“没有遗憾”的人生注脚

过去数十年，社会各界提起李国基，身份早已从“星纶主席”逐渐转向公益慈善家。

“回头一看，没有遗憾。”78岁的李国基如此为自己的人生落笔。八个字看似云淡风轻，却并非轻易得来。能如此笃定地说出口，背后是一路对目标的践行与承担，不负他人，也不负自己。走到此处，方见从容与放下。

从事业高峰走向公益人生

受访时，李国基坦言，20岁到55岁，是他全力冲刺事业的阶段。

“年轻时一定要先把事业做好，有了基础，才能谈稳定生活，也才能真正回馈社会。”

他早年接手家族布业，并带领星纶（Sing Lun）从传统布匹贸易，逐步转型至制衣、自动化生产及跨区域供应链服务。然而，随着事业逐渐稳定，李国基也开始把更多时间投入社会与公益。

过去数十年，他曾在新加坡纺织服饰商会（现名为新加坡时尚协会）、中华总商会、宗乡会馆联合总会、冈州会馆、广惠肇留医院、广惠肇碧山亭、海天游艺会、华乐团、华族文化中心、李光耀奖学金、国家文物局、实龙岗公民咨询委员会、华社自助理事会、养正基金、中华语言文化基金管委会等组织和机构担任要职；并曾出任赛马博彩管理局董事、终身健保检讨委员会、终身入息计划检讨委员会，以及贸易发展局与劳动力发展局纺织业工作小组主席。

李国基在2018年荣膺我国总统颁赐功绩奖章（The Meritorious Service Medal）。他感慨道：“回顾这一生，我很多时间都投入在社会工作上。 从企业到公益，我始终相信，能力越大，肩负的责任也越大。”

为留医院规划未来百年

对于每一个曾服务过的组织和机构，李国基都怀有深厚回忆与由衷满足感。但在他众多公益事务中，广惠肇留医院无疑占据重要位置。

广惠肇留医院由粤籍先贤于1910年创立，旨在满足华人社区日益增长的医疗需求，为基层民众提供医疗照护。

李国基的父亲也是其中一名热心先贤，而他本身则从2011年至2023年担任主席。刚接过重担时，正值留医院每年1元租金的99年地契到期，也必须为应对人口老龄化的未来需求，启动重建计划。

崭新留医院于2018年开幕，包括一座12层高疗养院大楼，内有600多个床位，四栋受保留建筑物和霍然亭花园也展新颜。

除了在原址重建一座以老年护理为主的医院，李国基当初也订下在邻里社区设立日间康复中心和医疗培训中心的目标，并一步一脚印落实。

在他的积极促成下，加冷综合诊疗所与广惠肇留医院成为互惠“邻居”。2020年，建在留医院旁的10层楼建筑投入运作，五层楼属加冷综合诊疗所，另五层楼则是广惠肇留医院属下的慢性疾病疗养院，为留医院增设128个床位。目前，广惠肇留医院除了主址，还设有400多个床位的波东巴西分院都疗养院，以及四个社区关怀中心。

“将传承做好，在适当时候退下，是最大的智慧。””——星纶集团主席李国基

2023年7月卸任前，李国基与团队为医院制定未来100年愿景，规划下一个10年，为更多的社区乐龄居民提供优质的一站式护理服务。留医院也设立基金，作为可持续发展的基础，确保每一分钱都花在该用之处，以获得社会和捐款者的认同与支持。

以华乐魂打动大众心

李国基2008年加入新加坡华乐团董事会，2012年至2018年出任主席。2014年，他带领新加坡华乐团在新建成的国家体育场举行大型音乐会“全民共乐2014”，现场观众达3万人，而这场音乐会缔造两项新健力士世界纪录——世界史上最大华乐团和华族鼓乐团。

这幅字画是李国基于2018年卸任新加坡华乐团主席时，在华乐团晚宴上获时任总理李显龙颁发的纪念品，以表彰他多年来推动华乐发展的贡献。（受访者提供）

此外，华乐团的活动大本营新加坡大会堂是国家古迹。在李国基监督下，新加坡大会堂于2017年顺利完成翻修工程，音乐厅音效、内部无障碍设施，甚至外部园景都获得提升。

他在传统广东家庭长大，从小看粤剧；多年到世界各地经商，也学会欣赏西方古典音乐。至于华乐，则是在成为华乐团一分子后才有更深体会。

在加入董事会之前，他已一直慷慨捐助新加坡华乐团，多次获得“艺术赞助人”个人类别奖项，2015年还获颁“艺术赞助人荣誉奖”（一年内赞助10万元及以上）。

之所以选择支持新加坡华乐团，是因为他看见华乐团具备跻身世界顶尖华乐团的潜力，也能通过音乐之美，弘扬与推广中华价值、文化与传统。然而，他认为，金钱对艺术的提升仍有限。

“金钱可以买到乐器，却买不到乐声的灵魂；金钱可以把乐团送上舞台，却买不到观众的心。我始终相信需要那些无形之物——音乐所承载的灵魂。”

因此，他鼓励华乐团策划演出时，打造有感染力的故事，用音乐之美触动并启发观众。他也致力将华乐打造成真正雅俗共赏的音乐，通过广度生成深度和高度，并建立年轻听众群。

助新移民融入

2010年，李国基在时任宗乡总会会长蔡天宝邀请下，加入总会担任秘书长，协助蔡天宝为总会建立系统化管理方式与制度。

他忆述：“当时宗乡总会尚未能真正凝聚各宗乡会馆，也面对很多会馆青黄不接，难以发展和交接的问题。”

当时的领导班子通过筹募善款，重新装修会所，扩展活动空间，并设立“历史走廊”，营造更具文化氛围和归属感的环境。

李国基也和团队带头与新移民团体拉近关系，例如建立“兴趣圈”，将志趣相投的年轻新移民聚集在一起，并与中国不同大学的本地校友会定期进行对话。

2018年，李国基卸下秘书长职位，但对总会仍有深厚感情。受访时他呼吁，推动新移民融入本地的工作必须持续进行，而且不能仅限于表面上的融入，更应是价值观的相互理解与交融。他也希望总会能不断提升整体形象，吸引更多本地年轻人和新移民加入。

懂得退下 是最大的智慧

李国基领导社团和机构时，也在情况许可下修改章程，将董事会或理事会成员服务年龄顶限设在75岁。他认为，领导层替代更新十分重要。一个人即使再有才能和资源，在位时间太长，可贡献的东西也都拿出来了，反观新领导人则会有新想法和新概念。

他也说，这样的条例，其实是给年长领导人一个体面退下的台阶。只是，这也同时为自己设限，所以他在几年前陆续退出多个组织和机构领导层。对此，他没有太多惋惜或眷恋。

“将传承做好，在适当时候退下，是最大的智慧。”

懂得打拼也懂得生活

完成许多事业与社会项目后，如今的李国基，更享受与太太四处旅行的生活。2025年10月，他到中国旅游时不慎跌倒，脚板打石膏三个月，近期才逐渐恢复出游。

李国基坦言，人生走到今天能够“没有遗憾”，除了事业与公益，也离不开太太符仙姬多年来一路相伴。（新报业媒体）

那次短暂行动不便，让他更深刻意识到健康的重要。高瘦挺拔的他，原来已练习器械皮拉提七八年，每天都会到家里的健身房运动。

他每天早上也会晨走，只是这两年不去公园，而是选择有冷气的购物商场。

李国基另一大爱好是美食，几乎每天都会与太太外出用餐。除了传统口味，夫妇俩近来也爱上中国湘菜和川菜，一有时间便会越过长堤到新山寻找美食。

乐见儿子跟随热心公益步伐

李国基受父亲李子衡在留医院董事部服务30多年的影响，他的儿子李坚辉（53岁）也跟随其热心公益步伐，活跃于商界、社区与公益领域。

李坚辉今年6月正式出任新加坡工商联合总会主席。他也是新加坡中华总商会科技委员会主席，并担任广惠肇留医院董事。

在李坚辉领导下，星纶稳步迈向多元产业发展。而在企业之外，他也积极投入公益、文化与中小企业事务。（档案照片）

今年初就职的九名官委议员中，李坚辉也是唯一连任者。

作为政府与企业之间的桥梁，他长期关注中小企业转型与国际化课题，他说：“有些政策未必充分传达到中小企业层面，导致企业无法及时受惠，或不清楚该如何落实执行。对于这些问题，我都会积极反映。中小企业的一些实际处境与心声，在政策制定过程中或许容易被忽略，我也会尽力提出与争取。”

无论在国会还是商会，他都希望帮助更多中小企业成功转型、扩大、传承和走向国际。

此外，他也是国家文化局成员，并担任亚洲文明博物馆与土生文化馆咨询委员会主席。李坚辉说：“我求学时就对历史和文学特别感兴趣。很高兴有机会成为国家文化局一员，这不但是回馈社会，也让我有机会继续接触文史，非常有意义。”

对于下一代逐渐接棒，李国基显得从容。他认为，一个机构若只依赖某一个人，终究走不长远，社会之所以能够不断更新与延续，亦是如此，靠的是一代又一代愿意把责任继续接下去的人。

三代三次转舵 星纶从卖布走向多元产业

2000年，星纶控股上市发布会上，李氏三代同框：公司创办人李子衡（左六）、长子李国钧是公司董事（左四）、三子李国基担任董事长（左五）以及第三代李坚辉（右一）。（受访者提供）

从父亲南来卖布，到自己带领星纶转型，再到下一代重新定义企业方向，李国基始终相信，真正重要的从来不是死守一个行业，而是如何把一家企业、一种价值观，稳稳传承下去。

星纶由李国基父亲李子衡于1951年创立。

1937年卢沟桥事变爆发时，年仅20岁的李子衡从广东新会漂洋过海到槟城，在布庄打杂，后来成为营业员。1940年，他回中国娶妻后，再返槟城发展。

二战期间，布庄老板停业避乱，把店里布匹分给员工。李子衡搬到郊区沿街卖布，后来也向供应商拿货。1946年，在槟城供应商鼓励下，他来到新加坡这个贸易集散地发展，在长泰街租下半间店铺。

经过四年耕耘，槟城布商决定入股，星纶有限公司于1951年正式成立，并以每月100元租下18间三层楼店屋。星纶搭上韩战后百业待兴浪潮，李子衡也逐渐成为东南亚知名布商。

华校生闯进国际市场

李氏家族二代：（左起）大姐李洁翡、四弟李国荣、排行老三的李国基、 大哥李国钧、二哥李国藻、五弟李国柱和小妹李洁桦，与父母李子衡、陈蝶卿的合影。（受访者提供）

上世纪60年代工业化兴起，人们逐渐改穿成衣，马来西亚和印度尼西亚也实施关税保护当地纺织工业，布匹转口贸易开始走下坡。1969年，李国基带领星纶转向制衣业，在新马设立制衣厂。

“行业不等于生意，生意的根本在于传承公司。”——星纶集团主席李国基

1980年代，星纶引进制衣新科技，成为亚洲首家成功将生产线自动化的服饰生产商。除了服装代工，他们也为客户提供设计与新产品开发等一站式高增值服务。1985年，星纶收购了Kaye Agency，进一步扩大服务范围。这家公司负责代理英国及法国多家知名零售商在东南亚的采购业务。

与此同时，星纶也开始涉足房地产、酒店及工程业务。

从华校生到企业掌舵人，李国基凭着不断学习与转型，把星纶从传统布业带向国际市场。（新报业媒体）

毕业于公教中学的李国基，原本英语并不流利。他忆述：“要做国际生意，常飞欧洲拜访客户，没有办法，一定要逼自己学。我特地跟印度人和欧亚裔做朋友，给自己只能讲英语的机会。”

第三代转舵多元产业

1999年，李坚辉加入集团，协助集团分拆成衣部门独立在新加坡交易所主板上市。2008年，他接班出任总裁，同年星纶控股除牌。2017年，集团更以1亿9200万美元出售成衣业务。

从父亲以布匹起家，到李国基以制衣延续，再到第三代决定转舵，星纶三代人都在不同年代，为企业写下不同注解。

对此，李国基坦言：“行业不等于生意，生意的根本在于传承公司。一个行业走向没落，没有必要死守，到头来牺牲公司。”

如今，星纶业务已分成工业、投资与房地产三大板块。工业方面包括处理与运输危险废物的专业清洁科技公司；投资方面则与私募股权伙伴合作，投资中型企业及全球管理股票与固定收益证券；房地产方面则参与房地产投资信托、地产开发及长期房地产相关投资项目。

谈及未来传承，他显得相当乐观。李国基透露，今年20岁的长孙目前在新加坡国立大学修读医学，并指出：“我们现在做的是投资，到时可以根据孙子的意愿，探讨不同的发展可能。例如医疗护理和养老，未来都会是有潜能的方向。”

父子之间的“煞车器”哲学

李家三代同堂：前排坐着李国基与妻子符仙姬，后排左二至四是他的长子李坚辉、媳妇郭睿婷和女儿李佩銮。儿子怀中是孙女李恩秀，右一和二是孙子李懿宸和李承翰。（受访者提供）

李国基目前仍担任集团主席，确保集团整体方向不偏离。谈到父子之间的关系时，儿子李坚辉曾巧妙形容：“我是‘General’（将军），父亲是‘Major’（少校）。General decision 一般决定由我负责；Major decision 重大决定由我父亲负责。”

他认为，父亲至今仍扮演“煞车器”的角色，尤其是他年少气盛时，做决策难免较为冲动，容易忽略一些潜在风险，父亲往往会适时提醒与纠正。

在李坚辉领导下，星纶近年来以稳健步伐朝多元方向发展。他于2015年获颁“安永年度企业家奖”，也是2016年未来经济委员会成立时的30名成员之一。

每周家宴把根留住

每个星期天晚上，都是李氏家族固定聚会的日子。李坚辉认为，这对第二代和第三代而言十分重要，不仅能让晚辈与长辈多相处，也能让家族成员之间维持交流与感情。

提起星期天晚餐，李国基总是笑呵呵。

“我在七个兄弟姐妹中排行第三，我们是第一代，他们的孩子和孙子也都会来。大家到餐馆聚餐，至少都有两桌。”

李国基的父亲和兄弟姐妹当年很早便离乡，到香港、马来西亚、新加坡及越南等地谋生，后来在当地开枝散叶。中国新会的亲人则搬到佛山。难能可贵的是，每逢清明，李氏家族成员依然会从世界各地返回新会扫墓。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。