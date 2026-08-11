去年12月，食品厂商隆原控股（Leong Guan Holdings）在新加坡交易所凯利板挂牌上市，成为本地唯一上市的面类与豆腐食品制造商，上市当天市值达2328万元。



对一家以日常食品为主的企业而言，这一步并不容易。



董事经理林福财坦言，上市并非刻意追逐的目标，而是企业发展到一定阶段后的自然结果。“我们希望员工和公众看到公司营运健康，能持续发展下去，甚至再走50年。”

成长来自长期投入

隆原不仅每日生产传统面类与豆制品，还推出即食产品例如本地鱼圆面、干叻沙面和云吞皮零食。（受访者提供）

与科技或金融行业相比，食品制造的成长轨迹有所不同。林福财认为，这是一门需要长期投入、持续优化与稳健扩张的行业，企业必须在品质、生产能力与市场开拓之间不断累积实力。



“粿条、面条是日常主食。只要不追求暴利，用心经营，循序渐进，一定会成长。”



早在上市数年前，隆原已开始布局扩展。过去公司以企业对企业（B2B）业务为主，在零售方面，消费者品牌认知度不高。2017年决定拓展本地零售及海外市场后，公司展开双轨品牌策略：既更新企业形象，也打造专属消费者品牌与包装体系。



外销并不简单。物流运输、冷藏储存、保鲜期限，都是必须解决的问题。隆原持续优化生产工艺与包装技术，确保产品在不添加防腐剂的前提下，依然能够维持品质与安全。 “我们通过热巴氏杀菌（thermal pasteurisation）技术，并结合先进冷链管理与包装技术，在不添加防腐剂的情况下，将产品保鲜期延至最长一年。”



2018年起，公司逐步出口至澳大利亚，并拓展至英国、菲律宾、中国及中东市场，未来计划进一步拓展欧洲市场。在林福财看来，新加坡食品在品质与安全标准上具备优势，这正是走向国际的底气。



此外，在新加坡企业发展局的积极推动和牵线下，隆原也参与多个本地及海外贸易展，逐步建立品牌知名度。

顺应饮食需求 研发新食品

为丰富产品线，隆原近年以名为Bettur的品牌，推出泡菜、新鲜意面，以及即将推出的高蛋白面条。

在产品方面，隆原近年不断尝试创新。除了传统面类与豆制品，公司推出即食产品例如本地鱼圆面、干叻沙面，满足快节奏生活需求；同时积极拓展产品组合，推出新鲜意面（fresh pasta），并引进韩式泡菜此类特色产品，丰富市场选择。



在原材料运用上，团队将云吞皮加工为零食，提升材料利用率，同时丰富产品线。此外，公司也即将推出高蛋白面条，回应市场对健康饮食的关注，吸引更注重营养均衡的消费者。

设厂扩张 打造一站式供应链

隆原控股积极参与区域食品展与国际贸易展，向海外买家推广旗下产品，并持续开拓新的出口商机。（受访者提供）

隆原的起点可以追溯至1996年。



“当时，我们只是巴刹里的小档口。”林福财回忆，当时售卖粿条、面条、豆腐、豆干及鱼饼等日常食材。随着生意增长，公司便为小贩与学校摊位供货。但在缺乏设备与规模的年代，一切仍停留在“做多少卖多少”。



步入2000年左右，公司迎来关键转折。随着冷气食阁兴起，餐饮模式改变，小贩对鲜面条的需求迅速增加。隆原虽非老字号，但分销量却名列前茅。为掌控品质，公司于2005年设厂，自行生产面条。林福财说：“从批发商拿货，品质难以控制。要做好，就必须自己做。”



设厂之路并不容易。团队花了三年时间反复试验，才做出稳定且符合市场需求的产品。之后，公司收购豆干厂，扩展至豆制品生产，并逐步提供鱼圆、鱼饼、豆芽等配套食材，为小贩提供“一站式”供应。



随着厂房扩充与机械化，生产能力显著提升，目前日产量约35公吨，而自动化厂房仍保留充足产能空间，为未来市场扩张做好准备。

接班之道：须有良心与耐心