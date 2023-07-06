以创新技术崛起 冷气机巨头品牌进军狮城

近来，越来越多人注意到来自中国的知名冷气机品牌格力电器已登陆狮城！这家零售销量在全球空调市场排第一的上市公司，原本只是位于广东省珠海市的一家制造冷气机的小厂，30余年来凭借创新技术迅速崛起，不断发展壮大，成为如今全球冷气机市场的领头羊。因讲究在地化的塑造，这个家电巨头品牌七年磨一剑，正式进军新加坡市场。

格力电器也为香港－珠海－澳门大桥（图）、新加坡乌节中心假日酒店等地标提供制冷服务。（图/格力电器提供）

成长蜕变到推进国际化进程



格力电器董事长董明珠2016年飞抵新加坡后，先到本地一间规模较大的电器商场考察，然而让她讶异的是在这个冷气机不可或缺的热带国家，竟然看不到格力冷气机的踪影。她在接受媒体访问时坦承这是机会，也是挑战，她当下表示一定要进入本地冷气机市场。

近七年过去了，新加坡格力有限公司受访时表示，格力不仅在前年登陆狮城，而且“销售符合预期”。格力电器发言人更表示，接下来会加大在新加坡市场的投入。

这个享誉国际、在狮城也逐渐扩大知名度的冷气机品牌，是如何成长蜕变为如今国际化的家电巨头企业呢？

该公司表示，格力电器自1991年改组成为珠海格力电器股份有限公司，迄今32年来经历三大发展阶段，靠五方面推动发展。

格力在每一个制造环节都有非常严格的质量管控。（图/格力电器提供）

·1991年起奠基阶段

1991年11月18日，格力电器一期工程在珠海前山河畔、南屏桥边开工奠基，这一天也被公认为格力电器公司正式诞生的日子。格力电器自此开始，在家电行业大展宏图，扶摇直上。

·1992年至2001年 格力不断拓展多元化业务

为了充分利用品牌、技术、人才以及资金等多方面的优势，格力不断开展基本经营和对外投资。1996年又是一个11月，格力电器股票在深圳证券交易所成功上市，该公司也迎来一个大的发展时期。集团也在以冷气机为主的基础上，不断拓展多元化业务。

·2002年至今 不断推进国际化进程

格力电器发言人表示，该企业自2002年开始不断推进国际化进程。根据格力电器官网，格力电器2002年10月入股香港环球动力控股有限公司。一系列重大投资项目的顺利推进，为格力电器发展注入新的活力。

行业中唯一具全产业链生产能力的企业



令人最印象深刻的是，公司受访时员工们都对公司取得的成就深感自豪，他们不约而同的说起自家企业是在冷气机行业唯一拥有全产业链自主生产能力的上市公司。对于公司能在30多年发展成为近八万人的大企业。他们认为有五方面因素推动企业壮大发展。

格力的电器，从内到外的科技和每一个零件，都是自家生产，以确保高度质量管控，对自己产品很有信心，因此格力压缩机（图）保修期长达六年，市场上最长之一。（图/格力电器提供）

创新： 正如董明珠多次向媒体重申格力电器坚持自主创新，推动高质量发展。格力上下一致认为不买技术，研发经费“按需投入，不设上限”是公司发展的一大法宝。

正如董明珠多次向媒体重申格力电器坚持自主创新，推动高质量发展。格力上下一致认为不买技术，研发经费“按需投入，不设上限”是公司发展的一大法宝。 技术： 格力电器至今已拥有超过11万项专利技术，为人所称道。格力电器发言人在访问时透露，针对新加坡等赤道附近国家，他们研发了光伏电直驱冷气机，这项技术在冷气机领域目前只有格力电器研发成功，他们目前正积极筹备，将把这项节能绿色的技术推向新加坡等市场。

格力电器至今已拥有超过11万项专利技术，为人所称道。格力电器发言人在访问时透露，针对新加坡等赤道附近国家，他们研发了光伏电直驱冷气机，这项技术在冷气机领域目前只有格力电器研发成功，他们目前正积极筹备，将把这项节能绿色的技术推向新加坡等市场。 人才： 格力电器无论是在朱江洪做主的时代，亦或是董明珠领军后，都被公认是杰出的企业家。董明珠个人不仅成了中国制造的代表，更是受委担任ISO/TC 86/SC 4（制冷压缩机的测试和评级）主席，成为标准制定领域的领军人物。该公司都是招纳了诸多人才到格力贡献。公司表示，格力电器珠海总部约3万名员工中，大约一半是工程师，这在家电行业实属罕见。

格力电器无论是在朱江洪做主的时代，亦或是董明珠领军后，都被公认是杰出的企业家。董明珠个人不仅成了中国制造的代表，更是受委担任ISO/TC 86/SC 4（制冷压缩机的测试和评级）主席，成为标准制定领域的领军人物。该公司都是招纳了诸多人才到格力贡献。公司表示，格力电器珠海总部约3万名员工中，大约一半是工程师，这在家电行业实属罕见。 质量管控： 从1995年格力成立行业内迄今为止独一无二的“筛选分厂”开始，格力本着对客户负责，对市场负责的理念，在严把质量关上一步一个脚印，成为中国制造企业内的质量先锋，也因此多次荣获中国质量奖。

从1995年格力成立行业内迄今为止独一无二的“筛选分厂”开始，格力本着对客户负责，对市场负责的理念，在严把质量关上一步一个脚印，成为中国制造企业内的质量先锋，也因此多次荣获中国质量奖。 品牌建设：熟悉格力品牌的都知道，最早格力电器的英文是Glee，之所以改英文名为Gree，一方面是朗读更顺口，另一方面则与国际化接轨，与绿色（Green）环保的概念贴近。格力极其注重在地化的塑造，目前旗下有格力（Gree），晶弘（Kinghome）以大松（Tosot）等三大品牌。

五大元素推进了格力电器的发展，格力电器发言人谈及格力电器为何进军本地市场时坦承：这里人口密集、竞争激烈，但也是个利润丰厚的市场，格力有信心为当地带来更高品质的冷气机，提供更好的价值。

之所以花了七年时间登陆，他们坦言，除了须找到适合的狮城合作伙伴，也花费多年时间将产品进行改进，以符合本地严格规定及标签标准。

格力冷气机不仅节能效率高，用户也能使用格力智能生活应用，轻松掌控冷气系统。（图/格力电器提供）

节能耐用且物有所值的冷气机



当被问及格力电器在新加坡主推的Free Match（一拖多）系列的冷气机的优势，格力新加坡负责人如数家珍。他们表示：“若是同等的冷量，格力的质量会高于竞品，售价却低于竞品”。

新加坡民众普遍关注冷气机的节能效率“有几个勾”，该公司表示，格力的诸多Free Match产品是五个勾，而且他们的保修期“3+6”是市场上最久的之一，也就是格力分别为冷气机和室外压缩机提供三年的标准保修和六年的压缩机保修。

当被问及格力电器在新加坡的发展，格力电器发言人再次重申：“会加大在新加坡市场的投入，不仅仅包括加大面向新加坡市场的产品研发的投入，也会加大品牌建设和宣传投入，让每家每户认识格力，爱上格力！”

想更了解格力电器的品牌故事，请浏览官网。

【本文由格力新加坡呈献】