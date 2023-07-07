智能手机 创新不设限

移动通讯技术和配备迅速发展让全世界的界限变得模糊，彻底地改变了人们生活、工作和娱乐的方式。作为领域的领导者，三星电子（Samsung Electronics）一直着重于创新，不懈地努力推动通讯科技和智能手机的新发展。

品牌的折叠手机拥有横向或竖向折叠款式，满足不同的需求。图为Galaxy Z Flip4竖向折叠手机。（图/三星提供）

自1969年创立以来，三星电子通过自主研发及与外界的合作，不断开拓自身在家庭电器和电子产品市场的版图。随着移动网络在上世纪80年代起步，三星在1988年成功推出首款由韩国设计与制造的手机——三星SH-100。

之后，三星投入资源进行研究与实验改进，不断推出新手机。随着智能手机的诞生，三星手机在2010年进入Galaxy智能手机时代。

无论是附加了内置的S Pen触控笔的颠覆性Galaxy Note“平板手机”，或是突破想象力的Galaxy Fold横向折叠手机和Flip竖向折叠手机，品牌不断寻求突破，为手机市场注入连连新意。

三星电子新加坡行动通讯事业部（Mobile eXperience）主管黄志伟表示：“凭借我们在移动通讯领域的丰富历史与经验，三星一向在产品创新方面竭尽所能，挑战极限。从1988年成功研发韩国的首款手机，到2019年Galaxy Z Fold横向折叠手机所开启的新手机类别，对于能一次次为消费者带来在生活与工作上有所增值的用户体验，三星倍感荣幸与自豪。”

掀开折叠手机新视界



三星在2019年推出首款Galaxy Fold横向折叠手机，去年这款手机已进入了第四代（图）。（图/三星提供）

除了发布了当时拥有最大屏幕尺寸的Galaxy Note手机，三星电子在2011年也向世界展示了首款折叠屏幕的原型。历经近10年的不断创新与实验，三星在2019年推出了首款Galaxy Fold横向折叠手机，开创崭新的折叠手机类别。

短短几年间，三星折叠手机已获得市场的踊跃回响。2021年全年折叠手机销售量同比2020年多了四倍。单在2022年的首10个月，三星折叠手机的企业订单同比2021年也猛增105%。今年，全球折叠手机销售量预计会达2600万台。

显然的，主流消费者已意识到折叠手机独树一格的设计与功能，而这类别手机也不再只是小众玩家的宠儿了。

一览折叠手机的历代精彩

三星折叠手机不断推陈出新。（图/三星提供）

2011年： 展示首款AMOLED折叠屏幕原型

展示首款AMOLED折叠屏幕原型 2019年： 推出首款Galaxy Fold横向折叠手机

推出首款Galaxy Fold横向折叠手机 2020年： 推出首款Galaxy Z Flip竖向折叠手机及第二代横向折叠手机Galaxy Z Fold2

推出首款Galaxy Z Flip竖向折叠手机及第二代横向折叠手机Galaxy Z Fold2 2020年： 与时尚品牌汤姆·布朗（Thom Browne）合作推出限量版Galaxy Z系列产品

与时尚品牌汤姆·布朗（Thom Browne）合作推出限量版Galaxy Z系列产品 2021年： 推出具IPX8防水认证的Galaxy Z Flip3竖向折叠手机，以及Galaxy Z Fold3横向折叠手机

推出具IPX8防水认证的Galaxy Z Flip3竖向折叠手机，以及Galaxy Z Fold3横向折叠手机 2021年： Galaxy Z Fold3成为首款支援S Pen触控笔的折叠手机

Galaxy Z Fold3成为首款支援S Pen触控笔的折叠手机 2021年： Galaxy Z Flip3获选为时代杂志百大最佳年度发明

Galaxy Z Flip3获选为时代杂志百大最佳年度发明 2022年：推出Galaxy Z Flip4竖向折叠手机及Galaxy Z Fold4横向折叠手机

三星折叠手机 三大亮点

1. 革新设计

第三代起的折叠手机都获防水认证，不仅实用也更耐用，图见Galaxy Z Flip3竖向折叠手机。（图/三星提供）

三星折叠手机最受瞩目的莫过于可对折的屏幕。这前所未有的设计让用户在拥有大屏幕之余，仍让手机便于携带。品牌在手机的铰链设计下足功夫，Galaxy Z Flip的隐形铰链（Hideaway Hinge）使用了凸轮制动技术确保折叠动作稳定流畅，也设有两排的清扫纤维阻止异物进入内部。手机的边框和铰链盖也采用坚固的铝合金制造，加上第三代起的折叠手机都获防水认证，不仅实用也更耐用。

2. 屏幕科技大跃进

实现折叠手机的关键在于创造耐弯曲的屏幕及保护它的材料。为加强折叠屏的可靠性，三星协同业界伙伴联合研发世界首款可折式玻璃。这层覆盖在折叠屏幕上的超薄柔性玻璃，远远比塑料保护层耐用。玻璃的高透光，再加上三星先进的AMOLED科技达成的窄边框屏幕让用户享有沉浸式体验。

3. 生产力与创作好帮手

折叠手机开启后能扩大介面，是生产力和创作的好帮手。（图/三星提供）

当主屏幕局部折叠时，手机便会进入到三星独有的立式交互模式（Flex Mode）显示更具功能性的介面。Galaxy Z Fold系列较大的主屏幕更是能同时开启三个应用和一个显示于悬浮窗口的应用，加上屏幕下方的任务栏可供快速应用切换，以手机处理多项任务从未如此简单高效。第三代开始的Galaxy Z Fold主屏也支援笔记好助手S Pen触控笔。系列手机也是Galaxy生态系统的一员，拥有同样的介面、应用及可享用独家功能。

引领智能手机新发展



三星将继续致力于持续的创新，在移动通讯市场提供以消费者为中心的产品体验。 三星正积极探索全新规格样式、先进材料及相关科技。通过加强硬件和软件方面的实力，进一步提升用户体验，并扩大三星产品在生活中的实用性和可用性。

三星折叠手机的面世见证了智能手机的再一次创新突破，它势必引领智能手机工业的未来发展方向。

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【本文由三星呈献】