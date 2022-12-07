myCK百货集团创办人洪振群 行善不落人后

做慈善能让人走正道，永怀感恩之心，慈善能给我动力，从而坚定终身行善的决心，我个人的力量不够，只能量力而为，却也不敢落在人后。

近一年来，myCK百货集团的业务成功转型，进行重大调整，今年65岁的创办人洪振群（Ang Chin Koon）坦言他的人生进入了另一个新阶段。

洪振群从摆地摊、跑夜市起家， 在大巴窑租下第一间600平方尺小店面，一度破产列为穷籍跌入谷底，到顶下牛车水两层楼店面，东山再起创办CK百货，以及2016年和2019年淡滨尼总部大楼及宏茂桥分店，先后发生大火，无疑是洪振群奋斗历程中一个又一个大挫折。

经过20多年的打拼，分店遍布全岛，事业有所成就之际，却让他面对人生的另一次考验，也让他对人生有更深入的领悟。

冠病疫情的来势汹汹，经商环境的加速改变，洪振群老骥伏枥，沉着应变。除了淡滨尼总部大楼以3200万元转让套现外，CK百货分店也从22家减至12家。洪振群信心满满地说：“百货业面对的挑战看来会越来越大，把分店租出去不失保存实力的做法，我们的一些分店一整年忙忙碌碌，营业赚头往往不如租金收入；这种情况之下，为何我们不把店面出租给其他人经营，我们也乐得坐收租金？这才是双赢、皆大欢喜的生财之道，我也得以轻轻松松，多一点时间和财力多做些公益之事。”

myCK百货的分店遍布全岛各地，为居民提供一站式便利，拥有30个自家品牌。(图/受访者提供)

不必太在意暂时的得失

在商场，洪振群以善于投资房地产见称。2003年沙斯暴发人心惶惶时，他以百多万元买下红山中心的一个店面，此后他频频出击无往不利，顶峰时期由他经手的交易约有40间。

他指出：“经营百货零售业一定要地点好、人潮旺，价钱贵一点倒无所谓，反正是长线投资，不必斤斤计较眼前的得失。”

“租金是开店的一大营业开支，在自置的商店做生意，就少了租金方面的压力。很多时候，租约期满，业主往往要求加租，压力是没完没了，CK百货就一直没有这方面的压力，我也乐得做个知足常乐的小老板。”

洪振群的人生多姿多彩，一路走来每个过程都不一样，心境已是云淡风轻。他说，外在的环境改变不了，我们就要设法改变自己，转个弯再想想，大可不必太在意暂时的得失。现在的困难就先解决，以后的困难再想办法解决。人活着要有信心，要有坚强意志力，支撑到最后一刻，跨越坎坷，克服重重难关；最困难的时候，就是离成功不远之处，因此要学会面对它，接受它，处理它，再放下。

慈善之路始于慈济

洪振群的人生有两大目标：创业与行善，他的慈善之路始于慈济。2000年，在牛车水做生意时，慈济的牛车水会所举办慈善义卖会，而前往CK百货物色义卖商品。当洪振群知道是慈善义卖后，二话不说，慷慨赞助公司的产品，从此全身投入积极参与各类公益活动。

2020年，在冠病病毒阻断措施期间，慈济实业家联谊会举办“诚疫相伴共善念”系列分享会，洪振群分享个人的创业与公益事业的经验之余，先认捐5万元，再另捐5万，他登高一呼四方热烈反应，另两位善翁分别以一对一加码，加上政府的补贴，善款不久就增至200万元。

善济医社是洪振群行善的另一个重点。自1901年，善济医社不分种族和宗教，为社会大众提供免费传统中医诊断及低收费的治疗，每年的预算开支估计要整千万。

最近，洪振群承诺每年拨款20万元资助善济医社的义顺分社，为期10年，到该分社求诊的民众，基本上是由洪振群“全费买单”。

兼任南华潮剧社和圣约翰救伤队主席

2019年，洪振群众望所归当选为南华潮剧社的主席，他也准备在4年的任期里捐出10万元，作为潮剧社的活动经费。

多年来，百年社团圣约翰救伤队也得到洪振群的鼎力支持。去年，救伤队筹得45万元善款，今年的筹款目标是100万，身为主席的洪振群可说是任重道远。

2019年，洪振群当选为南华潮剧社的董事主席，前排左起是永久荣誉主席张建安、洪振群和第一署理主席兼署理社长杨应群。(图/受访者提供)

在疫情期间，有一天洪振群在乌节路遇到一名瘦小老人向他售卖矿泉水。由于身上没带零钱，他本想离开，但转头一想，也许这个老人需要帮忙，不然不会畏畏缩缩地在路边卖水。他连忙打开钱包，却发现里头只有两张1000元的钞票，于是拿出一张拿了一瓶矿泉水。

看到老人接过千元大钞，满脸又惊又喜，不知如何是好，洪振群连忙打圆场地说：“好好买些你喜欢的东西，不过千万别拿去买万字票。”

他常说：“做慈善能让人走正道，永怀感恩之心，慈善能给我动力，从而坚定终身行善的决心，我个人的力量不够，只能量力而为，却也不敢落在人后。”

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