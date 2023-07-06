本地风水父子兵 以新科技新店面迎九运

由陈军荣创立的正道风水，早在1990年已成为全球首创采用电脑绘图、库存资料的风水公司，抢先迈向数码化。儿子陈俊元接管公司之后，延续父亲科技创新的精神，推出风水命理手机应用程序，进一步开展业务，融合风水与室内设计，呈现全新的店面，迎接九运的到来。

新人新作风，拥有美国政治与经济学位的陈俊元接任总裁之后，进一步大刀阔斧地改革，让传统的风水学变得更现代化。他豪气地告诉记者：“创新是我们的DNA（基因）。”

加入公司后，他于2016年重新定位企业，实践价格透明化、风水程序透明化、负责任的风水咨询、诚信、专业等经营理念，重塑品牌形象。

同步的创新措施，包括推出手机应用“正道通胜”，可演算八字与中英文风水，让用户随时查阅万年历、八字表、择吉日等，一切风水命理资讯都掌握在手中，应用程序也不断更新、功能持续完善。

目前，正道也拥有自家品牌，销售自家设计和制作的生活时尚精品，帮助顾客提升运势。

正道风水为九运而精心设计的九玄火凤，让家家户户都能简单地迎接九运。（图/正道风水提供）

数码化扩展公司业务

陈俊元延续父亲追求创新、接受科技之后，深刻感受到的好处，便是公司业务的增长。他举例说明，过去，父亲一天最多堪察八宗风水；数码化完善之后，三位风水师可看的风水多过24宗，接见的顾客也比以往多，生产力提高，盈利也跟着增长。

他的宏观理念是，网络知识没有所谓的“独家”，资讯共享是常态，所谓市场就需要专人弘扬和引导，才能带动它蓬勃发展，他并表示：“现代市场需求和以往不同。现代客户更重视风水师的专业水准，知识的传播量越大，制造的机会越多。很多人接触新知识后，会想深入了解，自然就需要我们提供的服务。”

正道风水目前已成功吸引许多年轻客户，他们追求的是“个性化”，而非千篇一律的服务。如陈俊元所说：“由于没有两个风水和命理是一模一样的，因此个性化的服务很重要，这正是正道所能提供的专业服务。”

顾客接待区上方的28星宿。（图/正道风水提供）

迎接九运来临 掌握发展机遇

九运必做三步曲。（图/正道风水提供）

陈俊元指出，2024年至2043年，将进入风水学所谓的“九运”周期，五行属火，不仅会造成地球升温，也会使职场和家庭的人际冲突增加。为创造平衡和谐的环境，应保持室内空气流通，让新鲜、具活力的能量进入。同时，水能克火，适当地在周围加入水元素，也有利于创造和谐环境。

他也表示，未来20年，网络安全、虚拟实境和心理卫生将成为热门行业。此外，南方和北方是吉方，建议可在南部的滨海湾、丹戎巴葛，以及北部的义顺、兀兰和三巴旺置业。或投资向南向北的地产。

正道风水可为客户选择在九运吉利的地产，包括住宅或办公室内部的布局，并在调整风水后进行彻底的检查，提供量身定制的风水改善措施。有意改善九运风水的客户，不妨在该公司从8月5日起调整服务价格之前，提早预约咨询。

正道风水网站：www.wayfengshui.com

【本文由正道风水呈献】