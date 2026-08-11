有人用财富定义成功，善济医社义务执行主席卓顺发却选择用财富、时间和身体力行，守住一家百年医社，也守住人与人之间最珍贵的初心、真诚、善意、感恩与温度。

受访时，拿督斯里卓顺发太平绅士说：“我这个人很坚持，只要是我决定要做的事，我一定会把它做大、做好。”

对卓顺发而言，人生最大的价值，不在于拥有多少，而在于帮助了多少人。

真 —— 半生积累守住真心奉献

为了善济医社，卓顺发始终无私奉献。18年来，他不领分文薪酬，也从不报销任何公账开支。他先后变卖阁楼、跑车与店铺，几乎倾尽所有投身公益事业。

“我原本以为，卖掉上市公司的钱，已经足够我一辈子用了。后来才发现，做慈善，钱还是不够用。”

他不仅慷慨解囊，也积极汇聚社会大爱。过去近18年来，他个人捐款及为善济筹集的社会善款，累计已超过2亿元。

从濒临停运到重新站稳

回望这一切，2008年无疑是关键转折。当年，卓顺发受邀接手管理善济医社时，这家拥有百年历史的慈善机构仅剩四人，长期亏损，甚至濒临停运。

世间许多事都可以等待，唯有救人、救命、感恩与善行，不能等，也不应等。 ——善济医社义务执行主席卓顺发

他的好友、善济医社时任董事张锦泉曾三度邀请他接手，都被他婉拒。直到第四次，对方坦言：“如果再没人接手，善济就得关闭了。”

“我听了实在不忍心。想到那些生活在贫困和病痛边缘的人，可能从此失去一个求医的地方，我决定扛下这个担子。”当时的善济缺乏系统化管理及完善财务制度，社会认知度有限，募款活动也难以获得广泛响应，每日接诊人数不到30人。

卓顺发常说：“出钱难，出力更难。坚持难，善良更难。”本着“留在善济一天，就要为后人留下好的东西”的信念，他把过去创办上市公司的经验与人脉带入慈善机构，系统性整顿善济，包括建立透明管理制度、引入专业人才、扩展服务网络，以及强化宣传与筹款机制，逐步建立公众信任。

目前，善济医社在全岛设有14间分社，聘请约160名全职与兼职员工，每日为超过1000人次提供免费中医问诊。此外，善济也通过公益活动、健康讲座、文化与科技交流和免费爱心课程，提升公众身心健康与生活素养，让慈善关怀当下、启发未来。

随着服务规模扩大，善济每月运营开销已超过200万元，全年营运费约2400万元。

慈善也必须与时并进

善济慈善中心是一个开放共享的综合公益空间，包括提供医疗、文化和社会服务。它向全新加坡慈善机构免费开放，共享设施与资源，凝聚善心善力，共同为社会传递温暖与关怀。

在卓顺发眼中，让医社“起死回生”，从来不是单靠热血与善念，因为“慈善机构不能只靠理想，更要靠纪律、制度，还有团队一起承担。”

2022年，善济购置芽笼路208号大楼作为总部，他亲自参与房产购置与银行贷款事务，并全程监督翻新工程，打造现代化的善济慈善中心。期间因长期高强度投入工作，他的身心一度透支。他透露，在一次心脏手术过程中，因为突然出现并发症，他的心脏一度停止跳动18秒。

他坦言，当时脑海浮现的第一个念头，是自己可能无法跨过这一关，“但我想到善济还需要我，我就撑了过来。”

从鬼门关走了一遭后，卓顺发意识到，真正困难的，不只是一个人的坚持，而是如何让慈善事业长久走下去。他认为慈善机构必须与时并进，包括善用科技与人工智能提升沟通与协作效率，并进一步加强透明度与治理机制。

未来五年，他计划继续升级善济医社的管理框架，建立更高规格的信任体系。对于他高调推动慈善的方式，也有人不以为然。对此，卓顺发从不避讳。

“我知道自己的作风跟别人不一样。我是高调做事，低调做人。我相信，时间会证明我慈善事业的初心。”

企业家的效率 慈善家的温度

卓顺发认为，企业家与慈善家，同样肩负社会责任。企业家创造价值、提升效率；慈善家则守护社会的善良、大爱、感恩与和谐。真正的高度，是以企业家的执行力提升慈善效率，再以慈善家的格局，用大爱精神引领发展方向。

这种“效率与温度并重”的理念，为一度濒临停运的善济注入新的生命力。18年来，他几乎每天都投入善济的工作，亲自参与策划、监督项目进展，并深入社区探访弱势群体。朋友及家人笑说，他如今比当年创业时还忙，也更加辛苦。

在他推动下，善济不仅成功走出倒闭危机，更逐步建立稳健的长期储备和发展基础，让慈善服务得以延伸，帮助更多有需要的人。

善待不同群：从一份便当到最后一程

过去18年来，卓顺发把“善”化为责任，也让善济成为许多人在人生低谷时的依靠。他深信，慈善不只救急，更是长期陪伴那些容易被社会遗忘的人。

善济积极响应“健康SG”和“乐龄SG”倡议，长期推动派送饭盒、乐龄活动及社区关怀，希望帮助长者维持身心健康，也减少孤独感。

慈善是一种真爱，它真诚、慈悲、感恩、光明，无价，是一种真诚，一种内涵、一种感动、一种学习、一种修身养性，充实生命的动力，体现生命的价值。——善济医社义务执行主席卓顺发

在2024年9月，善济慈善中心启动“爱心厨房”，由厨师、员工和义工共同准备熟食，送往全岛安老院、疗养院、宗教团体、残疾人士组织和租赁组屋社区。今年上半年，爱心厨房就完成了831次分享，共送出11万5977份餐食。每一份热腾腾的便当，不只是食物，也是善济对社会责任的实践，以及对年长者和弱势群体的关怀与尊重。

卓顺发尤其关注独居长者及无依无靠的弱势群体。善济与众弘福利协会合作推广，为有需要的长者提供免费后事服务，包括葬礼安排与骨灰安置。在他看来，帮助一个人好好活着重要，让一个人有尊严地走完最后一程，同样重要。

关怀客工 不分国籍与种族

近年，善济医社也积极走入不同群体。



自2022年起，善济与人力部属下保障、关怀与接触小组合作，参与国际客工日活动，不仅派发爱心礼包，也走入客工宿舍，提供中医咨询、针灸与推拿理疗服务。今年，善济计划派发20万份礼包。届时，五年累计派发数量估计将达32万5000份礼包。

卓顺发认为，慈善不该分国籍、种族与国界。“只要是需要帮助的人，我们都应该尽力去帮。”

以有限之身 行无限之善

善济的母亲节关怀行动，从2015年起至今，累计派发超过80万份康乃馨与爱心礼包。（受访者提供）

卓顺发始终认为，慈善不应只停留在诊室之内。善济医社连续多年推动母亲节关怀行动。自2015年至2026年累计派发超过80万份康乃馨及爱心礼包，让“谢谢妈妈”不只是一句话，更成为一场社会共同参与的感恩实践。

善济医社也自2022年起推动父亲节关怀分享活动项目，在首四年内累计接触超过4万人次。2026年，活动进一步扩大至超过110场活动，派发超过5万份爱心礼包，把感恩与孝道文化带进家庭与社区。

2026年6月，善济医社也联合新加坡全国商联总会，在国家环境局支持下，启动“全国小贩中心社区关怀计划”。项目涵盖全岛132个小贩中心，为超过1万7000名小贩及清洁工人送上关怀物资，让他们感受社会的尊重与温暖。

荣誉是责任 不是终点

担任慈善机构义务执行主席长达18年，坚持不领薪酬、不报销开支，卓顺发的付出，在本地慈善界并不多见。

自2004年至今，他因在慈善、文化、教育及社会服务领域的贡献，先后获得多项荣誉，这包括：

2004年：获新加坡总统颁赐公共服务奖章（PBM）

2009年：获颁公共服务星章（BBM）

2013年：获苏丹赐封“拿督”勋衔

2014年：获封“拿督斯里”勋衔

2021年：获人民协会颁发30年社区服务奖

此外，他也先后于2008年及2023年获总统委任为太平绅士，并多次获得新加坡教育部颁发的教育服务奖。他目前担任士林中学咨询委员会委员，并长期关心教育与文化事业。其他还包括总统志愿服务与慈善事业奖、公共服务星章(勋条）、福布斯“亚洲慈善英雄榜”，以及港澳台湾慈善基金会“爱心奖”等多项殊荣。

卓顺发淡然表示：“奖项是社会给我的荣誉，有了这些肯定，我会更努力地去帮助更多人，只有这样才能对得起这些荣誉。”

培养接班人 延续善济精神

2025年6月30日善济员工大会于善济慈善中心举行。善济医社义务执行主席卓顺发与同事合影留念。（受访者提供）

自接手善济以来，卓顺发便开始思考传承。“善济每年服务几十万人，没有智慧、能力、慈悲和大爱，是做不了的。”他强调，慈善机构领导者必须紧贴国家发展方向，因为“有国才有家，家和万事兴”。

在他看来，慈善不能长期依赖某一个人，而必须建立制度、团队与文化。近年来，他已着手培养接班人与管理层，并计划在完成约20年的慈善使命后，逐步交棒。

未来五年，他希望推动善济持续升级，并从各个层面推广善的价值观，让慈善事业走向专业化、制度化、社会化与教育化。

美 —— 传递温情的人性光辉

“我们无法决定生命的长度，那么就决定它的宽度，让它更有意义。”——善济医社义务执行主席卓顺发

在善济慈善中心里，“美”从来不只是空间与设计，更是一种人与人之间的温暖连结。

有人在这里重新找回笑容，有人感受到久违的陪伴，也有人在人生低谷中，再次看见希望。

对卓顺发而言，真正的慈善，不只是治病施药，更是让人在被关怀的过程中，重新感受到生命的价值、意义、真谛和温度。

不只是看病 更是疗愈人心

“谢谢善济医社的安排、谢谢主席，让我们这群年长者有机会看表演、听歌，还能参观这么漂亮的慈善机构。”

在善济慈善中心四楼，一群来自拉丁马士和宏茂桥社区的年长者，刚欣赏完一场新疆歌舞表演。卓顺发得知长者到访，特地走出办公室与大家打招呼，并分享自己对生命的体会和感恩，鼓励年长者以积极心态面对乐龄生活。随后，他献唱《爱拼才会赢》《月亮代表我的心》及《恋曲1990》为大家送上祝福，现场气氛顿时热闹起来。这样的画面，在善济慈善中心几乎天天上演。

活动结束后，长者们一起享用午餐，并在中心内自由活动。有人在阅读空间翻阅书籍，有人在休息区聊天，也有人驻足欣赏馆内的历史与文化展示。离开前，每名长者都会收到善济赠送的环保麻袋、爱心食物及日用品，再乘搭接送巴士，带着笑容回家。

善济每周二、四和五安排巴士，从不同社区免费接送长者到中心参与活动，让他们能够走出家门，与人交流，在欢笑中度过充实的一天。

在卓顺发眼中，真正的慈善，从来不只是免费看病与施药。“身体的病可以医，但人心也需要被照顾。” 因此，他始终希望善济不仅是义诊所，更能成为一个让人感到温暖、受到尊重和有人陪伴的地方。

“看到受助者重新站起来、重新露出笑容，那种满足感，是任何数字都无法衡量的。”他说，很多时候，被感动的不只是受助者本人，而是一个又一个家庭。

用艺术与陪伴滋养生活

多年来，卓顺发积极与海内外文化艺术团队联系，希望通过表演与艺术活动，鼓励乐龄人士重新参与社区生活。在他看来，艺术不仅是娱乐，更是一种陪伴与疗愈。

善济慈善中心内设有多功能活动厅，可举办慈善讲座、文化活动与社区聚会；中心也设有阅读空间、音乐课室、多媒体功能室、全息投影体验馆，以及展示善济发展历程的中华慈善文化走廊等设施。

卓顺发坦言，传统中医诊所，尤其义诊诊所，过去常给人设备陈旧、环境压抑的印象。因此，在打造善济慈善中心时，他特别重视空间氛围。他希望中心更像一个属于普罗大众的“乡村俱乐部”，让人们来到这里，不只获得身体上的照顾，也能通过活动、艺术与陪伴，重新感受到生活的温度与希望。

“我希望大家来到这里，不会觉得自己是在接受施舍，而是来到一个舒服、开心、受到尊重的地方。”

用文字延续真善美

近年来，卓顺发主导出版多本公益书籍：（顺时针）《善济好公民》（左上）、《三有三德三真》、《善济AI一点通》和《慈悲之心·善济之行：新加坡慈善事业百年史》。

近年来，卓顺发主导出版多本公益书籍，希望以文字记录慈善历史，传承真善美的精神。

《慈悲之心·善济之行：新加坡慈善事业百年史》 系统梳理新加坡慈善事业的发展脉络及善济医社百年历程，作为新加坡建国60周年献礼纪念册，共印制4000册。发布会由律政部长兼内政部第二部长唐振辉主持。

《善济好公民》 以“宽容、大爱、慈悲、感恩、奉献”为核心价值，将发行100万册，免费分发至学校和社区，推动公民教育、建设社会价值及感恩新加坡。

《善济AI一点通》 以浅白易懂的方式普及人工智能知识，协助长者融入数字社会，首阶段印制10万册，免费派发至学校和社区，至今线上公益学堂参与人次逾5万。

《三有三德三真》凝聚卓顺发多年来投身慈善、服务社会的人生体会与经历。这本书计划印制14万本，免费分发至学校与社区，献礼新加坡建国61周年，并向所有为国家建设及社会发展作出贡献的人士致敬。

在卓顺发看来，慈善不只是帮助有需要的人，更应通过文化、教育与知识，把善与光明慈悲的种子播向下一代。

真正美是人与人的温情

卓顺发表示，真正的美，存在于人与人之间的理解、善意与连结。“如果可以改变世界，我最想改变的，是人与人之间的距离。”

他希望，人与人之间能少一点冷漠，多一点关怀。因为慈善所创造的，往往是任何数字都无法衡量的画面：一个孩子因资助得以继续求学；一名长者因陪伴重新展露笑容；一个家庭因为获得援助而重新站稳脚步。

这种美，很多时候并不轰轰烈烈。它更可能是在没有掌声的时候，依然愿意选择善良，继续坚持。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。