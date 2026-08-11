新加坡的佛教与道教庙宇大多由早期华人移民所建，延续各自家乡的信仰传统。在全国上千座的庙宇中，供奉泰国佛的寺庙却屈指可数，总共不超过10座，前身为石山佛寺的乌敏泰佛寺是其中之一。

建庙迄今30余载的乌敏泰佛寺，自创办以来一直为善信提供免费的诵经祈福服务，如今的行善范围更是超越宗教和种族，积极支持慈善医药、关怀外籍劳工、照顾乐龄人士及援助弱势家庭。

乌敏岛上建寺——石山佛寺

1990至1991年间，建筑材料商人黄新占发起建庙，并联合数名经营建材及相关行业的同行出钱出力，报效砖瓦、安装水电，在位于新加坡东北岸海域的乌敏岛石山附近兴建一座佛寺，因而取名“石山佛寺”。

乌敏泰佛寺的前身是“石山佛寺”，因坐落在新加坡东北岸海域的乌敏岛石山附近而得名。（受访者提供）

由于发起人黄新占当年常前往泰国，与当地南传佛教（小乘佛教）法师结缘，因此寺庙自创立以来便供奉泰国佛教的成功佛，同时也供奉四面佛及其他泰国神明。

当时，善信必须先乘船从新加坡本岛前往乌敏岛，再转车约20分钟才能抵达寺庙，交通相当不便，以致平日香客不算多，只有举行大型法会时才会出现长长的人龙。

直到2003年，政府曾计划到乌敏岛开采石料发展基础建设，邻近的石山佛寺必须搬迁，获分配现地段 ——惹兰加由与盛港西道交界处。

四庙合建联合庙 信众年轻化

为筹集建寺基金，石山佛寺联合同时也面对重建的另两座庙宇——包公庙及龙南殿，共用政府批出的1000平方英尺地段。当时，忠义庙刚好亦获批一幅毗邻、面积同为1000平方英尺的30年契约地皮。四座庙宇的负责人经商议后，决定携手兴建惹兰加由联合庙。

惹兰加由联合庙于2008年的动土仪式现场（受访者提供）

联合庙于2008年举行动土仪式，兴建期间，石山佛寺在旁租地搭建临时佛寺，让善信可继续礼佛。寺庙在三年后建竣，接着进行内部装修，于2011年10月份正式迁入现址，并更名为乌敏泰佛寺，正式注册为宗教团体，目前有两位来自泰国的法师常驻弘法。

搬迁后，乌敏泰佛寺的信众人数这些年不断增长，近10年来更出现年轻化趋势，越来越多年轻人走进寺庙接触泰国佛教文化。

每年两大庆典活动

乌敏泰佛寺每年有两项大规模的庆典活动，其一是庆祝佛教始祖释迦牟尼诞生、成道与涅槃的日子——卫塞节，今年在5月29日至6月1日配合卫塞节连续举行四天活动，特别从泰国恭请了17位高僧前来为信众诵经、加持与祈福。

乌敏泰佛寺一直秉持宗教信仰导人向善的宗旨，希望在弘扬佛法之余，也尽一份力量回馈社会。——乌敏泰佛寺理事会主席Mahadevan Saran

庆典期间有四场神圣的沐花水浴福仪式，由泰国高僧团为善信们沐花水，象征清洗烦恼、洁净心灵，这是完全不收费的活动。

其二为每年10月至11月份举办的捐赠袈裟仪式。

泰国法师在每年7月会开始闭关三个月至10月份，出关后到11月份的水灯节降临之前，有长达约一个月时间，泰国的所有庙宇在这个月的每一天都可以进行捐赠袈裟仪式。乌敏泰佛寺在捐赠袈裟活动期间，也会举行沐花水浴福仪式。

该寺理事会财政黄根伟（65岁）受访时透露，信众对这两项庆典活动的参与度很高，尤其是沐花水浴福仪式，参加的善男信女非常踊跃，排队等待进行沐花水的人龙可以绕上几圈，挤得水泄不通。

行善不受宗教局限

每逢卫塞节，乌敏泰佛寺都会邀请泰国僧侣主持“沐花水浴福”仪式，吸引大批善信前来祈福。（新报业媒体）

理事会主席Mahadevan Saran表示：“我寺宗教秉持信仰导人向善的宗旨，希望在弘扬佛法之余，也尽一份力量回馈社会。”

乌敏泰佛寺做善事，从不受宗教信仰与种族的局限，主要善举有以下几项：

每年五一劳动节，配合泰国驻新加坡大使馆的活动，寺庙捐赠白米干粮、日常用品等物资，关怀在新工作的泰国劳工。

每隔两三个月，定期把信众供奉的部分物资转赠慈善机构“好人好事”，让善意进一步惠及有需要的弱势家庭。

卫塞节庆典，前年首办社区乐龄午餐会，宴请邻里长者，并派发红包给他们，把节日祝福送进社区。去年5月因全国大选停办，今年复办，并计划往后每年持续举办。

每年卫塞节期间，为南凤善堂医药中心筹募慈善医药经费，支持公益医疗服务。

不定时资助与寺庙有联系的邻里基层组织，例如居民委员会、民众联络所的活动经费。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。