疫情期间，欧美假期（EU Holidays）团队曾采购水果送到顾客家中，也因应市场需求售卖脚踏车，在旅游业停摆期间尽力维持营运，同时与顾客保持联系。

公司联合创办人洪伟达坦言：“其实卖水果、卖脚踏车都赚不了多少钱，有时甚至亏本，但至少可以让顾客继续记得我们、接触我们。”

公司董事黄耀雄也强调：“疫情让团队更深刻体会到‘鸡蛋不能放在同一个篮子里’的道理，因此决心推动公司迈向多元化发展，提升整体抗风险能力。”

欧美假期开始围绕旅客需求，把服务不断向前、向外延伸。在董事们眼中，多元发展从来不是为了跨界而跨界，而是希望围绕顾客不同人生阶段与兴趣，打造一个全年无休的生活方式生态圈（lifestyle ecosystem）。

从雪地到海上 延伸旅行体验

欧美假期多元化发展，于2021年底创办本地首间滑雪学校——新加坡滑雪学院（Singapore Ski & Snowboard Academy），从海外聘请经验丰富的滑雪教练，为学员提供专业、系统化课程，希望推广本地滑雪运动。

欧美假期于2021年底创办本地首间滑雪学校——新加坡滑雪学院。（受访者提供）

疫情期间催生的另一项游艇业务，也未随着国门重开而退场，反而发展成欧美假期另一项稳定业务。黄耀雄说，当初原以为旅客恢复出国后，游艇需求会逐渐回落，结果却完全相反。

“现在不只是企业包船举办活动，也有越来越多家庭选择在游艇上聚会、庆祝节日。”

为了满足市场需求，公司后来陆续购入两艘游艇，一艘可载10人，另一艘可载50人，业务持续增长，并在2026年创办游艇公司（Esora Yacht）。

无论是海上或是雪地里，这些业务看似跨足不同领域，背后却围绕着同一个理念——把一次旅行，延伸成一种生活方式，让顾客在人生不同阶段、不同季节，都能与欧美假期保持联系。

同一个目的地 玩出不同体验

欧美假期董事（左起）刘振燊 、 黄耀雄与洪伟达认为，旅游业充满变数，唯有不断应变、持续创新，才能在每一次挑战中找到新的机会。（新报业媒体）

虽然积极发展新业务，欧美假期始终没有停止研发旅游产品。

公司董事刘振燊指出，即使是经营多年的经典路线，公司仍持续调整行程内容，希望让旅客每一次出发，都有新的体验。

“同一个目的地，我们会根据环境和季节特点，设计不同玩法。”

他说，例如冬天可以入住威尼斯岛，夏天则安排住进瑞士雪山；又或者在雪山乘雪橇、入住玻璃冰屋仰看极光、搭乘火车畅游瑞士等，希望让每段旅程更具体验感。

与此同时，公司也持续开拓新行程如南极和北极，并不断引进不同领域人才，开发亲子团、教育团、自由行等特色产品，让旅游选择更加多元。

旅游是刚需 并非夕阳工业

旅游是刚需，旅行社不会是夕阳工业，但只有跟得上时代步伐，才能持续成长。——欧美假期董事刘振燊

刘振燊认为，全球局势瞬息万变，疫情虽已过去，旅游业真正面对的考验从未停止。无论是突如其来的传染病、地区战争，还是国际局势变化，都可能在短时间内改变旅客出游意愿，也考验旅行社的应变能力。

招聘、培训与留住人才始终是长期挑战。随着外籍员工政策收紧，加上市场竞争日趋激烈，旅行社未来拼的不只是价格，更是服务品质、产品创新与营运效率。

他指出，公司未来要持续成长，将坚持研发产品、提升服务品质、善用人工智能，并持续培育人才。

“旅游是刚需，旅行社不会是夕阳工业，但只有跟得上时代步伐，才能持续成长。”目前，公司已拥有新加坡最大的欧洲领队团队，未来也希望在更多旅游领域持续扩大优势。

从观光到体验 旅游方式更多元

2021年9月，欧美假期率先组成亚太区疫情后的首个德国旅游团。（受访者提供）

后疫情时代，旅游市场迅速回暖。刘振燊观察，越来越多消费者愿意提早规划假期，也更愿意选择品质更高、体验更丰富的旅游产品，全家出游的情况亦愈趋普遍。

除了传统热门目的地欧洲、日本，中国近年也成为越来越多年轻旅客的新选择；而南非等长线市场同样持续受到欢迎。主题式旅游如滑雪、骑脚踏车、马拉松赛跑、登山、火车旅行等，也不断扩大市场。

“游轮之旅也比以往受欢迎，除了在新加坡上船，也有游客飞去不同国家登船，甚至是到南极、北极参加探险游轮。”

在刘振燊眼中，世界的距离越来越小，旅人的选择却越来越多。“天地之间，已可任遨游。”

旅行的价值：人与世界之间的探索

欧美假期董事（左起）洪伟达、刘振燊与黄耀雄各有所长，凭借优势互补、共同决策，带领公司从传统旅行社发展为横跨旅游、冰雪运动及生活服务的多元品牌。（新报业媒体）

旅行除了消费，还能带来什么？在刘振燊看来，答案是人与人的连接。

他说，与家人、朋友一起旅行，不但能增进彼此感情、加强凝聚力，也让人在忙碌生活中重新调整步伐。

“如今工作压力越来越大，能够悠游不同国家，了解当地历史、文化和生活方式，对身心都是一种放松。”

他认为，旅游最大的价值，并不只是看过多少风景，而是让人以更开阔的眼光认识世界，也重新认识自己。

随着年轻一代拥有更高收入、更开放的消费观，以及更愿意尝试新事物，旅游业也必须不断理解他们的需求，提供更多元、更具体验感的产品。

在欧美假期看来，一趟旅程或许终会结束，但人与世界之间的探索，却永远不会停止。

踏足餐饮业：“我们也开咖啡店！”

公司目前已与基里尼咖啡店（Killiney Kopitiam）合作，在三个地点联营咖啡店。（受访者提供）

除了旅游相关业务，欧美假期近年来也踏足餐饮业。

洪伟达透露，公司目前已与基里尼咖啡店（Killiney Kopitiam）合作，在三个地点联营咖啡店。

“我们在餐饮业是新手，所以很多方面仍需合作伙伴指导；他们也很开放，让每家店拥有自己的特色菜单。”

在洪伟达看来，看似毫无关联的业务，其实都围绕着同一件事——生活体验，他们所服务顾客可随时导入公司其他的产品与服务。

“疫情让团队更深刻体会到“鸡蛋不能放在同一个篮子里”的道理，因此决心推动公司迈向多元化发展，提升整体抗风险能力。”——欧美假期联合创办人黄耀雄

“顾客今天可能来喝咖啡，明天报名滑雪课程，之后又参加旅游团，未来甚至租游艇举办活动。这些业务之间其实能够互相带动。”

因此，公司未来希望重新定位集团，洪伟达说：“我们的下一个目标是打造一家Lifestyle Company（生活品牌企业），为客户提供旅游以外、更完整、更丰富的生活体验。 ”

扎根狮城 回馈社会

成立16年的欧美假期，如今其集团拥有逾250名正式员工，已跻身本地大型旅行社之列，在新达城设有1万7000平方英尺旗舰店，并于滨海广场设4000平方英尺分店。

不过黄耀雄（50岁）说，公司创立之初并没有宏大的商业蓝图，只是看见市场缺口，从最熟悉的欧洲线路起步而因此命名。对他而言，企业做得越大，肩负的社会责任也越大。

企业的成长，在欧美假期眼中，不只体现在营业额。

黄耀雄透露，公司已承诺2025年至2027年，每年向公益金（Community Chest）捐赠25万元，每位员工每月也自愿捐出10元薪金支持公益金；未来更计划每售出一个旅游配套便捐出30元，希望带动顾客一起参与公益。

“我们最重视的，不是捐了多少钱，而是员工愿不愿意一起参与。大家一起策划有意义的社区活动，例如举办乐龄活动，包括中秋晚宴、马来西亚一日游等，一起关怀弱势群体，也能提升团队凝聚力。”

公司今年亦与慈善机构“异彩•人生（Extra•Ordinary People）”合作筹款，并共同设计适合自闭症儿童及家庭参与的旅游产品，收益全数回馈慈善。

在青年培育方面，公司不仅赞助新加坡首位取得参赛资格的滑雪运动员法伊兹·巴沙（Faiz Basha），他取得第35名的不俗成绩；也与云锦中学合作，培训九名学生学习滑雪，并资助他们赴瑞士体验滑雪，同时提供在公司旗下滑雪中心兼职机会。

欧美假期也积极配合本地各学府，为学生提供实习机会，开拓他们的职场视野。

放眼世界 心系新加坡

欧洲假期是本地首家获邀参与国庆阅兵操练的旅行社。（受访者提供）

除了公益，黄耀雄也希望培养员工对社会和国家的归属感。近年，公司两度组织员工参与国庆庆典操练，也是本地首家获邀参与国庆阅兵操练的旅行社。

“49位员工，包括管理层，一起顶着太阳操练了28个周末。”

虽然过程辛苦，却让团队建立更深厚的默契。在他看来，一家企业不仅属于员工，也属于社会。因此，欧美假期始终坚持四项核心价值——

有冲劲 ：不断突破自己；

有创意 ：持续创新；

有诚信 ：赢得伙伴与顾客信任；

有温度：员工以公司为家，顾客以企业为友，社会以品牌为荣。

创业第一年亏损 学会不断改变

黄耀雄回忆：“十多年前，我们几个年轻人，只是想成立一个‘实验室’，把自己的想法付诸行动，希望为新加坡旅游业带来一些改变。”

然而，公司创业第一年便面对亏损。“我们坐下来认真检讨，发现不是生意不能做，而是做法必须改变。”

这也逐渐形成欧美假期的企业文化：不断尝试、不断修正、不断学习、不断创新。

一路走来，公司并非每次尝试都成功。他坦言：“例如我们曾尝试发展的高尔夫旅游，一直找不到合适人才得放弃；疫情时卖脚踏车，成绩也不理想。”

“但失败不是终点，我们会检讨、学习，再思考怎样做得更好。”

共渡疫情难关 为复苏蓄力

“我们不像工厂，有机器可以取代人手。人力资源才是公司最宝贵的资产。能够在疫情期间不裁员，对我们意义特别重大。”——欧美假期联合创办人洪伟达

黄耀雄认为，旅游业竞争到最后，比拼的不只是价格，而是产品、服务，以及人才。

因此，疫情期间，当不少旅行社裁员缩减开支时，欧美假期反而决定保住团队，把停摆期变成学习期。“2020年4月至12月，我们安排了九个月几乎没有间断的培训课程，为旅游重启做好准备。”

公司联合创办人洪伟达（44岁）说：“我们不像工厂，有机器可以取代人手。人力资源才是公司最宝贵的资产。能够在疫情期间不裁员，对我们意义特别重大。”

事实证明，这项决定，让公司在旅游市场重启时迅速恢复营运。

公司董事刘振燊（43岁）表示，在政府推出“重新探索新加坡消费券”后，公司就凭着完整团队，迅速推出娘惹文化之旅、乌敏岛生态之旅等本地产品，并租赁三艘游艇，推出“游艇宅度假 （Sailcation）”项目。

与此同时，公司管理层一直积极部署疫后出境市场。

2021年9月，欧美假期率先组成亚太区疫情后的首个德国旅游团；同年11月，更提前向日本航空预订团体机票，并发起以及参与八个日本县联合举办的旅游展，因此日本宣布开放后，公司得以第一时间恢复组团，并享有更具竞争力的票价。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。