桶装煤气公司 壮大为挂牌企业

优联煤气（Union Gas）跳出桶装煤气的框架，壮大为优联燃气控股有限公司（Union Gas Holdings），力排众议，挂牌上市，并计划进军海外，甚至朝绿色能源跨步迈进。

且听集团首席执行官张学彬叙述优联茁壮成长的故事。

企业的成功，领导人的经营理念极为关键。

优联燃气控股有限公司（Union Gas Holdings）成立于2017年，但行业历史要追溯到创业超过40年的优联煤气（Union Gas）。在2021年，这个传统行业成功在新加坡交易所主板上市，晋身大型挂牌企业的行列，让不少同行业者大跌眼镜。

而幕后主推手是集团首席执行官张学彬博士，以及他带领的优联团队。

作风朴实坦率的张学彬受访时说，当初构想上市时，很多人都嗤之以鼻，“他们说我们这种古老又传统的行业要搞上市是不可能的。卖gas没什么大不了，可以上市的话，他们早就去做了！”

这些冷水没有浇熄他的热忱，反倒激发他的斗志，心想“新加坡各行各业都有上市公司，连咖啡店都可以，而我们做了几十年，为什么做不到？

结果，他以不到一年的时间，和优联团队齐心协力，把家族企业推上供新兴企业上市的凯利板。又在五年内，成功转至新交所主板挂牌，无需由保荐机构继续指导与监督，化不可能为可能。

扩大业务比守业难

能成为本地唯一走进交易所的本土煤气公司，对集团来说，既是最大的突破，更是最重要的里程碑。作为第二代接班人的张学彬表示：“创业难，守业更难，扩大业务最难。”

他指出：“作为能源公司，我们看准氢能的发展潜力和可持续性，希望能尽快添加更多替代能源选项。转换成可持续能源，前期的投入难免较多，利润低，但这是必须的，因为可持续的清洁能源，将是包括我们在内许多企业的未来方向。”

集团准备开拓印尼的氢能市场和中国天然气市场，“我们不断探寻具潜力的合作机会，物色优质、前瞻性的能源项目进行投资，研究新加坡运营模式能否在异地开花结果。”

2022年，优联燃气控股表现出色，获颁第20届新加坡金字品牌奖的潜质品牌奖。公司目前拥有政府派发的四家桶装煤气充气厂的其中两家，是本地最大、唯一以自家品牌生产桶装煤气的供应商。其余两家是跨国企业品牌。

除桶装煤气，优联燃气控股也涉足不同能源领域，包括液化石油气（LPG）、压缩天然气、柴油、管道天然气、太阳能、氢能、零售电力等。几年前，集团收购优联能源旗下三家专门供应液化石油气的公司，完成该产业链上游的装瓶及储存业务，进一步巩固优联燃气在商用LPG供应市场的占有率。

迈向绿色能源时代

今天的优联燃气控股已成为新加坡燃料产品的知名供应商，旗下有三大品牌：Union Gas、Sungas、Cnergy，运营的燃料产品包括：

1.液化石油气（LPG）

Union Gas和Sungas为本地家庭和商家提供桶装液化石油气服务，客户群超过20万户家庭，以及遍布全岛的小贩中心、食肆、咖啡店和商业中央厨房，并拥有超过200辆运输车，是本地最大规模的配送车队。

优联拥有本地最大规模的液化石油气配送车队。（图/优联提供）

2.压缩天然气（CNG）、柴油和天然气（NG）

优联在旧道德路门牌50号的Cnergy加油站除零售柴油之外，也运输、批发及分销给商业客户。它也是本地主要的天然气供应商之一，在其加油站生产、销售和分销压缩天然气，主要提供给天然气车辆（NGV）和工业客户的商业用途。

优联于2017年4月获得燃气零售牌照，从2020年11月开始销售，为不同的工商行业提供服务。

3.电动汽车（EV）充电

优联于2023年2月获批为充电桩（CPO）运营商，利用太阳能作为电动汽车充电器的部分能源供应，并在优联大厦设有两个直流充电器，共四个充电端口。预计今年第三季度，公司将在Cnergy加油站安装两个额外的直流充电器，可用于重型车辆和轿车。个人和公司用车都可透过手机应用使用自助充电服务，充电时还可免费停车。

优联为本地电动汽车充电桩运营商之一。（图/优联提供）

人工智能优化运营流程

张学彬说，桶装煤气是相当依赖劳力的行业。集团现有员工约400人，约95％与桶装煤气业务相关。“我们和所有运输业一样，面对工人老龄化、送货团队青黄不接的老问题，这些工作也很难数码化或以人工智能完全取代。”

即便如此，公司早在12年前就逐步将运营流程电脑化，并定期完善。现在，顾客一通电话，系统就直接下单派遣送货，无需人力操作或记录，全程无缝衔接。

为更上一层楼，集团将花费100万元，在明年底试行全新运营流程系统，其中包括以人工智能来应付热线中心员工难聘的挑战。

另一方面，集团也为员工提供更优惠的薪酬福利、更广泛的职业发展机会，营造受尊重和温馨的工作氛围，借此留住现有员工。此外，集团也重新部署了一些业务，如以外包形式来完成管道安装等工作，以减少人手压力。

再忙不忘回馈社会

今年，45岁的张学彬博士高票当获世界张氏总会第八届总会长，成为第二位担任此职的新加坡人，也是该总会历来最年轻的总会长。

尽管忙碌，但他坚持取之社会，用之社会，尤其关注鳏寡孤独的老年人的福利。踏进优联燃气在德福10巷的总部大厦，会经过一道有盖走廊。廊道旁在介绍优联的成长历史外，还展示公司参与的各种公益活动，如中医义诊、免费承办后事等。

自总部大厦启用以来，优联燃气就以1元的象征式月租，让众弘福利协会在底层开设中医义诊所和乐龄活动中心。每个月，公司会资助700名独居老人聚餐、看表演，乘船游河或参观本地景点，公司也鼓励员工自发参与这些爱老活动。

为回馈社会，优联积极参与义务工作。图为公司资助独居老人游船河。（图/优联提供）

张学彬表示：“我父亲当年从中国南来，什么都没有，凭着努力和比较好的运气，一路走来都相当顺利。社会让我们赚到钱，我们理应回馈。现在生活不容易，能帮助有需要者减轻负担，我们当仁不让。”

没有感恩之心，将无法看到自己的富饶。

优联燃气网站：www.uniongas.com.sg

【本文由优联燃气控股有限公司呈献】