从档口到上市 隆原控股30年稳扎稳打
去年12月，食品厂商隆原控股（Leong Guan Holdings）在新加坡交易所凯利板挂牌上市，成为本地唯一上市的面类与豆腐食品制造商，上市当天市值达2328万元。
对一家以日常食品为主的企业而言，这一步并不容易。
董事经理林福财坦言，上市并非刻意追逐的目标，而是企业发展到一定阶段后的自然结果。“我们希望员工和公众看到公司营运健康，能持续发展下去，甚至再走50年。”
成长来自长期投入
与科技或金融行业相比，食品制造的成长轨迹有所不同。林福财认为，这是一门需要长期投入、持续优化与稳健扩张的行业，企业必须在品质、生产能力与市场开拓之间不断累积实力。
“粿条、面条是日常主食。只要不追求暴利，用心经营，循序渐进，一定会成长。”
早在上市数年前，隆原已开始布局扩展。过去公司以企业对企业（B2B）业务为主，在零售方面，消费者品牌认知度不高。2017年决定拓展本地零售及海外市场后，公司展开双轨品牌策略：既更新企业形象，也打造专属消费者品牌与包装体系。
外销并不简单。物流运输、冷藏储存、保鲜期限，都是必须解决的问题。隆原持续优化生产工艺与包装技术，确保产品在不添加防腐剂的前提下，依然能够维持品质与安全。 “我们通过热巴氏杀菌（thermal pasteurisation）技术，并结合先进冷链管理与包装技术，在不添加防腐剂的情况下，将产品保鲜期延至最长一年。”
2018年起，公司逐步出口至澳大利亚，并拓展至英国、菲律宾、中国及中东市场，未来计划进一步拓展欧洲市场。在林福财看来，新加坡食品在品质与安全标准上具备优势，这正是走向国际的底气。
此外，在新加坡企业发展局的积极推动和牵线下，隆原也参与多个本地及海外贸易展，逐步建立品牌知名度。
顺应饮食需求 研发新食品
在产品方面，隆原近年不断尝试创新。除了传统面类与豆制品，公司推出即食产品例如本地鱼圆面、干叻沙面，满足快节奏生活需求；同时积极拓展产品组合，推出新鲜意面（fresh pasta），并引进韩式泡菜此类特色产品，丰富市场选择。
在原材料运用上，团队将云吞皮加工为零食，提升材料利用率，同时丰富产品线。此外，公司也即将推出高蛋白面条，回应市场对健康饮食的关注，吸引更注重营养均衡的消费者。
设厂扩张 打造一站式供应链
隆原的起点可以追溯至1996年。
“当时，我们只是巴刹里的小档口。”林福财回忆，当时售卖粿条、面条、豆腐、豆干及鱼饼等日常食材。随着生意增长，公司便为小贩与学校摊位供货。但在缺乏设备与规模的年代，一切仍停留在“做多少卖多少”。
步入2000年左右，公司迎来关键转折。随着冷气食阁兴起，餐饮模式改变，小贩对鲜面条的需求迅速增加。隆原虽非老字号，但分销量却名列前茅。为掌控品质，公司于2005年设厂，自行生产面条。林福财说：“从批发商拿货，品质难以控制。要做好，就必须自己做。”
设厂之路并不容易。团队花了三年时间反复试验，才做出稳定且符合市场需求的产品。之后，公司收购豆干厂，扩展至豆制品生产，并逐步提供鱼圆、鱼饼、豆芽等配套食材，为小贩提供“一站式”供应。
随着厂房扩充与机械化，生产能力显著提升，目前日产量约35公吨，而自动化厂房仍保留充足产能空间，为未来市场扩张做好准备。
接班之道：须有良心与耐心
随着公司上市，关注点也从“如何做大”，转向“如何走远”。林福财认为，企业要持续发展，依靠的不只是创办人，而是一套能够长期运作的人才与管理体系。
近年来，隆原持续推动管理专业化，不单赋予年轻管理层更多决策空间，还通过实战历练培养下一代领导团队。他强调，食品制造业是一门需要长期投入的事业，无论是家族成员还是专业经理人，都必须认同公司的价值观，坚持品质、安全与诚信经营。
“年轻人有知识、有想法，我们要给他们机会发挥。犯错没关系，最重要是能学习与改进。”
林福财指出，食品安全不能妥协，看似简单的面条，要做好却不容易，关键在于长期坚持，因此他认为领导团队必须有良心和耐心。
【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。