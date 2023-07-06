本地土生土长的保险业新兵 成金融大将

本地土生土长的保险业新兵Singlife，创办至今虽只有短短五年，却已是本地金融服务业的耀眼之星。能取得如此杰出成绩，凭借的就是立足未来，颠覆传统，不断创新，引领业界新体验。

数码科技为本 客户为中心

面对纷繁复杂的现今世界，如何立足当下，在竞争激烈的金融服务业脱颖而出，又能放眼未来，展示与众不同的前瞻性，引领业界和客户新体验，是所有企业聚焦努力的方向。

创办至今仅短短五年，Singlife已在新加坡保险业展露头角，拥有超过100万名客户群，是本地最大的雇员福利保险供应商。让Singlife有别于传统保险业者，正是它重视以数码科技为本的解决方案，以及客户为先的经营理念。

Singlife产品、主张与转型集团主管瓦尔格受访时强调：“通过创新的技术解决方案和广泛的产品与服务，我们确保客户能在人生的每个阶段掌控自己的财务状况。”

本着这个使命和“客户为中心”的企业承诺，Singlife采用数据技术驱动的科技，为客户量身定制各种产品，精确地满足每个人独特的需求。如此一来，客户拥有最大的灵活性和自主权，可按个别的生活方式和需要偏好，设计最为合适的保单，获得最佳保障。

此外，科技的运用也简化了传统保险业繁琐的填表工作和申报流程，方便客户全天候地享受无缝衔接的保险产品与服务。为了优化客服体验，Singlife利用数据化解决方案，24小时为客户提供所需支援。

合并壮大 成为行业领航者

集团赢得2022年亚洲保险奖的最佳移动应用奖（由创新与生态系统主管米塔尔领奖）和最佳国内保险公司（由财产险主管潘静龙领奖）。（图/Singlife提供）

Singlife在本地保险行业资历不算深，但成绩却非一般耀眼。尤其是在2020年与英杰华新加坡公司（Aviva Singapore）完成合并，接纳了其下超过100万名客户，奠定集团基础，壮大资源和能力。这次合并在当时是东南亚保险行业中最大笔的交易，交易值创下32亿新元。

瓦尔格说，合并结合两家公司的优势，强化咨询和开发下一代尖端产品服务的能力，满足更多的个性化金融需求，更有助于公司培养面向未来的人才。

合并也大大加强Singlife扩展业务的势力，在巩固核心的保险业务之余，还可关注具前瞻性的业务战略，包括进军投资领域。Singlife在2022年1月设立的第一个投资办公室就是最佳例子之一，该办公室负责监督集团的关键业务，包括资产配置、投资组合优化、经理人遴选工作及产品解决方案开发等。

作为面向未来的行业领航者，Singlife推出加速器计划Accelerator，支持具有潜能的保险科技初创企业，促进行业内的创新。

瓦尔格说：“合并为创新提供了催化剂，促使我们采用保险技术的思维方式，探索新途径开发产品和能力。”

短短五年，Singlife在扮演行业领航员的角色承诺与努力是有目共睹的。在2022年亚洲保险奖上，Singlife分别获得年度最佳移动应用奖和年度最佳国内普通保险公司这两个奖项。

同年，Singlife也获得2022年新加坡金融科技节的全球金融科技合作伙伴奖，肯定Singlife推动金融科技生态系统成长，以及培养金融科技领域新兴人才的贡献。

助力迈向绿色金融



集团总裁潘燕明（右二）为植树活动种下第一棵树，正式启动Singlife在本地推动环保事业的一大项目。（图/Singlife提供）

为响应新加坡实现净零目标的努力，公司在2022年推出“迈向可持续发展的更优质途径”倡议，作为Singlife可持续发展战略的基石。

在此倡议中，公司致力配合政府倡导绿色金融的愿景，以实际行动支持并落实，旨在为社群发挥长远之效。Singlife不仅是东南亚第二家签署联合国可持续保险业原则的保险公司，更是第一家落实联合国负责任投资原则的公司。

为进一步朝可持续愿景前进，Singlife聘请了欧洲可持续发展数据供应商Matter评估投资组合的可持续发展业绩，了解如何催化公司的可持续发展潜力。

员工参与到樟宜公园捡垃圾，为环保尽一份力。（图/Singlife提供）

Singlife参与了新加坡百万棵树的植树活动、支持新加坡飞禽公园的保育计划和资助胡姬瀑布的管理，为本地生态环境绿化出一份力。

Singlife也不忘回馈社会，除了与红十字会及太和观慈善机构合作，为低收入家庭提供金融知识培训，它也和基层组织联合推展心理健康支援计划，与员工们一起奉献爱心。

员工献爱心陪伴社会服务机构AWWA的受惠者到滨海湾花园参观。（图/Singlife提供）

不断创新 引领市场

Singlife以客户为本，以创新为脉动，作为由科技驱动的金融服务伙伴，坚守对亚洲客户及社群的使命，实现更优质的财务自由，确保每次交易都轻松愉悦。

2019年，Singlife推出了旗舰产品——Singlife账户和手机应用程序，是市面上第一个供用户在同一平台储蓄、消费、赚钱和投保的解决方案，让客户在购买和管理保险的操作更简易便利，加快了保单的签发和处理赔偿的程序。

另一个金融咨询服务平台Navigator应用，则安排财务顾问网络为客户提供全面的金融咨询服务，便于在平台上投保或投资。

瓦尔格说，科技的运用提升了客户体验无缝衔接的保险之旅。而且通过数据分析进一步了解客户不断变化的具体需求和偏好，让公司能设计出更为个性化和量身定做的产品，在保障客户的利益之际，也保证价格更为公道及透明。

这些典型的新一代保险产品包括了Rainfall Protection、Electric Vehicle和Singlife癌症额外保单。

实际上，英杰华新加坡公司在与Singlife合并之前，自1983年以来就已是国防部、内政部和公务员团体保险计划的独家保险供应商。

展望未来，Singlife准备推出深入研究国人对财务自由所持态度的指数，探讨如何以更好的方式协助人们实现财务自由，并且有效地引导保险业未来发展。

瓦尔格说，Singlife将继续专注于扩大产品供应、利用数据和技术来开发个性化的解决方案，包括强化数字平台，引入新功能。

与此同时，Singlife有意扩大现有市场占有率，探索其他地区的新机遇，并与志同道合的合作伙伴建立战略伙伴关系，推动长足增长，拓展区域足迹。

拓展传统产品 珍视重要伙伴关系

Singlife一直以来重视与志同道合伙伴的合作，不久前制定了五年战略，以 “敏捷、协作、共情、创新和信任”（ACE-IT）的价值观为导向，进一步加强与金融机构与金融科技公司以外的伙伴建立合作关系。

其中一个备受关注的伙伴项目是与社会企业SG Assist的合作。Singlife是这家关爱年长者的非营利组织第一个合作的企业对象。项目旨在建立一个支持年长者长期护理的全方位生态系统，帮助新加坡面对2026年迈入超级老龄化社会，开发和落实有利于看护者的产品服务，未雨绸缪。

此外，Singlife也推出#ABetterOdyssey商业平台，专为协助有潜能的本地初创企业和中小型企业，在进行数字化转型和扩展业务而设计。#ABetterOdyssey平台内集合了多个国际知名的数字解决方案合作伙伴如谷歌、GrabForBusiness、Razer Fintech、ShopBack PayLater等。

通过汇聚这些行业佼佼者，平台希望能为本地超过3800家科技初创企业提供创新的数码化和生产力解决方案，提升新兴企业的能力。

瓦尔格说，Singlife不断探索如何以更好的方式来回馈社会，践行使命，扩大影响力，打造一个守护客户终身及未来世代财富的优质保险体系。

Singlife网站：www.singlife.com

【本文由Singlife呈献】