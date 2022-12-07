中国博鳌乐城：特许政策催生亚洲康养医旅新地标

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作为中国药械全球同步化的医疗特区、中国医疗旅游对外开放的窗口，位于海南省琼海市的博鳌乐城国际医疗旅游先行区的“先行”优势日益明显。

这里拥有“特许医疗、特许研究、特许经营、特许国际医疗交流”四个特许政策，同时具备医疗技术、装备、药品“三同步”，使乐城短短几年间内便成为患者口中的“希望之城”。

“乐城的特许药械审批流程最快只需3天，非首次审批只花费1天半左右。”据乐城先行区管理局局长贾宁介绍，过去，国外的新药械在中国注册上市需要花费数年时间，现在最快当月就能在乐城先行区落地。

不仅是速度，乐城先行区的医疗价格在中国也独具优势。以波士顿人工角膜移植手术为例，在国外至少需要70万元人民币，在乐城先行区仅需10万元人民币。

近年来，乐城先行区持续引进全球各类优质医疗资源，全球18个国家和地区近80家药械企业与乐城建立合作关系，其中国际排名前30强的药械企业与乐城开展了深度合作；新加坡莱佛士国际医院、日本永远幸医疗机构相继落户乐城。

“在海南的投资关系到莱佛士医疗集团在全亚洲的战略布局。”莱佛士医疗中国区总裁谢风才在今年接受中国媒体采访时曾说，集团将充分利用海南自贸港和乐城先行区的政策优势，实现优势资源整合，双向引流共建亚洲医疗窗口，在乐城为患者提供专业化差异化的高端医疗服务。

值得一提的是，中医理疗是乐城先行区有别于其他亚太地区医疗旅游目的地的特色项目，对海外游客极具吸引力。例如博鳌一龄生命养护中心不仅有针灸、推拿等中国传统医疗服务，更可零距离感受茶艺、书法等中国传统文化的独特魅力。

在此基础上，海南推出了中医药轻医疗康养之旅，7天6晚的行程贯穿海口、琼海、万宁三个市县。游客不仅能在乐城先行区体验世界顶尖水平的医疗服务，还可体验离岛免税购物，品尝海南特色美食，将身体检查、美容养生、医疗保健与旅游度假完美结合。依托优越的生态环境与59国免签政策，以乐城医旅为代表的康养旅游正成为海南全域旅游的特色产业。

【本文由博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局呈献】