55年不忘初心 尽心尽力为公益

新加坡博彩公司在我国独立三年后成立，数年后就贡献1450万元建立我国前国家体育场，至今博彩公司已陪伴国人走过55年岁月。一路走来，宗旨不变：为下注者提供合法、安全可信任的投注方式，并将盈余用来提升社区，服务公共利益。

自成立以来，新加坡博彩公司一直通过不同管道、不同方式，为社会公益尽心尽力。作为非牟利博彩业者，博彩公司把97%收入用于造福新加坡社会。每一元的收入，7角钱是奖金、2角2分用于缴税、5分上交给新加坡赛马博彩管理局（Tote Board，简称博彩局），剩下的3分才是运营成本。

过去10年，博彩公司为回馈社会投入的款项（赌税及盈余）达227亿元。这些盈余通过博彩局，用于社会建设以及推动体育、艺术、教育和医疗保健等领域的发展。2008年，就捐献了4亿2000万元，打造我国著名景点滨海湾花园。此外，在冠病疫情期间，博彩公司也通过遍布全岛各地的分行，给居民派发杀菌漱口液，为防控疫情献一份力。

鼓励员工做义工 回馈社会

这种社会责任意识也在博彩公司职员身上充分体现。公司自2003年开始推行职员义工计划，鼓励员工参与职员义工活动，培养志愿服务精神。

职员义工计划今年庆祝20周年。在庆祝会上也颁奖给职员义工得奖者。（图/新加坡博彩公司提供）

过去三年来，公司约1000名员工中，活跃参与义工活动的高达56%，邱丽珍（客户体验专员）就是其一。她加入博彩公司才一年多，却已参与了公司举办的16次义务活动。

随着义工计划逐渐扩展、职员义工小组与不同机构进行合作，多年历练下来，一些职员义工也自发设立不同的义务服务小组，服务对象和目标都有所不同。小组每个月会策划至少两到三个活动，比如到乐龄活动中心陪伴老人家、帮助特需孩童、进行环保活动等等。

端午节送暖，职员义工们到安老协会与那里的年长者欢庆佳节。（图/新加坡博彩公司提供）

邱丽珍笑着说：“同事们都很喜欢参加这些义务活动，义工名额有限，有时我们要用‘抢’的。”她觉得义务活动不但增进同事的感情，也加强员工之间的凝聚力。

为了鼓励员工积极行善，博彩公司每年额外提供两天义工假，让员工做义工。邱丽珍对此表示感激，“公司如此重视并贯彻志愿服务精神，非常难得！”

职员义工在慈光乐陶苑及智障日间活动中心，与智障人士一起做手工。（图/新加坡博彩公司提供）

另一名资深员工庄珊珊（设施管理人员）参与公司义务活动超过12年，7年前开始担任i-Friend小组队长，负责策划活动。该小组定期探访安老协会（Society for the Aged Sick）的年长者，与他们一起唱卡拉OK、玩游戏等，给老人带来欢乐和温暖。

博彩公司今年为庆祝成立55周年，在5月中举办博彩社区日活动，全岛直营投注站休业半天，让庄珊珊和公司共400名员工，带领来自14个公益组织的300名乐龄受益者畅游滨海湾花园。庄珊珊说：“看到老人脸上绽放笑容，让我们很有满足感。小小的善举，也能产生深远的影响。身为公司的一员，能够回报社会，为社区做点好事，我感到荣幸。”

职员义工们准备着游戏节目。左一是庄珊珊。（图/新加坡博彩公司提供）

资源共享 造福人群

除了捐款、主办和参与公益活动，博彩公司也通过共享空间和资讯科技资源，帮助其他非盈利组织减轻运作负担，以专注为有需要人士谋福利。

今年拨1万5000平方尺 供社服机构免租使用

今年博彩公司承诺腾出1万5000平方尺店面空间，供社会服务机构免租当作办公室。自2007年起，博彩公司已提供超过8000平方尺的店面空间，受益于该计划的社服机构包括关怀团队（Caring Fleet）和Unlocking ADHD。

Unlocking ADHD在2021年成立，旨在提高人们对多动症的认识，并为多动症群体和家庭提供支持。创办人Moonlake Lee表示，团队刚成立时，完全采用虚拟方式运作，但随着团队壮大，线上运作变得越发困难。“博彩公司慷慨提供办公空间，让我们能定期面对面交流，提高了工作效率。”

她说，团队也使用该场地举办辅导课程，并希望未来能开办支援小组讨论会和小团队培训，惠及更多患者和家长。

对于博彩公司分享空间的慷慨举措，Moonlake Lee认为这对社区和社服机构是双赢，“我们能做得更多，使服务对象受益。”

有了实体办公室，Unlocking ADHD在学校假期期间就能够让实习生来帮忙，人手更充裕。图为Moonlake Lee（前排左一）、团队同仁和实习生。（图/Unlocking ADHD提供）

助慈善组织突破资讯科技局限

2018年，博彩公司在国家福利理事会，设立了云端服务部门iShine Cloud，协助慈善机构改善和解决资讯科技运作问题。

通过博彩公司的云端服务平台，慈善机构可更有效处理审计工作和捐款事宜，管理义工和捐赠者资料等，减轻运作负担，把更多精力投入慈善事业中。

本地所有的非盈利机构都可以使用iShine Cloud服务，目前在iShine Cloud平台上已有55个慈善机构和超过2000名用户。

55年来，新加坡博彩公司恪守初心，致力于合法投注与社区回馈，书写使命。与此同时，iShine Cloud在数字赋能下，助力慈善事业提升效率。两者共同体现社会责任，为我国社区带来福祉。

【本文由新加坡博彩公司呈献】