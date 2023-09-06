从人工智能到清洁能源 打造绿色可持续未来

华为扎根新加坡已有二十多年。从协助各行各业借力人工智能，支持中小企业加速“云”化转型，到参与建设本地绿色可再生能源基础设施，应对未来挑战，华为云新加坡总经理雷阳，以及华为数字能源新加坡总经理高伟分享，华为将如何协助新加坡打造更具韧性的数码经济生态。

华为云新加坡总经理雷阳：人工智能助力 中小企业转型“云原生”正当时

面向未来，我们看到数码化、智能化是人类社会发展的最确定趋势，这既是挑战，也是机遇。当前，各行业对云化转型的迫切需求以及ICT能力的快速迭代和创新推动了数码化进入快车道。根据Gartner数据，预计到2025年，全球有85%的企业将采用云优先战略。

华为云过去四年在亚太增长了20倍，是区域内增速最快的主流云厂商之一。华为云已成为企业数码化转型的最佳伙伴之一，当前有14个数据中心可用区，分别是新加坡（5）、泰国（3）、印度尼西亚（3）、马来西亚（3）。在亚太地区服务了超过30家金融客户、超过100家政府客户以及200多家互联网和云原生价值客户，并在10多个亚太国家设有本地服务团队。

华为云新加坡总经理雷阳指出：“我们发现，大多数新加坡企业都已经知道‘云’具有效率高、更便捷、资源配置更弹性的优势，对突破数码化转型瓶颈的价值非常大，他们更关心的是如何把云用好。”

致力开发云技术和服务



事实上，过去，企业更多的是利用云的基础设施服务，来获取弹性的计算资源。现在，华为云已经发展出了新能力，已经把最新的人工智能、应用开发、大数据等技术，以及集成开发工具，都开放在云上，随取随用，同时提供相应的咨询服务，帮助客户用好这些技术和资源。

雷阳进一步举例说明：“在金融领域，以新加坡首批面向企业的数码银行，绿联国际银行（GLDB）为例，通常，一家传统银行建立之初，光是构建核心系统，一般就要两到三年。而绿联国际银行基于云上的应用开发服务，不到一年时间即完成了银行系统和业务应用上线，为业务发展赢得先机。在互联网领域，华为云帮助像Nestia这样的中小型企业通过云化转型，实现效率提升， 广告收入增加350%， 用户时长增加25%。在工具软件领域，华为云通过Spark Program平台，联合华为消费者业务的App Gallery帮助像Scantist这样的软件初创企业，减少创业初期的成本，快速触达客户，显著提升其在开发者社区的影响力。”

积极参与本地数码化进程



雷阳表示，华为云在新加坡积极帮助更多行业和更多企业用好云，主要在做这样几件事：

一、以客户为中心，围绕伙伴能力，共建和繁荣生态，实现商业共赢

华为云坚持“以客户为中心”，聚焦客户需求，持续提升产品解决方案、交付与服务、本地云基础设施、产业生态等核心竞争力，在本地价值行业积累了大量的客户，有丰富的行业数码化转型经验。华为云认为，数码化转型咨询与系统集成合作伙伴是推动行业数码化转型的核心力量。众多伙伴可以聚焦数码化转型咨询、行业解决方案集成、客户持续运营等云上核心能力，华为云将帮助伙伴快速构建这些能力，助力伙伴成为客户数码化转型的先锋。软件伙伴可以与华为云技术融合，共同打造新技术的解决方案，实现架构优化、成本降低、效率提升。

二、加速人工智能的行业应用和价值发挥

华为在城市、金融、医疗、工业、交通等十余个行业领域，已经沉淀了业界领先的行业人工智能资产。值得一提的是，华为云近期推出了盘古大模型3.0版本，这是一个面向行业的人工大模型系列，包括基础大模型，行业通用大模型及更多细分场景模型。

华为云盘古气象大模型正式上线欧洲中期天气预报中心官网, 人工智能可大幅度提升极端天气预报的预测精度。（图/华为提供）

在气象领域，华为云的盘古气象大模型实现秒级预测全球一周天气，相比传统预报方式精度提升20％，速度提升1万倍。在医药领域，基于华为云盘古药物分子大模型研发出全新的广谱抗菌药物，将先导药的研发周期从数年缩短至一个月，显著提升新药研发效率。在煤矿领域，华为云盘古矿山大模型通过覆盖矿山采、掘、机、运、通等主业务环节，不仅降低研发工作量，更将安全事故降低90％，保障井下作业安全。

三、培养本地开发者，让开发者成为决定性力量

2022年，华为云启动亚太开发者生态建设，举办了首个海外开发者大赛，覆盖8个国家，吸引140多支队伍参加，发展超过1600余开发者。截至2022年12月，华为云生态已聚合了全球超过400万开发者；汇聚4万1000多家合作伙伴；伙伴在华为云云商店上架的商品数量超过1万个，越来越多的开发者和伙伴选择加入华为云。面向初创企业，华为云还推出了赋能加速平台Spark项目，致力于帮助初创企业快速成长，敏捷上云，并协同初创生态资源为初创企业提供市场拓展、技术培训、融资创业等多维度的支持，助力其加速成长。

华为数字能源新加坡总经理高伟：助力狮城低碳可持续发展 携手共建绿色数码家园

随着碳中和成为全球的共识和使命，低碳化和数码化是当前人类社会发展的确定趋势。预计到2030年，可再生能源占比将会超过50%，清洁能源将成为主力能源。当前，新加坡正在向2030年2GW的光伏装机目标迈进。新加坡已承诺在2030年左右实现碳达峰，到2050年将排放量从峰值水平减半，并在本世纪下半叶尽快实现净零排放。

作为数码科技的先锋之一，华为数字能源新加坡总经理高伟表示：“我们相信，在能源领域，数码技术可以直接参与能源的低碳化进程，加快能源结构转型。如在新能源的生产领域，光伏融合数码技术，可有效降低工程和维护成本，提升发电效率，助力新能源的规模化开发应用。”

这也正是华为的独特价值，通过长期研发投入积累的数码技术与电力电子技术，该企业专注于融合创新，加速能源数码化，使能千行百业产业升级。同时加速清洁能源发电，建设绿色交通、绿色站点、绿色数据中心，从而最终实现零碳建筑、零碳园区、零碳城市。

光伏电站以清洁能源发电



某别墅用户安装的光伏系统，屋顶面积160平方米，光伏装机23kWp（初期投资约4万新元（价格因施工，原材料价格等有差异），年发电量2.9万度电（kWh），每年可节约电费折算约8800新元（平均电价约0.3 SGD/度电）。其中，光伏板寿命约25年。（图/华为提供）

青海湖附近的全球规模最大单体光伏电站，实现了“板上发电“、“板下牧羊”，科技与自然和谐共生。（图/华为提供）

在清洁能源发电方面，华为构建了以光储为主力的清洁能源发电系统，致力于打造以新能源为主体的新型电力系统，将“源-网-荷-储”以及多能互补真正结合起来，使新能源从增量主力发电走向整网存量主力发电，从而驱动化石能源走向清洁能源。

例如，新加坡华为智能光伏解决方案，成功应用于EDPR APAC在新加坡附近海域建设的5MWp海上光伏电站，该电站占地5公顷，有5个足球场那么大，是全球最大的海上漂浮电站之一。预计每年可以生产高达600多万度电，足以为1250个家庭供电，并减少约4258吨的二氧化碳排放。

图为胜科工业横跨裕廊岛两个站点的储能项目，在榕树（Banyan）站点，华为提供了智能组串式储能解决方案。（图/胜科工业提供）

值得一提的是，部署在裕廊岛的地面储能电站，更开启了新加坡绿色之旅的新篇章。对此，高伟表示与有荣焉：“华为很荣幸参与其中，以融合数码技术和电力电子技术的智能组串式储能解决方案，助力加速新加坡向清洁能源转型。”

华为构建绿色数据中心



高伟也指出，在绿色ICT能源基础设施方面, 随着数码世界的快速发展，ICT基础设施将面临更高的能耗挑战。数据中心耗电量占新加坡总耗电量的比例在2014年就已经达到7％，预计到2030年将进一步增长到12％。华为数据中心能源通过“供电、温控、管理和架构”四大重构，引领产业向低碳共生、融合极简、自动驾驶、安全可靠的下一代数据中心演进。华为站点能源以目标网为牵引，从建设、运行、维护着手，助力运营商打造一张全场景、全生命周期绿色低碳网络。

他重申：“华为扎根新加坡23年来，向以领先的产品及解决方案和良好的服务获得新加坡客户的信任。面向未来，我们希望与本地行业客户和生态伙伴一起，通过开放合作，继续在清洁能源和绿色ICT能源基础设施等领域共同探索与创新。我们相信，新加坡大量具备数码素养和数码技能的人才在此过程中必将充分发挥作用，让数码技术更好使能新兴产业，助力数码能源的蓬勃发展。”

【本文由华为呈献】