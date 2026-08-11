“当你帮助别人，其实也是在帮助自己。”这句话是印尼国信集团（Mayapada Group）主席拿督斯里翁俊民博士（Dato’ Sri Prof Dr Tahir）一生奉行的人生哲学。“我把这当成上天给我的福气和能力，只要知道有人需要帮忙，我就会帮。”

一生行善 捐款达数亿元

74岁的翁俊民长期热心公益，扶助弱势，至今捐出的善款总额已达数亿元，始终认为行善并不值得夸耀。

“财富取于社会，回馈社会是很合理的，没有什么了不起。这是我们的信仰，也是父母生前的教诲。”

2025年《福布斯》印尼富豪榜中，他以近100亿美元（约合130亿新元）身家排名第七，但他认为，一生最宝贵的财富，并非事业，而是父母留给自己的人生价值。

祖籍福建福清的翁俊民出生于印尼泗水贫寒家庭，父亲12岁便下南洋到雅加达当劳工。“爸爸没有教我怎么做生意，但教会我怎么做人，一定要正派、光明磊落。”

从巨额捐款到亲自雪中送炭

今年初，陪同一名脑癌教友来新求医后，翁俊民深受触动，捐出100万元支持新加坡国立大学癌症中心癌症基金，帮助经济困难癌症患者，并支持研究与教学。

除了百万、千万元的大额捐款，他也经常默默帮助个别弱势人士。

2025年9月，《新明日报》报道，年迈的三兄妹挤在大巴窑1巷的“垃圾屋”单位长达20年，其中，78岁的二妹为日赚六七元生活费，每天仍风雨不改捡纸皮，并靠各方资助养活一家人。阅报得知上述家庭的困境后，翁俊民立即出一份力，接下来的两年每月资助500元生活费。

翁俊民二次拜访命运坎坷的80岁黄锦一家，她的四名年过半百的儿女都有轻、中度智障；当初，老妇因没钱办丈夫的后事，得到殡葬业者郑海船（后排左一）义务帮忙后，又因此与翁俊民结缘。（受访者提供）

去年新年，翁俊民再次探访四年前曾资助过的弱势家庭——住在义顺、育有四名智障儿女的老妇黄锦一家，并决定再提供他们两年每月1000元生活援助。老妇的丈夫2019年因肺炎去世后，连办后事的钱都没有，翁俊民得知好友殡葬业者郑海船义务协助料理身后事后，也决定伸出援手，资助他们每月2000元长达两年。

前年，艺人刘心玲癌症复发，感叹抗癌之路难走时，他更亲自送上10万元支票，鼓励她坚持走下去。刘心玲问：“为什么要帮我？”与她素未谋面的翁俊民只回答一句：“你不是第一个，也不会是最后一个。”

重视教育 愿为未来播种

毕业于新加坡南洋大学商学院的翁俊民，后来白手起家创办国信集团，业务横跨银行、医疗、房地产及免税店零售，旗下国信银行已成为印尼最大的私人银行之一。

他相信，教育才是改变个人与国家命运最深远的力量。“教育可以改变国家的命运，所以我很重视教育。当你帮助一个人（受教育），受益的往往是一群人，甚至是一整代人。”

人生最高的目的就是成为别人的祝福。——印度尼西亚国信集团主席拿督斯里翁俊民博士

去年6月，他分别向新加坡国立大学和南洋理工大学捐赠200万元，为更多印尼留学生设立助学金。他笑言，自己毕业于南大，儿子则毕业于国大，与两所大学都很有缘分。

事实上，多年来，他已累计向本地大学及教育机构捐赠逾4000万元，受益的学府还包括新加坡管理大学、新加坡双语基金及新加坡科技设计大学等。

其中最大一笔，是2015年向新加坡国立大学捐赠3300万元，当中3000万用于兴建医学大楼，300万元设立奖学金。为感谢他的慷慨支持，国大将一栋17层医学大楼命名为“翁俊民基金会大楼”。

除了推动教育，翁俊民多年来也积极回馈社会。2018年，他获颁印尼“国家英雄大儿女勋章”，成为印尼建国70多年来首位获此殊荣的华裔企业家；翌年再获委任总统国策顾问，也是印尼历来唯一的华裔总统顾问，以及首位负责中国事务的总统特使。

慈善没有国界

翁俊民基金会持续资助贫困学童、癌症儿童及弱势妇女。（受访者提供）

2001年成立翁俊民基金会（Tahir Foundation）后，翁俊民持续资助贫困学童、癌症儿童及弱势妇女。无论是捐资建校、放粮施粥，还是赠医施药，从印尼、新加坡、中国到约旦，都留下翁俊民的足迹。

他曾动用私人飞机，把偏乡罹癌儿童送往雅加达，再转送新加坡治疗。十多年前，比尔•盖茨主动邀请他共同推动印尼大型慈善计划，共同成立总额2亿美元的慈善基金。

“盖茨希望印尼人民也站出来，于是提出一对一捐款。”去年，两人再次分别注资2000万美元，持续扩大公益项目。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。