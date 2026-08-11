在JR Life Sciences的办公室墙上，写着公司的核心价值观——“种什么因，得什么果”（What goes around comes around）。这是创办人王全益（66岁）一生坚守的信念。



他相信，心怀善念，自会得到回报。从入行当销售员成长为业内知名的金牌销售，再到企业掌舵人带领逾百人团队，他始终谦以待人、广结善缘。



25岁那年，他踏入保健品行业。毫无经验的他，每天工作到深夜，还自掏腰包应酬客户，只为打开市场。 “那时候，我每天晚上都会去药店或百货商场帮忙招呼顾客，等店员下班后送他们回家，有时还请吃夜宵。”他笑说。



正是这份“多做一步”的坚持，让他逐渐赢得信任。即便经常入不敷出，却也为他带来每月高达20万元的业绩，并累积下日后创业的重要人脉。在原公司服务的22年间，他从销售代表一路晋升至区域经理，但人生并非一帆风顺。

绝望中筑起属于自己的彩虹

创业的契机，来自人生最艰难的时刻。2007年，公司重组，王全益被迫离开奋斗多年的岗位。年近半百失业，让他一度陷入低谷。“那种感觉，好像从天上掉下来。家里还有三个孩子要养，我甚至有过放弃一切的念头。”



最终，他靠着坚强意志与朋友的支持下走了出来。隔年，凭着10万元裁员补偿金，与友人创立JR Life Sciences，放手一搏。起初，公司代理加拿大品牌Holista的产品，很快建立起销售网络。2009年，当品牌方停止部分产品生产时，他决定自创品牌，并委托代工生产类似产品。



“全益康”（Holistic Way）由此诞生。从第一款鱼油起步，产品已从24样扩展至超过100样，涵盖儿童保健、美容与抗老等领域，这个七彩标志如今已走入大众生活。

创业继续种善因 捐赠逾百万元

慈光福利协会义跑是JR Life Sciences支持的众多公益项目之一。多年来，不仅公司捐款，员工也身体力行，以实际行动传递关怀与温暖。（受访者提供）

王全益热心慈善事业，在拼业绩的同时，他就坚持将每月10%的薪资捐作慈善，并号召同事一同行善。



2007年自立门户后，尽管公司仍在起步阶段，他设立JR慈善基金（JR People Care Fund），把盈利的1%作为善款，并在2022年提升至1.5%。



从创立至今，公司捐赠善款与物资累计逾200万元，支持逾百项公益项目，也包括海外救援及教育资助，照拂长者、病患、残障人士及低收入家庭。受益机构包括新加坡儿童慈善协会、唐氏综合症协会、自闭症协会、善济医社、慈光福利协会（Metta Welfare Association）和海印古寺等，也持续向多家安老院与福利机构提供日常物资。



其中就包括2025年所设立的奖学金（NUS-Holistic Way Scholarship For Nursing Studies），公司和王全益以个人名义总计捐赠20万元，资助新加坡国立大学护理系学生。

视员工如家人 将《弟子规》融入企业文化

王全益常与员工欢度佳节和庆生，图为今年春节聚餐。（受访者提供）

在员工眼中，王全益更像一位“大家长”。



“我从底层打拼，很清楚每个阶段的不容易。所谓家和万事兴，公司就是我的家，员工好，公司才会好。”他说。



因此，当员工遇到困难，无论家庭或财务问题，他都会尽力协助，甚至提供无息贷款。他坦言，借钱时从不计较得失，但令他欣慰的是，多年来员工们都以诚信回应这份信任。



在公司服务18年的副董事长梁秀琴，见证了企业从起步到成型的全过程。她表示，王全益以身作则，也重视员工的为人处事。她透露，老板也将《弟子规》融入企业文化，不仅带领团队诵读，也引导大家在工作中实践其中的道理。



“他常说要以德服人，也会提醒大家‘吃亏就是福’。”梁秀琴说，这些看似简单的观念，让团队更懂得包容与退让，也更容易建立信任。



在王全益看来，“家和万事兴”不仅是家庭观念，也同样适用于企业——唯有关系和谐，团队才能走得更远。