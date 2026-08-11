51岁的张振铭是零售科技方案供应商利胜兴信息科技（DCS Synthesis）创办人兼总裁。从英国修读电脑工程回到新加坡时，父亲经营的土木工程生意正值低谷。他决定学以致用，于2003年创立软件公司，专注发展销售终端系统（Point of Sale，简称“POS”），首个客户便是本地一家大型母婴及儿童用品零售商。

他敏锐察觉商场营运方对集中式数据系统的需求。当时商场开始迈向房地产投资信托（REIT）模式，需要更系统化地追踪租户营业额及消费者行为。经过20多年发展，公司打造出一体化科技平台“Mall360”，协助商场管理租户、提升顾客互动、带动人流，并支援营运决策。

创业路上贵人多

2011年，公司进军中国，随后拓展至马来西亚、越南、泰国等亚太市场，目前设有五个办事处。新加坡及马来西亚约八九成主要商场采用DCS Synthesis系统。张振铭说：“我们进一步运用大数据，为客户提供更精准的分析。例如根据商场人流及天气变化，建议调整冷气温度和灯光亮度，节能环保。”

张振铭（右二）视员工为公司最宝贵的资产，持续投入人才培育。（新报业媒体）

公司连续三年荣获“50家杰出企业奖”殊荣。张振铭始终感念创业路上的贵人，包括他视为长辈的Teo Heng创办人张仰兴，在创业初期给予资金和精神支持，以及凯德集团（CapitaLand）、星狮地产（Frasers Property）和日本高岛屋（Takashimaya）协助公司走向区域市场。

他也把150名员工视为最宝贵的资产，定期举办团队活动，并带领员工担任义工，到租赁组屋为居民粉刷住家、陪伴弱势长者出游及聚餐。

受祖父热心公益影响

张振铭一直秉持“有舍才有得”的信念。他说：“父母工作忙碌，我从小由祖父母照顾，所以对老人家特别有感情。只要能够帮助有需要的长者，我都义不容辞。”

祖父张绍英生前热心公益，不仅在家乡创办小学，也活跃于新加坡泉馨音乐社、张氏总会、蒙巴登联络所管委会及公民咨询委员会，并于1974年获时任总统薛尔思颁授公共服务星章（勋条）。父亲张国新同样热心社会服务，却于2015年因癌症离世，让他更深刻体会“钱财生不带来，死不带去”。

张振铭说：“有一次参加大型活动，一名成功企业家告诉我，祖父当年曾帮过他一把，才有今天的成就。”这件事让他更加坚定，善意可以一代影响一代，因此希望从自己开始，把这份影响力不断传递，目标是帮助100万人。

目前，张振铭担任新加坡晋江会馆会长、新加坡张氏总会副会长、新加坡福建会馆副总务，以及拉丁马士公民咨询委员会社区发展与福利基金主席。他也长期支持为贫困人士免费办理身后事的众弘福利协会，并于2025年父亲逝世10周年，以父亲名义捐出5万元。

我从小由祖父母照顾，所以对老人家特别有感情。只要能够帮助有需要的长者，我都义不容辞。——利胜兴信息科技创办人张振铭

同年，拉丁马士选区推出“银乐时光”（Silver Joy）计划，鼓励长者结伴参加每月活动及出游。张振铭认为，这不仅能鼓励长者走出家门，也有助他们结交新朋友、重建社交联系，减少孤独感。

以科技专业帮助更多长者

张振铭带领员工担任义工，包括为租赁组屋居民粉刷住家。（受访者提供）

除了出钱出力，张振铭也希望发挥自身专业，为弱势群体创造更长远的帮助。数年前，公司开发数码餐卡系统，协助拉丁马士基层组织更有效推行社区福利计划，让低收入居民凭电子餐卡到熟食中心享用爱心餐，目前已推广至其他社区。

公司最近也开发智能手表，具备GPS定位、跌倒侦测及紧急求救功能，未来计划免费发放给有需要的长者。

张振铭常把一句话挂在嘴边：“我们要雪中送炭，不是锦上添花。”对他而言，50岁起只是人生另一段旅程的开始。他希望带动更多人一起投入公益，照亮更多弱势长者的晚年。事业终有交棒的一天，行善却没有退休年龄。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。