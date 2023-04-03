新加坡成为东博会境外巡展首站

来源：中国—东盟博览会

推动疫后经济复苏、助力企业抢抓商机，走入20年的中国—东盟（也称亚细安）博览会（简称东博会）重启“一主多专、巡展并行”的国际化办展模式，首站将于4月4至5日亮相新加坡滨海湾金沙博览中心，这也是东博会巡展首次走进新加坡。

展览内容聚焦产业链务实合作

本次新加坡展展览面积约3100平方米，72家广西重点企业将携梧州六堡茶、横州茉莉花茶、柳州螺蛳粉、电动车、北海合浦南珠、坭兴陶、南方黑芝麻糊等上百种精选展品参展。

展览内容重点聚焦符合新加坡市场需求、双方交易活跃的预包装食品、饮料、农产品、六堡茶等食品行业，无人机、照明设备、新能源设备、气象设备、安防设备等电子电器行业，以及手工艺品及日用消费品、新能源车等行业，重点精准宣传推广、集中展示广西优势产业和品牌，如梧州市集中特装展示六堡茶，贵港集中展示东盟电动车基地、电动摩托车及电动两轮车等，为深化双方产业链合作打造务实平台。

推介活动大力宣介中新开放合作优势

新加坡展开幕式上，广西及新加坡相关政企代表将分别就第20届东博会、国际陆海贸易新通道建设合作、“桂品出海”、中国—东盟特色商品汇聚中心、北部湾港、打造面向东盟的门户和国际航空货运枢纽等开展主题及专题推介，展示广西开放合作优势，介绍广西开放合作重点平台项目，深挖广西与新加坡合作潜力，推动双方在开放合作中共享机遇。

经贸活动为参展商及采购商提供交流平台

展会将举办系列经贸活动并加大采购商邀请力度。新加坡前50强的商超企业、新加坡商协会及行业龙头企业将参会，新加坡商协会优质会员企业及专业观众将到会采购洽谈，食品、茶叶、新能源行业对接会等综合贸易对接会将为参展商与新加坡采购商面对面深入交流提供平台，同时组织广西企业开展商务考察，促进双方贸易投资深度合作。

东博会秘书处秘书长韦朝晖表示，东博会境外巡展是东博会平台延伸、服务高质量共建“一带一路”、助力中国企业尤其是广西企业拓展东盟市场的重要举措，至今已在6个东盟国家举办，企业高度认可，经贸成效显著。

今年是东博会创办20周年，第20届东博会将在今年9月盛大举办，近期东博会境外巡展将分别走进新加坡、老挝和马来西亚等东盟国家，为中国—东盟经贸合作注入新动力。

本次展会由东博会秘书处、新加坡工商联合总会及广西商务厅联合主办。新加坡益嘉诚集团、新加坡通商中国、新加坡中华总商会、东盟—中国工商总会、亚汇达金融顾问机构、道胜商学院、意识无限国际出版社、新加坡老板联谊会、新加坡食品厂商联合会、惠州会馆、北海亚洲国际仲裁中心、亚太杰出企业家协会、东盟法律联盟、BNI、茶商公会、孙子兵法国际传播中心、南洋孙武学堂等新加坡商协会和机构参与采购商邀请、经贸活动安排等筹办工作。

【本文由东博会提供】