电动商用车登场 开启绿色物流时代

科技发展让电动车辆的续航里程越来越长，充电速度也越来越快，充电设施也越来越便利。除了电动轿车，电动商用车同样可获得路税优惠，率先加入“绿色物流”的大队。

温室效应带来的极端天气，给全球造成极大的破坏，净零排放的环保行动已刻不容缓。当国际汽车市场进入了以电动化、智能化为焦距的下半场，绿色通行将引领未来交通发展的新方向。

电动时代 税务优惠

相信不少人有一个疑问：现在是否是进场购买电动货车的适当时机？的确，电动车过去曾有过不少缺点，诸如续航里程不足、缺乏充电设施等。但随着科技的突破、新加坡政府的政策支持，电动车已越来越受到市场的推崇。科技发展让电动车辆的续航里程越来越长，充电速度也越来越快，充电设施也越来越便利，让人尽享绿色出行的乐趣。

在商用车减排税务计划（Commercial Vehicle Emissions Scheme，简称CVES）下，轻型商用车的减排表现分A、B、C三个等级，当局会根据表现最差的污染物决定奖励金或附加费。

根据国家环境局和陆路交通管理局，减排表现最高的A等级商用车可享有的最高奖励金为1万5000元；B等级的奖励金为5000元；C等级须支付的附加费则是1万5000元。

以纯电风格演绎动感的时代已悄然降临，此时此刻正是秉持迈向“绿色物流”开端的关键时刻。身为明智商家的你，何不配合政府成为绿色出行解决方案的领跑者之一？共同为新加坡打造一个绿色环保的永续未来，今天就开始行动吧！

本地车商代理 推出三款车型

电动车辆是“绿色出行”的代表作，其发展正不断壮大，并在不久后的将来成为车辆产业的主流。中国东风小康是电动车的佼佼者之一，成立于2003年，由重庆小康工业集团和东风汽车集团联营，是中国A股上市的中国500强企业。

代理高端游艇和名车的新加坡鸿生集团（Hong Seh），旗下鸿生发展有限公司（Hong Seh Evolution Pte Ltd, 简称HSEV）是一家100％纯电动车一站式中心。两年前，鸿生发展取得了东风小康（DFSK）纯电动商用车的新加坡代理权，并看准潮流商机，在本地市场推出三款电动商用车，包括东风小康EC31电动罗厘和电动冷藏车，以及DFSK EC35电动货车，抢占“绿色物流”的蓝海先机。

东风小康EC31电动罗厘

EC31电动罗厘载货空间达6.8立方米，可载1280公斤货物。（图/车商提供）

购买罗厘最关键的是载货空间，EC31完美演绎了货物百搭的巨大潜能。超大空间可达6.8立方米，最大额载1280公斤。EC31最大功率是60kW，最大扭力为200Nm，搭配38.7kWh容量的锂电池模组，最高续航里程是280公里，DC直流充电功率为40kW。

DFSK EC31纯电动罗厘性能安全，其人性科技标配包括：旋钮式自动档位、ABS防锁死刹车系统、行人示警系统，行驶安全无忧，尽显人性化。罗厘内搭载触控式音响系统、高清车尾摄像头等，是物流业出行的理想新宠儿。

东风小康EC31电动冷藏车

EC31电动冷藏车的冷藏箱能提供更好的隔热效果，适合运输食品。（图/车商提供）

EC31电动冷藏车特别适合热带国家的物流需求。（图/车商提供）

不久前登陆新加坡的DFSK EC31电动冷藏车，是市场上首款此类型冷藏车。它具备由配电单元为冷冻冷藏系统供电的专用电源线。

EC31电动冷藏车的冷藏箱采用了纤维增强聚合物制造，重量轻却更耐用，能提供更好的隔热效果，非常适合运输食品，尤其适合我们这个热带国度的物流需求。

东风小康EC35电动货车

EC35电动货车具备低能耗、高性能特点。（图/车商提供）

DFSK EC35纯电动货车在新加坡刚登场时就颇受瞩目。它因具备低能耗、高性能特点，过去在中国交出了一份漂亮的销售成绩单，于2020和2021年连续两年名列中国纯电动商用车销售冠军。

货车空间深具灵活性，第一排包括司机可坐两人，若有必要可以增设第二排坐三人。2.5公尺最长、装载空间达4.8立方米，有利运载货物，节能特点能显著节省日常开销。纯电动驱使的货车也提供了更宁静和舒适的驾驶体验，若再加上标配的旋钮式自动档位、ABS防锁死刹车系统、行人示警系统，将让出行安全无忧。

另一个优势是超长续航，综合续航里程可达300公里，为行业保值率第一。与柴油或汽油驱动的货车相比，DFSK EC35纯电动货车行驶时可节约大笔开销，而且驾驶里程越远节省越多。好处包括：最低能耗，每100公里只需要14.3KWh电量，花费远比汽油或柴油来得低、商用车减排税务计划（CVES）享有1万5000元的税务回扣、车辆维修与保养成本低、最高五年或12万公里电池和车辆保用（视何者为先）。

欲知更多电动商用车详情，请浏览HSEV网站。

【本文由HSEV呈献】