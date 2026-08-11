在15年前，《知识报》与另外两个教育品牌完成“三国归一”，黄良裕正是这场整合背后的关键推手。作为当时较年轻一代的教育出版人，他赢得两位前辈的信任，接下两家出版社旗下六份刊物，并承诺让纸本出版与数码教育并肩发展。

这份托付并非偶然。早在30年前，黄良裕已敏锐察觉科技将重塑教育出版生态，因此提早布局，持续累积技术与出版经验。

谈起一路走来的机遇，他谦称，自己只是“生在对的年代”。

黄良裕祖籍福建南安，祖父与三伯父早年南来，伯父从事布业生意，祖父在加冷一带卖油条谋生，父亲则留在中国。1994年，他在中国取得机械工程学士学位与电脑应用专业文凭，因亲人在新加坡，毕业后选择来新发展，当上机械工程师。

“我算是最早接触华文电脑的一批人。工作之余，我开始研究中文打字、排版和印刷技术，并协助出版业迈向电脑化。《知识报》就是当时的服务对象之一，没想到多年后，自己竟成为它的掌舵人。”

早期《知识报》采用繁体字、传统铅字排版与新闻纸印刷。（新报业媒体）

谈起2011年的整合，他忆述：“当时六份刊物都有固定读者，但仍停留在传统出版模式。（两家出版社社长）林新昌和周金山两位前辈年事已高，在推动数码化方面难免力不从心；而我在电子教育出版这领域已做出相当成绩，无论支持哪一方，必会影响另一家的发展。最后，两位前辈决定‘三国归一’，我也承诺一定保住这六份刊物。”

顺应大环境 突破旧思维

接手六份刊物后，黄良裕面对的最大挑战，并非进行改组或业务重整，而是如何带领品牌顺应教育环境与出版生态的快速变化。在不影响学校、教师及客户服务的前提下，他推行了一系列举措，包括：提升刊物品质，摆脱传统教育刊物较为陈旧、落后于数码时代的形象；突破过去只重纸本出版的思维，把资讯科技融入教学；在守住品牌传统与推动数码转型之间取得平衡；完成团队、流程与资源整合，建立标准化出版与发行流程。

短短几年间，六份刊物全面升级，由新闻纸改用书纸，以电脑美工及全彩印刷提升阅读体验；团队也同步推出互动动画电子周刊，把纸本内容延伸至可听、可看、可互动及可练习的学习模式。

回望那段经历，黄良裕说：“最欣慰的是团队始终坚持教育初心，与企业共同面对挑战。我们不仅顺利完成改组与转型，也一步步迈向数码教育的新阶段。”

纸本与数码并行 定位更清晰

完成整合后，六份刊物的定位也更加清晰。

《好朋友》《知识画报》《知识报》定位为阅读报，依据新加坡小学华文教学大纲要求编写，并配合《知识·悦读》互动电子周刊，引导学生培养阅读兴趣。

《新朋友》《新天地》《新列车》则定位为练习报双周刊，根据教育部教学大纲编写，与《易·华文》动画电子周刊配合出版，兼顾课堂教学、居家学习及教师资讯通信科技（简称ICT）辅助教学需要。

报社1965年以《知识报》创刊，之后陆续为本地小学生推出《好朋友》《知识画报》，培养阅读兴趣。（新报业媒体）

虽然越来越多人透过网络获取资讯，黄良裕和团队现阶段仍坚持纸本与数码并行的发展方向。他说：“从教育层面来看，目前没有任何一个国家完全脱离纸本，中国的课本、练习纸和试卷也依然采用纸本。”

他笑说：“如果有一天时代真的不再需要纸本，我们脸上不会有历史的眼泪，而会有历史的笑声。”因为那是历史的选择，届时企业可以把所有资源集中投入数码教育，做得更好。

从学习华文到建立文化认同

“……让更多孩子乐于学习华文，并在学习母语的过程中建立文化认同与归属感。”——知识报社社长黄良裕

从电脑化、数码化到人工智能，每一次科技变革，黄良裕都选择主动拥抱，而不是等待改变。

展望未来，他相信人工智能在教育领域仍有很大的发展空间，但也强调必须谨慎而负责任地运用。“人工智能应该帮助孩子学习，而不是让孩子依赖；应该启发思考、提升能力，而不是取代理解、表达与创造。”

未来，公司将继续深耕华文教育内容，推广阅读文化、深化价值教育及传承华族文化。“我们始终相信，科技可以改变学习方式，也可以提升学习效率；但阅读能力、思考能力、文化素养和正确价值观，依然是孩子成长中最重要的基础。”

黄良裕（左）带领团队打造《知识网》数码学习平台，让纸本刊物延伸至互动、推动数码转型，并持续探索人工智能教育应用。（新报业媒体）

黄良裕希望透过更贴近学生需求、更符合时代特点、更具本土特色的学习资源，“让更多孩子乐于学习华文，并在学习母语的过程中建立文化认同与归属感。”

珍惜三代人的信任陪伴

……这种跨越世代的陪伴与传承，让我深深感受到《知识报》的价值，也提醒我们更加珍惜这份得来不易的信任。——知识报社社长黄良裕

《知识报》2025年迎来创刊60周年，并荣获新加坡金字品牌奖“悠久品牌奖”、“社会贡献奖”及“最受欢迎品牌奖”。对黄良裕和团队而言，这不仅是一份荣誉，更代表新加坡三代读者一路以来的信任与陪伴。

他说：“最让我感动的是，经常遇到两鬓斑白的老读者，或已为人父母的人告诉我，他们小时候读《知识报》，如今孩子也在使用我们的学习资源。这种跨越世代的陪伴与传承，让我深深感受到《知识报》的价值，也提醒我们更加珍惜这份得来不易的信任。”

今年55岁的黄良裕笑言，“退休”离自己还很遥远。“我还很年轻啊！”

除了企业经营，他也积极参与教育、文化及社团事务，担任新加坡世界文化艺术联合总会会务顾问、黄氏总会永久名誉会长、罗溪黄氏公会名誉主席，以及新加坡泉州青年商会副秘书长，希望透过不同平台推动教育发展、文化传承与社会公益。

华文教育仍有前景

谈到华文教育的未来，不少人担心市场会越来越小，黄良裕却始终保持乐观。他认为，华文除了具有应用价值，也承载文化价值，而新加坡政府和社会始终重视母语教育。“我们专注的是学前至小学基础教育，没有人会否定它的重要性。”

除了深耕本地市场，企业近年也积极拓展海外华文教育。早在2011年《易·华文》数码教材便进入美国公立学校，后来发展为美国版《易·中文》，成为美国幼儿园至12年级受欢迎的中文教材之一。印度尼西亚、马来西亚、泰国等地的国际学校，也是企业长期服务对象。

黄良裕认为，新加坡最大的优势，在于拥有完整而成熟的双语教育体系。

“华语在这里既是母语，也是第二语言，因此教材和教学体系特别完整。这套成熟的二语教学模式，在非华语国家尤其具有竞争优势，也更适合作为海外华文教育的参考。”

知识报社的一甲子

1965年

《知识报》10月1日创刊，由林星隆和三弟林新昌创办，提倡正确价值观的综合阅读刊物。

1970年至1983年

据学校反馈，报社开始推出《知识画报》，面向小学三、四年级学生，后出版《好朋友》，服务幼儿及小学低年级读者。

1986年

知识报社经历经营困难，面临停办危机。林新昌凭着办报的信念与责任感，挑起重担，继续出版与发行知识报社旗下刊物。

1990年

龙出版企业负责人周金山推出了与知识报社学生刊物类似的《新朋友》《新天地》和《新列车》，与知识报社形成竞争关系。

2001年

黄良裕创立的公司艺通数码国际（E-Com Digital），推动教育出版数码化，并与知识报社合作推出知识网（www.eZhishi.net）。

2004年

黄良裕创立eTutor教育品牌，发展科技辅助学习产品、动画教材、数码应用及线上学习平台。同年，与知识报社联合推出学生刊物同步互动学习电子报。

2011年至今

知识报社与龙出版“三国归一”，黄良裕接手六份刊物，并推动全面数码转型。同年，《易·华文》数码教材开始进入美国市场。

所有刊物完成改版升级，由新闻纸改为书纸，并推出互动电子周刊，实现纸本与数码并行。

2015年

推出学习笔：EtutorStar易笔通，所有实体刊物中加入了高科技点读铺码，结合学习笔，成有声学习平台。

2023年

推出ET-901 AI智能双语语言笔，集AI双语词典、翻译、点读、语音测评于一身，并配合AI作文测评、知识网互动学习平台及小学同步教材，实现“纸本＋数码＋AI”融合教学。

2025年

《知识报》创刊60周年，报社荣获新加坡金字品牌奖三项殊荣：悠久品牌奖、社会贡献奖、最受欢迎品牌奖。