中年创业 他闯出缤纷康庄大道

年近半百时，站在人生交叉口，王全益选择迎难而上，白手起家，创立自己的保健品公司。他用过去16年的时间，证明了自己当初的坚持是正确的选择，公司旗下的保健品品牌全益康（Holistic Way），其七彩缤纷的标志已成为家喻户晓的名字。由他带领的公司，不仅在保健品领域卓有成效，还积极回馈社会，成立了慈善基金并参与各种社会公益活动。

22年的努力几乎一瞬间化为乌有，王全益原本在另一家具规模的保健品公司服务，从销售代表一路升到了区域经理的高位，却因为公司脱售，在重组下，他难逃被裁员的命运。王全益表示万万没想到有朝一日自己会受到裁员的影响。回想当时，他足足花了6个月的时间，思索要如何重新振作。

最后，他决定利用自己辛苦建立的保健品人脉，找熟悉的供应商生产保健品，以10万元的遣散费，成功建立了超过千万元营业额的保健品公司——JR Life Sciences Pte Ltd。

若对该公司不熟悉，但一提及它旗下的保健品品牌——全益康，或会立刻连想到其缤纷品牌设计。

为提高公司在市场的知名度，公司更找来知性女星杨雁雁和电台DJ陈粉樱为保健品代言人，后来新生代如陈一心和宗子杰，也加入了代言团队，大众无论是在荧幕上或马路上，都时常见到一抹七彩缤纷的全益康。

从供应链中断到提高品牌市场占有率



在冠病疫情期间，公司面对的最大挑战是供应链中断，从原料短缺、物流受限到生产延期等。当然，这危机也给公司开启了另一扇窗，让公司在那段期间寻找适合的供应商，扩大产品来源和类别，提高公司的市场占有率。

冠病疫情也让更多客户更注意防范于未然，王全益说：“随着人均寿命的延长，我们应该更早开始增强身体的免疫力。每个人都会经历生老病死，但，我们可以延缓身体的老化过程，让自己的晚年活得更健康、减少疾病。”

为了顺应不同年龄层的市场所需，JR Life Sciences聘用一组营养师，专注于产品的研究和开发，例如全益康软糖（Holistic Way Gummy）系列。（图/JR Life Sciences提供）

因此，公司应不同年龄的保健需求，推出优质的保健品类别，例如全益康软糖（Holistic Way Gummy）保健系列，鼓励儿童和年轻族群从小开始维护健康，还有如品牌的Premium Gold系列、Bio-Elixir系列、Essential系列和益生菌等天然成分的保健品，个别为辅助抗老、养颜、提高活力和维持健康的需求。以品牌的鹿胎盘素（Premium Deer Placenta 9000mg）为例，这个抗老化保健品的研发也让公司在2019年获得“最佳鹿胎盘素保健品”的奖项，不仅强化公司在市场的认同感，也增加公司的盈利。

另外，大众的运动意识提高，推动了关节保健品的需求，整体上他们的客户群更注意保健，并提高了对抗老和养颜的需求。对那些长时间对着电子产品的消费者，公司也推出了养眼的叶黄素和玉米黄质配方的保健品，促进视力健康。

王全益说，疫情的危机为公司带来曙光，公众健康意识的抬头，为提高免疫力，更多人开始服用保健品，刺激业务在短时间内取得显著增长。

加速数码化步伐 扩大行销渠道

王全益表示，公司从创业的一间工厂单位拓展到五个单位、团队更从五人小团队变成人员过百，要把握商机，转型是必须的。除了增加保健品类别、在各大百货公司和连锁药妆店有超过300个柜台外，公司也将行销渠道拓展至电商平台，都加速了数码化步伐。

公司不只设立了官网，也通过Shopee、Lazada和Qoo10等电商平台，更好应对不同客户需求、有效保留和扩大客源，从而增强市场的占有率。这同时也吸引到海外客户，让公司走出国，成功进驻海外市场，令公司团队倍感鼓舞。公司也借助如DHL和Fedex的第三方物流供应网。

公司将行销渠道拓展至电商平台，让职员为顾客介绍更多保健品知识并直播卖货。（图/JR Life Sciences提供）

以人为本的服务型领导



63岁的王全益重视公司团队的福利和感受，赞他们是公司最大的资产和业绩来源。

照顾好了团队，他们也会助王全益更了解和照顾不同客户所需，王全益坚持“以人为本”，包括聘用一组营养师，专注于产品的研究和开发，以更好的因应市场所需。

例如，从顾客的反应中，洞悉他们需要快速吸收的助眠保健用品，提高睡眠品质，而在自家营养师团队的合力研发下，成功推出增强功效的安眠保健品Holistic Way Extra Strength Melatonin 10mg。

王全益说：“这些‘以人为本’的要素，强化了公司的‘服务性’核心价值，成为公司的企业文化。”

他也表示：“我秉承服务型领导文化，关注团队成员的需求，并为他们服务。由我开始身体力行奉行此文化，我为员工服务和满足他们的需求，并接受他们的想法或建议，共同为我们的客户提供最好的服务。”

聆听员工反馈也是重中之重。

“我们经常举行小组会议，将员工聚在一起分享经历和集思广益。我们为不同的部门创建了群组，让他们分享自己的想法。提出创新想法并付诸实施的员工也会因此获得奖励。”

每年捐出至少1％盈利



公司不仅在保健品领域卓有成效，还在王全益的带领下积极回馈社会，成立了慈善基金并参与各种社会公益活动。身为佛教徒，王全益深信“唯法所依”，只要存好心、做好事，自己最终也会获益。

他忆起在前公司曾设立社会企业计划，每名员工按月捐出善款。“社企一直在我脑海中，创业时，我也没忘记这个公益使命。”

2008年，公司成立隔年，他便设立了JR慈善基金（JR People Care Fund），从一开始让每名员工捐出部分善款，到后来由公司捐出盈利作为善款，而盈利也从起初的1%增至去年的1.5%，让公司全体同仁一起为慈善出力，把爱分享给弱势群体。

公司也获得多个杰出品牌和企业奖项，去年5月就获颁发2020/21年度新加坡金字品牌“成名品牌奖”，而全益康保健品则赢得“最受欢迎品牌奖”的殊荣。其中让王全益最感骄傲的是，他建立了一支服务精神可佳的公司团队，为公司赢得“最佳工作场所2023”的荣誉。

该公司的保健品已成功进入马来西亚、印度尼西亚和越南市场。（图/JR Life Sciences提供）

过去三年 积极创新与转型

王全益深信，要保有市场竞争力、抓住商机、解决人手问题，创新和数码带来的显著效益是不容小觑的，他总结公司在过去三年来的创新和数码转型如下：

扩大产品类别和研发： 让公司及时推出顺应不同市场需求的保健品，改善供应链并为公司产品增值。

让公司及时推出顺应不同市场需求的保健品，改善供应链并为公司产品增值。 强化配方： 运用科技，助公司尽快获得市场的分析数据，快速地分析和了解消费者，这有助强化配方、推出市场需要的不同保健品，提升顾客的满意度。

运用科技，助公司尽快获得市场的分析数据，快速地分析和了解消费者，这有助强化配方、推出市场需要的不同保健品，提升顾客的满意度。 个性化的推荐： 数码平台和手机应用，助公司获得所需的顾客购物行为与分析，通过个性化的保健品推荐增强顾客的参与度，有助提高顾客对品牌的忠诚。

数码平台和手机应用，助公司获得所需的顾客购物行为与分析，通过个性化的保健品推荐增强顾客的参与度，有助提高顾客对品牌的忠诚。 电商平台： 给公司带来商机，增加海内外的客源。所以未来公司也将继续扩大产品类别和通过电商平台和线上直播，提高产品的市场渗透力。尤其会加强与适合的网红合作，更好地促进产品的认知度。

给公司带来商机，增加海内外的客源。所以未来公司也将继续扩大产品类别和通过电商平台和线上直播，提高产品的市场渗透力。尤其会加强与适合的网红合作，更好地促进产品的认知度。 与客户的互动及教育：数码转型有助公司直接和持续与顾客沟通，通过社媒了解他们所需。同时，也会提高知识性内容和保健资讯，回答顾客的提问，促进顾客对产品和品牌的忠诚。

他强调，公司为配合转型，也为团队提供数码化培训，提拔和栽培有潜能的人才。

总结创业16年来的历程，他说，公司除了继续强化本地市场外，也通过电商销售渠道，成功进入马来西亚、印度尼西亚和越南市场。

接下来，公司也会放眼泰国和柬埔寨等亚细安市场及中国，希望假以时日，公司的保健品业务能遍布全球市场。他希望能让更多人认识这个新加坡品牌，为国争光。

想更了解JR Life Sciences及旗下品牌全益康，请浏览官网。

【本文由JR Life Sciences呈献】