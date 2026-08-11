上世纪70年代初期落成的同荣大厦（Tong Eng Building）不仅是本地金融区早年的地标，也见证了同荣集团的发展历程。

这座大厦由张泰助与张泰煌兄弟创办的同荣兄弟公司兴建，如今集团由第二代张东孝与他的堂弟张东霖掌舵，第三代参与管理。张东孝同时担任同荣集团董事，也是与父亲张泰煌共同创办的煌孝集团（Hong How Group）主席兼董事经理。

建筑承载历史 也塑造未来

接掌家族事业后，张东孝一方面延续同荣集团的发展基础，一方面推动企业不断转型。

张东孝办公室内悬挂已故艺术家蔡逸溪《重回旧校园》系列水墨画，重现他们的母校公教中学昔日位于奎因街222号及滑铁卢街51号的校园景貌。（新报业媒体）

集团近年发展位于宏茂桥的私宅项目Belgravia Ace，占地约40英亩，是本地目前规模最大的永久地契有地住宅项目，共规划近300栋半独立式洋房、排屋及联排住宅，并保留约五英亩土地建设公园，让社区拥有更多公共绿意。

除了传统房地产，他也支持女儿张嘉慈成立房地产投资平台Fraxtor Singapore，业务涵盖住宅、商业、医疗及工业项目，希望让更多投资者以较低门槛参与房地产投资。平台至今已推出35个项目，横跨新加坡、澳洲、日本及英国等地。其中15个项目已完成并为投资者带来回报。

财富会改变，时代会改变，但诚信、责任与善良这些价值观永不过时。——煌孝集团主席兼董事经理张东孝

面对人口老龄化，张东孝更关注未来居住环境的发展。“未来乐龄产业不只是提供住宅，更应结合医疗、绿色空间及社区互动，打造真正适合长者生活的综合社区，并期待未来有更多公私营合作项目，共同回应新加坡老龄化带来的挑战。”

在展望未来居住环境之余，他也同样重视历史传承。多年来，他参与多个历史建筑保育项目，并于1995年获颁国家文物馆“文化遗产奖”，2009年受委为古迹保存局委员，持续为历史建筑保存建言献策。

让艺术走进城市日常

对张东孝而言，文化与艺术并非锦上添花，而是一座城市不可或缺的精神养分。

同为美术爱好者，张东孝与女儿张嘉慈共同创办非营利性质的私人美术馆。（新报业媒体）

多年来，他联合创办的Wetterling Teo Gallery画廊，支持拉萨尔艺术学院毕业生举办展览，为年轻艺术家提供展示平台。此外，他也投入逾200万元与女儿一同创办非营利性质的私人美术馆（The Private Museum），希望公众透过艺术接触历史、文化与创作。

他也希望打造更多让大众共享的文化空间。煌孝集团投资发展的The Yards社区空间，占地约18万4000平方米，由八栋建筑及大片绿地组成。这里融合艺术、舞蹈、戏剧等活动，并规划儿童、特殊需求人士及乐龄专属空间，期望能成为一个跨世代共享的学习与文化社区。

张东孝也持续参与推动公共艺术发展，支持把艺术融入城市生活。其中，新加坡地铁“Art in Transit”公共艺术计划，是他认为深具意义的一项工作。身为委员会成员，他参与遴选为不同地铁站创作的艺术家，他们的艺术装置反映本地多元文化特色。艺术也因此走出画廊，成为市民每天都能接触的一部分，同时为本地艺术家创造更多展示才华的舞台。

此外，他还积极参与惠安公会等社团组织，并且是现任吾庐俱乐部主席。他认为这些团体不仅是联系乡情与文化的平台，也能够促进企业家之间的交流合作。

把“做对的事”传承下去

年轻时原本立志成为建筑师，张东孝却在父亲张泰煌安排下进入家族企业，从基层一步步学习经营。

张东孝和妻子（前排）与四名子女（从左至右）张诗玲、张嘉莹、张嘉慈、张正达的家庭合影。（受访者提供）

父亲没有教他如何赚钱，却反复叮嘱一句话：“做人最重要，是做对的事。”这句话，成为他数十年来经营事业与待人处事的原则。

除了父亲，他也深受外曾祖父、著名建筑承包商林路，以及舅公、抗日英雄林谋盛的影响，更坚定诚信、担当与服务社会的信念。因此，他长期支持教育、医疗及文化发展，持续捐助同济医院、新加坡国立大学建筑系研究项目，以及新加坡管理大学家族企业研究所，希望让财富成为推动社会持续发展的力量。

受访时，他特别表示感谢妻子（我国著名芭蕾舞蹈家吴素琴，82岁）多年来默默支持家庭，让孩子在充满艺术氛围的环境中成长。两人庆祝金婚时，更将所有贺仪悉数捐赠文化艺术团体。

如今，四名子女都以不同方式参与家族企业，但张东孝从未指定接班人。在他看来，真正的传承，不是职位交接，而是价值观的延续。

“无论他们将来从事什么行业，只要把事情做好，对社会有贡献，我都会感到欣慰。”

现年83岁的他仍坚持每周上班五天，其余时间陪伴家人与孙辈，也持续关注企业与社会的发展。因为他相信，一个人最终留下来的，不只是建筑、事业或财富，而是能够影响他人的价值。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。