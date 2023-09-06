南华潮剧社昂首迎来一甲子

一甲子并不容易，南华潮剧社办到了。不仅如此，剧团还成功转型，并在数码时代不遗余力地推广潮剧文化和精神，确保传统文化在注入新生命的同时，得以世代相传。

南华潮剧社的历史可追溯至1963年由一群志同道合的潮剧爱好者所成立的“南华儒剧社”。当年成立的宗旨纯为联络同好之情谊、研究戏曲、弘扬潮人优秀传统文化。

时间快转至半世纪后，在2015年南华儒剧社成功转型为文化慈善机构，获得政府设立“一对一”的文化捐献配对基金，自此剧团朝更专业化的方向迈进。2018年9月，南华儒剧社顺应时代的变迁，正式以“南华潮剧社”之名登场，自此后的腾飞发展，有目共睹。其中一个代表性奖项，就是在2020年获得国家文物局颁发的首届“新加坡非物质文化遗产传承人奖”；2022年更受中国广东潮剧院的肯定，成为“广东潮剧院新加坡潮剧传承中心”。

传统结合创新 吸引年轻观众

署理社长杨应群（65岁）受访时说：“传承是重要的课题，不应觉得压力大而停滞不前，应该视为一种使命和责任。文化传承是我们守护历史、传递价值观的方式，也延续了我们与前人共同创造的精神财富。”

他表示，直面挑战是南华董事局肩负的使命与责任，让传统与现代相结合，使文化在新的土壤中生根发芽。

杨应群举例：

推出中英文字幕，助年轻观众了解和融入戏曲中；

开创新剧种如引起共鸣的《红头巾》，以及结合音乐剧与讲中英语的创新剧种潮剧《戏谁先说》等；

成立潮乐团；

设立杨启霖潮州文化研究中心，出版文化丛书等，致力推广和传承潮剧文化；

开办多项与潮剧相关的课程教育和培养人才，包括儿童班等，吸引年龄介于5岁至15岁的儿童报名上课。

杨应群强调，南华在潮剧演员、乐团演出及司仪方面皆抱着因材施教、肩负传承的责任。而结合现代与传统的新剧种《戏谁先说》两场演出取得票房爆满的成绩，反映了南华潮剧社在结合创新与传统两方面与时并进的发展计划是奏效的。

南华设立杨启霖潮州文化研究中心，出版文化丛书。（图/南华潮剧社提供）

疫情创造新契机 加速剧社数码转型

南华潮剧社社长卓林茂（76岁）在疫情中看到创新机会。

其中一个机会就是加速数码转型，如推出网课，确保演员们对演戏的兴趣不减。

“几乎每天开班的网课，学员都没有间断过。同时，因为疫情爆发而无法进行实体演出，我们就将演出搬上网，持续在线上演出，让年轻和年长观众可以观赏到精彩的潮剧演出，保持与观众的互动。”

他说：“南华潮剧社的董事都很关心‘根’的发展，希望可以吸引更多年轻人的兴趣，世代传承潮剧文化。”

卓林茂深信事在人为，多一份耕耘自然会多一份成绩。

开设潮剧儿童班 设手机应用与观众互动

除了潮剧、潮乐和出版潮州文化丛书外，南华也会通过潮洲人的饮食文化、婚礼、节日庆典如元宵节和葬礼习俗等，以守护、推广和传承这个传统文化。

杨应群补充：“文化传承需要一段时间，我们会竭尽所能传承潮剧文化。”

卓林茂指出，南华努力将剧团“青黄不接”的情况降到最低，而开设儿童班，培养和教育小孩是“传承”的举措之一。此外，社交媒体已是不可或缺的数码元素，除了官网外，南华潮剧社也将开发自己的手机应用，并且通过二维码推出与观众互动的内容等。

开设潮剧儿童班，是南华传承潮州文化的举措之一。图为8岁的儿童演员林凯德。（图/南华潮剧社提供）

“有不少国外观众旅新时，到南华潮剧社找寻他们的潮州文化和潮剧文化。海内外观众给予的鼓舞，肯定了南华在信息传播上的力量。”

是否一定要是潮州人才可以推广和传承潮剧文化？

卓林茂说：“文化是没有地域和民族限制的，不同背景的人们都可以发展和传承潮剧文化。重点是，如何将潮剧文化融入生活中，令它更具现代感和吸引力。”

他强调，潮剧文化的传承，需要不同领域的专才，如演员、编剧、舞美设计师等。他鼓励不同背景的人加入创作团队，通过独特的视角和才华，为潮剧注入新的活力和创意。今年7月南华潮剧社与中国著名的艺术学府上海戏剧学院签署合作备忘录，“我们将不断引进该学府的优秀戏剧教师和毕业生，到南华潮剧社授课、进行中短长期的工作和实习。”

企业家注新资源 有利剧社永续发展

南华潮剧社的主席洪振群（67岁）称赞本地多名企业家积极参与南华潮剧社，注入新的资源，大力支持潮剧社的营运和活动，包括聘请七八名海外专业潮剧老师来授课；建立海外的交流机会以扩大团员的视野，以及提供学员海外进修的机会等。

他指出，如果缺少有利的资源，许多活动难以推广。身为本地企业家的他，每年也捐出一定的善款予南华，支持和推广潮剧社的日常营运与传承。

企业家的创新思维和活力，给潮剧注入创新的发展元素，激发更多年轻人对潮剧文化的兴趣和热爱。（左起）儿童演员：温思颖、邓智中、周瑞扬、陈祺尚。（图/南华潮剧社提供）

“今年适逢南华潮剧社进入60周年，我们也会搞一个大型的筹款活动。我要感谢董事会、政商和社会大众对南华的爱护，大家的慷慨赞助和捐赠，使得我们能够扩大和提升演出规模和质量，开展更多的社区和教育活动，给潮剧社提供坚实的发展基础。”

其次，他赞扬多名企业家加入董事会带来了丰富的管理经验和专业知识，包括在活动策划、营销推广、人才的培养等方面，使剧社得以高效运作、促进观众与潮剧社的互动。

传承、创新与社区融合 传统文化永续不是梦

南华潮乐团演奏《龙腾盛世》。司鼓是23岁的高锐楷。（图/南华潮剧社提供）

对于南华潮剧社未来定位，副主席林振文（66岁）表示，与传承、创新和社区融合密不可分。在迅速变化的时代，南华将加强与社区和学校的联系，通过举办文化活动让更多人了解潮剧文化，实现文化的传承和社区的融合。

他强调，新加坡是个多元文化的社会，南华潮剧社将积极促进与各源流的文化交流与融合，计划与其他戏剧、音乐和舞蹈等艺术进行合作，突破传统的区域界限，创造更具吸引力的作品。

林振文说，潮州人占本地华裔公民的21%，只要有10%的潮州人支持和认同南华潮剧社推广的潮州文化，包括潮剧和潮乐等，人数就很可观；潮州文化永续发展不是天方夜谭。

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【本文由南华潮剧社呈献】