑仪的父母两个月后便会把她接回去，但他们从未现身，淑仪的外婆后来也不知去向。

尽管生活很穷困，一家五口挤在丹戎巴葛万山药行楼上租来的小房间里，刘家还是很乐意抚养小淑仪，把她视为掌上明珠。

因想起这一切，李淑仪由衷地感激养父养母。她说：“他们当初下南洋，是要在新加坡开展新的生活，为儿女创造更好的生活条件。他们的辛勤努力与付出，为我们打造了一个很好的环境，才有了今天的一切。新加坡也一样，在建国总理李光耀的带领下，新加坡成为世界上最好的国家之一，大家享有和平、安定与良好社会秩序。”

旋风似的恋情

李淑仪从懂事起就知道自己的身世。到了入学年龄，她报读合乐小学，中学进入克信女中，但只念到中二便辍学。当时养父已不在，她决定出来工作，减轻家庭负担。

18岁那年，李淑仪认识了从美国被调到新加坡工作的飞机维修技师黄慧君（John Wong），两人一见钟情，两个星期后黄慧君向她求婚，半年后两人结婚。

黄慧君是香港人，1976年举家迁到美国。来新时，他就职的航空公司正在亚洲扩展业务，他被调派到本地工作一个月。

1989年9月的某一天，黄慧君和同事到本地一家餐馆吃饭，邂逅了在那里工作的李淑仪，缔造了两人后来的姻缘。这段旋风似的异地恋曾让李淑仪的养母陈钦妸放心不下，担心她年纪太轻，阅历不深，怕她遇人不淑，同时又舍不得她到异乡生活。

但渴望拥有自己的家的李淑仪，答应了黄慧君的求婚，半年后两人在美国完婚，之后两年于新美两国之间穿梭，1993年才正式定居纽约。

两人育有两名拥有高学历的女儿，大女儿黄素恩从事教育工作，小女儿黄祖恩是纽约图书馆的研究员，她们目前都已成家。

李淑仪庆生时拍的全家福。左起：小女儿祖恩、准女婿Matt、李淑仪、大女儿素恩、丈夫黄慧君和大女婿Patrick。（图/受访者提供）

不断进修提升自己

李淑仪说，刚到纽约生活并不容易，身为亚裔会面对各种歧视，被视为二等公民。为了让家人生活得更好，黄慧君一度打两三份工。为了减轻丈夫的负担，李淑仪重回学校完成高中教育，并在银行找到第一份工作。她前后在银行工作了17年，从勤务员做起，后来担任商业贷款和外汇部门经理。这期间，她不断进修提升自己。

她自认很幸运，总能在职场上遇到贵人，让她有机会不断学习成长，而她所从事的每一份工作，都为她之后的工作做好准备。她目前是一家造船厂的助理财务主管，也是纽约市交通部门一个工程项目的行政经理。

染上冠病见真情

2020年3月，第一波冠病疫情席卷美国，李淑仪不幸染疫。当时还没有疫苗，大家对病毒充满恐惧，仿佛一染疫便随时可能被死神召唤，而她确实病得很重，连续七天发高烧。

李淑仪一度以为自己熬不到第二天，开始交代各种后事，也打电话向新加坡的哥哥姐姐道别。这期间，黄慧君不顾自身安危，在家中寸步不离地照顾妻子，即使已经受感染，也打起十二分精神不让自己倒下。为了保护孩子们，他们不让女儿前来探望。

染病后第七天刚好是李淑仪的生日，女儿女婿们举着手绘标语，在楼下停车场对着窗口向妈妈表达爱意，为妈妈打气。黄慧君扶着虚弱的李淑仪到窗口望一望孩子们，一家人隔窗传达温情。那一天，李淑仪的烧终于消退，病情好转，黄慧君则在松了一口气后不支倒下，但幸好病得不重，只是沉沉睡了几天。

挺过那次生死关头后，李淑仪更懂得珍惜生命与亲情，在庆幸自己活下来的同时，也对今天所拥有的一切感恩知足，觉得即使就此离开人世，人生已了无遗憾。

当义工回馈养父母教诲

李淑仪很早以前便与慈济结缘。12年前的某一天，她开车到曼哈顿一家中文电视台受访时迷了路，迷茫中看到慈济在曼哈顿的分会，顿时有一种很温馨、很亲切的感觉。

这些年，她在慈济当义工，找到很多良师益友，也从证严法师的著作中领悟到许多做人的道理。她除了在慈济，也在住家附近的临终病院当义工，她想以这种方式，回馈养父母的教诲，在有能力时，尽可能去帮助有需要的人。

【本赞助文稿首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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