身为本地规模最大的平行进口车商之一，黄海庆希望在人生余下旅程，继续掌稳服务社会的方向盘，与潮社一路同行。

众所周知，黄海庆爱唱歌，最喜欢的歌曲之一是李茂山的《迟来的爱》；然而，他对潮社的热爱，从未迟来。今年81岁的他刚卸下醉花林俱乐部总理一职，随即接任潮州总会会长，继续为潮社贡献心力。

他回顾42年来与醉花林俱乐部同行的岁月时说，自己见证了会馆从传统社团走向更加开放、多元的发展阶段，也有幸参与新会所大楼建设及近年的转型工作。

他引用近期潮语电影《给阿嬷的情书》中的一句对白“做人要有情有义，有情有义的人才可以交往。” 来勉励大家珍惜潮州人重情重义的精神，因为他相信，这也是会馆文化能够薪火相传的根本。

醉花林180周年 文化活动百花齐放

2025年1月8日，醉花林俱乐部举行农历年尾谢神活动。（受访者提供）

黄海庆1984年加入醉花林俱乐部。他在2022年至2026年出任醉花林总理，从此把这里当作第二个家，见证俱乐部更加活跃兴旺，让他深感欣慰，而他也受到会员们的尊敬。

……只要还有能力，我会继续凝聚潮州社群，为潮社尽一份力。——丽都车行创办人黄海庆

过去四年，在董事会与会员共同努力下，俱乐部银行存款由约303万元增至638万元，共增加335万元。 任内，他积极推动多元文化活动，包括书画展、相声、专题讲座、歌唱比赛、声乐课程、太极拳及潮剧教学，为不同年龄层提供学习与交流平台，希望让会馆成为联系乡亲、推广潮州文化和服务社会的重要平台。

讲座内容也突破传统，除了潮州文化与历史，还涵盖科技、健康、经济等课题。

2025年适逢醉花林创会180周年及新加坡建国60周年，庆典活动贯穿全年，包括元宵联欢、歌唱比赛、相声汇演、高尔夫球赛、中国艺团演出，以及10月31日筵开逾700人的庆典晚宴。其中，去年出版的《醉花林俱乐部180周年庆典特刊》不仅记录俱乐部的发展历程，也见证他这些年的耕耘与付出。

黄海庆说：“醉花林是新加坡历史最悠久的潮州人俱乐部，见证我国历史与文化发展的重要历程。去年又适逢新加坡建国60周年，与国同庆，更具纪念意义。”

庆典晚宴上，他以个人名义捐出10万元给本地四个慈善团体及中国艺校；出任2022至2024年及2024至2026年醉花林总理期间，也分别捐出10万元支持本地慈善事业。

醉花林每年颁发奖励金给本地六个著名儒剧社。（受访者提供）

从二手车出口 做到平行进口龙头

黄海庆长期活跃于华社与社区，现任新加坡潮州八邑会馆名誉会长、南洋普宁会馆永远荣誉会长，并担任巴耶利峇公民咨询委员会赞助人，曾获公共服务奖章（2006年）及公共服务星章（2024年）。

他并非出身富裕家庭，父亲经营巴刹干粮杂货生意。幸得兄姐分担家计，他才能在中正中学毕业，并进入南洋大学攻读经济。

毕业后，他加入亚洲摩哆，由文员转任销售。1975年与友人创立丽都汽车贷款公司（Leco Credit）提供汽车贷款，翌年开始出口二手车到峇淡岛、马来西亚、文莱、越南、缅甸、柬埔寨、新西兰及澳大利亚。到了1980至1990年代，公司已成为本地最大的二手车出口商之一，业务遍及亚细安、斯里兰卡及塞浦路斯。

黄海庆（左）逐步将事业接棒给长子黄永腾，希望将诚信经营、回馈社会的价值观一代代传承下去。（新报业媒体）

1997年亚洲金融风暴爆发，丽都退出出口市场，转型经营平行进口新车，现已发展为本地规模最大的平行进口车商之一。黄海庆回忆，当年消费者对平行进口车存有不少疑虑，但公司始终坚持诚信承诺，逐步建立信誉，至今已交付超过33万辆新旧车，进口品牌包括丰田、本田、马赛地和宝马等。

此外，他也拓展服装业务，取得意大利运动品牌Kappa在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾及尼泊尔的总代理权。

放慢脚步 又接起新责任

黄海庆育有两子两女，长子黄永腾现任公司总经理。他说，父亲一路走来历经无数风雨，建立稳固根基，让公司有信心迎向电动车时代的新挑战。目前半退休的黄海庆，闲时喜欢唱歌、旅行及与朋友聚餐。十多年来坚持学唱歌，也提醒自己每餐只吃七八分饱。他笑说：“身体健康，照顾好自己，每天开开心心最重要。”

接任潮州总会会长后，他希望继续凝聚潮州社群，深化本地与世界各地潮人的交流联系，在仍有能力的时候，继续为潮社贡献一份力量。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。