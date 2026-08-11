回顾大半辈子，太平洋海运造船（Pacific Marine & Shipbuilding）创办人张金陵（93岁）认为，他一生最大的成就，是公司自1979年创立至今，历经大风大浪，始终没有亏损一分钱，顶多只是少赚。

张金陵年近40岁才踏入海事行业，算是起步较晚。他与人合资开设造船厂，但始终未见盈利，资金难以周转。1979年，他东山再起，成立太平洋海运造船，建造平底船和拖船。虽然是一个连船头船尾都分不清、设计图也看不懂的门外汉，张金陵凭着勤奋诚信、机智果断、独到眼光以及丰富的社会与人生经验，带领公司渡过一次次难关。

“以前造船，顾客只付10%订金，公司先垫90%，所以得到处找人合资。我尽量少跟银行借钱，把风险降到最低。”2012年，公司迎来高峰期，一年可建造20多艘平底船和拖船。目前，公司造船厂设在峇淡岛，顾客以印度尼西亚煤矿业者为主。

如今，印尼煤矿业者订单减少，直接影响公司造船业务。经历过大风大浪的张金陵坦然面对，他半开玩笑地说：“商家都在说成本因战争上扬，在我这里不受影响，因为没有订单。”虽然前景不明，公司仍有维修业务和其他固定收入支撑。

从理发匠到自治邦议员

从理发匠到26岁议员，张金陵险胜选区，却仍一边从政一边理发养家。（受访者提供）

过去半个世纪都在与造船业打交道，但张金陵二三十岁时的不平凡经历，至今仍为他津津乐道。张金陵出生于中国莆田萩芦，父亲过世后，于1939年跟随母亲乘坐货船来新加坡。因患麻疹，他曾在棋樟山隔离一个月。日治时期，他卖肥皂盒和香烟赚取零用钱，也曾在新民小学念过两年书。

他先后跟祖父张沉泰与继父学习理发。继父去世后，年仅17岁的他便凭这门手艺养活母亲和两名年幼的弟妹。当时学生收费五角，成人收费1元，服务包括理发、洗头、刮胡子、清洁耳孔和修剪鼻毛，服务一个客人大约需要一小时。

顾客中有不少学生，张金陵也因此跟随热血青年支持社会运动，并于1954年加入人民行动党。1959年，新加坡举行第一届自治邦立法议会选举，在51个席位中，行动党赢得43席，其中包括年仅26岁的张金陵。

然而，当议员的500元收入中，有一半需上缴给党，不足以维持家庭开支，他每周仍需抽出两天继续理发。回忆那段日子，他笑说：“顾客还会和别人炫耀说，头发是议员剪的。”

1961年，行动党因新马合并问题无法取得共识分裂，张金陵退党并加入社会主义阵线。由于自觉教育程度不高，认为难以在政坛走得长远，1963年他退出政坛，重操旧业。理发剪刀一握就是20年，直到后来投身造船业。

捐赠逾百万元 资助教育与保健

由于自身出身贫寒、受教育程度不高，张金陵在拥有一定经济实力后，开始回馈社会。

多年来，他持续捐款给大众与慈善机构，金额介于500元至1万元不等，早年间也曾为家乡捐款造桥造路。90岁大寿时，他以自己和太太的名义，给新加坡国立大学和南洋理工大学分别捐赠40万元和20万元，设立助学金，供家庭经济困难的学生申请。

“受教育很重要，才能了解更多东西。我自己读的书不多，希望可以帮助经济有困难的学生。”——太平洋海运造船创办人张金陵

此外，张金陵在2018年至2019年担任张氏总会会长期间，重启暂停多年的派发老人度岁金活动；并在90大寿时乐捐支持该活动，之后亦持续赞助，至今已捐款20万元。张金陵长期捐助的机构还包括同济医院、善济医社、中华医院、居士林和新加坡自闭症资源中心等。

张金陵（第二排站在左三）与祖父张沉泰（第一排坐在左三）学习的一技之长，养活母亲和两名年幼的弟妹。（受访者提供）

笑看人生 豁达从容

虽然已退居幕后，张金陵每天仍会到公司看看。他的四名子女目前都在公司工作，七名孙子则各有专业与志向，没有参与家族企业。他略带惋惜地说：“到公司工作还是很不错的。”

这几年因行动不便，张金陵已少有出国，有机会便与朋友聚会。前一阵子，他还与昔日在政坛的老战友聚餐，包括何佩珠、张福元和王清杉。除了多与家人朋友相聚，他也希望在有生之年，继续凭一己之力为弱势群体带来温暖与关怀。

谈及人生心境，张金陵显得格外豁达。他坦言，随着年岁渐长，身边的老友一个个离世，每一次相聚都显得更加珍贵，也因此更懂得珍惜当下与老朋友叙旧，也乐于结识新朋友。至于长寿与气色红润的“秘诀”，他笑言：“脸也没做过什么，我只是笑口常开。”称道并无特别保养之道，只是保持开朗心境，饮食清淡，多吃鱼类，同时也坚持关注时事，与时代保持连结。