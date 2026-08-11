今年93岁的谢安桐，依然经常往石山跑。

别人眼中的石山，是矿场；在他眼里，却是一辈子的老师。从十来岁开始在采石场帮头帮尾，到今日仍坚持亲自巡视石场，这位光峰贸易（Kwang Fong Enterprise）执行主席一生几乎都与石头为伴。

石头不仅成就了他的事业，也塑造了他的性格——坚韧、诚信、踏实，也让他明白：真正能够流传下来的，不只是财富，而是人与人之间的情义，以及一代代传承下去的文化。

事业有成后，认识他的人却更相信，他真正珍贵的，不是点石成金的本事，而是一诺千金的做人原则。

谢安桐说：“生意有很多种，生意人也有很多种，但是做生意讲诚信，至今仍然最重要。”

长期回馈社区

如果说湘灵音乐社承载着他对传统文化、好友的守护，那么，乡亲则是他始终放不下的一份牵挂。

随着事业屡创高峰、业务不断发展，谢安桐始终不忘回馈社会。多年来，无论是家乡或是石山所在地，建学校、建宗教场所、造桥铺路，还是社区建设与公益工程，他都免费提供所需石材。

至于环境保护、社区发展，或身边居民有需要时，他也总是默默伸出援手给予资助，从不计较回报，更不求名誉。

“生意有很多种，生意人也有很多种，但是做生意讲诚信，至今仍然最重要。” ——光峰贸易执行主席谢安桐

长期以来，秉持着晋江人“输人不输阵”、“爱拼才会赢”的精神，他不仅把企业经营得有声有色，也把这份担当延伸到对乡亲的照顾与社会的回馈。对于乡亲，他从不因事业繁忙而减少关怀；对于会馆，只要需要支持，他也总是一马当先。

祖籍福建泉州的谢安桐，多年来先后担任新加坡晋江会馆、谢氏总会新加坡武吉班让福建公会、中华维基利俱乐部、适合可友竹俱乐部、新加坡包公庙等多个社团及宗教组织的名誉主席、永久荣誉会长及主席等职务。

每逢会馆举办周年庆典、扩建会所或推动大型活动，谢安桐不仅亲自参与，更经常慷慨解囊，与乡亲共襄盛举。对他而言，会馆不仅联系乡情，更承载着一代又一代华人的文化记忆。

这种精神，也自然影响下一代。

把乡情代代相传

创立于1918年的晋江会馆，现任副会长谢如成（55岁）正是谢安桐的次子。他从年轻时便在父亲带领下参与会务，如今继续负责推动晋江廊的发展及各项活动。

谢如成说，年轻一代透过网络或书本认识历史，但他认为真正走进文史馆，亲眼看见实物，收获与感受截然不同。

“晋江廊不仅是一个文史馆，更是希望成为结合历史、文化与现代活动的公共空间。”

他笑说，自己是经父亲介绍加入会馆，如今儿子也跟着加入。“会馆不是每个月来吃一顿饭而已，而是还有很多事情值得年轻人一起去做。”

目前，文史馆开放给公众免费参观，会馆也正计划举办各种活动让更多人参与其中。

深受父亲热心公益的影响，谢如成不仅积极参与社团活动，也是武吉班让福建公会的副财政、谢氏总会会长，以及泉州青年商会的财政。

其中，成立于1958年12月的武吉班让福建公会，作为我国西部福建乡亲的地方性组织，也是新加坡唯一以社区命名的乡亲会所，谢家父子多年来积极参与推动会务。

看着下一代逐渐接棒，谢安桐深感欣慰。因为他始终相信，一份事业可以交棒，一份乡情，更需要一代又一代继续传承。

少年读物滋养重情重义

坚守对老友的一句承诺，看似发生在人生后半程，其实早在少年时代便已埋下伏笔。 谢安桐坦言，少年时无缘在学校多呆几年接受正统教育，却酷爱阅读与历史相关的名著： 《三国演义》《东周列国》《西汉演义》。

“我对历史故事有兴趣，虽然也不甚了了，但是这些故事充实了我青少年时代的生活。”

真正影响他的，是书中人物重情重义、扶危济困的侠义精神。后来，他又十分敬佩李光前等华商先贤无私济世的胸襟，并立志以他们为榜样，把拼搏创业所得回馈社会。

因此，支持湘灵音乐社，从来不是一时兴起，而是他人生价值观最自然的延续。

但要了解这位重情重义的企业家，故事还得回到七十多年前，一座尘土飞扬的采石场说起。

石山教会他的第一堂课

谢安桐七岁时随父亲谢永固从福建晋江来到新加坡。父亲经营采石事业，他年纪轻轻便走进武吉巴督采石场，从基层做起。

1951年，英国甘门公司承建巴耶利峇机场工程，父亲负责每天供应300吨石料，两年间风雨无阻。后来父亲56岁因肝癌离世，家庭重担一下落到谢安桐肩上。

除了九名弟妹，还有妻子娘家、妹妹、妹婿及众多亲人等30多口人的生活重担，也全都落在他肩上。每天清晨六点出门，直到晚上10点才回家，这样的生活持续多年。

为了经营石场，长期与山林为伍，他在实践中一点一滴累积起采石相关的知识与经验。从辨别矿脉、爆破采石，到机器操作、维修保养、石材切割，他凡事亲力亲为，不放过任何学习机会。别人眼中艰苦危险的工作，在他看来，不过是做好本分必须经历的过程。

经年累月下来，同行都笑称他是 “山痴” 、“石痴”。谢安桐却认为，只有真正了解石头，才能经营好石头相关的生意。多年后的今天，即使年过九旬，他依旧保持着早出晚归的生活节奏，经常亲自巡视石山。

点石成金 靠的不是运气

古来石厂疫情后每月出口到新加坡的石料平均有七八万吨，长期以来是新加坡的主要石料供应商。（受访者提供）

靠着几十年累积的经验与判断，谢安桐逐渐建立属于自己的石业王国。

早在上世纪六七十年代，他已陆续在居銮、四湾岛、马六甲、吉兰丹、沙巴及印度尼西亚等地投资采石场；80年代中期，各地经营中的石场一度多达15座，因此赢得“新马石王”的美誉。

目前，他在马来西亚仍拥有四座石山，分别由成丰、铭丰、美兰及光峰四家公司经营。

其中位于古来的成丰石厂，在疫情前每月出口到新加坡的十几万吨到二十万吨左右的石料，长期供应本地建筑市场。

在别人眼中，谢安桐似乎总能把石山经营得有声有色，凡经过他接手的石山都会转亏为盈。

事实上，他相信的从来不是运气，而是长期累积出来的经验、勤奋与判断。

也正因为如此，谢安桐凡事始终喜欢亲力亲为，坚持走进石山，亲眼观察每一处矿层、每一项设备，而不是只坐在办公室里管理企业。

守住老友最后的托付

谢安桐的老友、传统福建南音的守护与推动者丁马成。（受访者提供）

所谓成功，对谢安桐而言，从来不只是事业有成，更是答应别人的事，一定尽力做到。正因为如此，当一名相识数十年的老朋友，在人生最后时刻，把一件最放心不下的事托付给他时，谢安桐也义不容辞地答应下来。

这名老友就是传统福建南音的守护与推动者丁马成，他病重时，对于年轻接班人是否能承受湘灵音乐社的财务负担，忧心耿耿。谢安桐当场就应承下来，才使得丁马成放下心中大石，安心离世。

丁马成的儿子、音乐社接班人丁宏海就多次表示：湘灵音乐社发展之路离不开各商界朋友、闽属会馆和华社领袖的慷慨支持。

他特别提到谢安桐说：“每年他至少捐助5万元给我们当经费，有大型活动时，出得更多。”

谢安桐感慨道：“这全是丁马成兄有情有义在先。我们是泉州同乡，从前我有什么要他帮忙，他一定热心照顾。他对南音热心奉献的精神让我备受感动。他临终前，把湘灵音乐社交托给我，我当然义无反顾，尽一切力量扶助。”

守护千年南音 让古韵薪火相传

丁宏海说：我心中，谢安桐先生（右）最大的特点并非财富，而是他的重情重义、一诺千金。背景为丁马成在千年古城泉州西门外，靠近晋江入海口“后厝”故居。（受访者提供）

一句承诺、一份跨越岁月的责任：30多年过去，年过九旬的新马石王谢安桐不仅守住了老友的遗愿，也守住了南音这一项珍贵的中华文化。

他说：“没有谢安桐先生，我们根本无法生存下去。”

这是湘灵音乐社前社长丁宏海谈起父亲好友谢安桐时，说得最坚定的一句话。他的父亲是湘灵音乐社已故社长、新加坡文化奖得主丁马成。

两人同是福建泉州丰泽区东海后厝人，因是邻居自幼相识，情谊深厚。几十年来，无论事业还是人生，两人始终互相信任、彼此扶持，之后更因为一句对老友丁马成的承诺，谢安桐30多年如一日守护湘灵音乐社。

“放胆去做，我来承担”

事业有成后，谢安桐长期参与公益事业，担任多个华社团体名誉主席、永久荣誉会长等职务，每年持续资助多项公益。

然而，对他而言，最特别的一份责任，始终是湘灵音乐社。

他谦虚地说：“我只是一介普通商人，对于音乐、民间艺术，我是门外汉，只能在金钱和经费方面略尽绵力，音乐社的发展仍要靠专业人士和热心人士共同推动。”

但就是这名自称“门外汉”的实业家，数十年来始终是湘灵音乐社最重要的后盾。

谢安桐每年资助湘灵音乐社至少5万元，大型演出、国际交流更慷慨支持，累计捐款早已达数百万元。

2000年，湘灵音乐社筹办首届国际南音大会唱，经费压力巨大。丁宏海忆起当年道：“谢先生鼓励我们放胆去做，并承诺承担不足的费用。”

一句话，让筹委会放下心头大石，也促成大会圆满举行，成为南音发展史上一座重要里程碑。

一人台前改革 一人幕后默默守护

2016年3月，湘灵音乐社呈献的《清韵》，是新加坡首次以南音传统编制——“指、曲、谱”三大核心体系代表作品构成的重磅演出。（受访者提供）

提到好友丁马成，谢安桐总会忆起他的经历：丁马成年少时在家乡碾米厂当学徒，受师傅熏陶而爱上南音。一边工作、一边勤学苦练，很快便成为当地有名的南音好手。由于相貌俊朗，每逢乡里节庆演出，常男扮女装登台献艺，深受乡亲欢迎。

18岁时，丁马成远赴新加坡谋生，当过搬运工、书记，后来投身橡胶业经商，并与已故华商李光前结为忘年之交。

随着上世纪六七十年代经济迅速发展，汉唐古乐南音却日渐式微。为了让这门古老艺术重焕生机，丁马成毅然放下不少商业机会，于1978年出任湘灵音乐社社长，全力推动改革与振兴。1987年，他凭着对南音传承与发展的卓越贡献，荣获政府颁授“新加坡文化奖”。

丁马成大胆创新，在坚守传统之余不断求变；谢安桐则长期以实际行动支持湘灵音乐社发展，如今已是永久名誉社长。

一人走在台前改革，一人默默站在幕后守护，共同让湘灵音乐社延续创新精神，凝聚华社贤达与乡贤力量。

让传统继续唱下去

“……我只能在金钱和经费方面略尽绵力，湘灵音乐社的发展仍要靠专业人士和热心人士共同推动。”——光峰贸易执行主席谢安桐

创立于1941年的湘灵音乐社，今天能够薪火相传，离不开一代又一代人的努力。

丁马成早年大胆改革南音，从1975年发表第一首南音新词《感怀》起，一生共创作南音新作300余首。他突破过去仅以琵琶、三弦、洞箫、二弦四种主要乐器演奏的模式，尝试洞箫二重奏、独唱等不同演出形式，并融入舞台元素，让南音重新走进现代社会。

好友离世后，湘灵音乐社经历王碧玉、丁宏海，再到2023年由丁美莲接任社长，同时引入更多文化及保育界专业人士尤祥瑞和汪嘉荣加入执委会，为湘灵音乐社注入新的活力。

一路走来，谢安桐看着湘灵音乐社一步步成长，也看着越来越多年轻人重新认识南音。他始终相信，只要还有人愿意支持、愿意传承，就一定会有人继续唱下去。

捐款圆乡民心愿 也资助新马公益

每次随湘灵音乐社返乡演出，谢安桐总会抽空关心乡亲，了解他们的需要。

得知家乡筹建骨灰堂资金不足，他二话不说捐出50万人民币（约合10万新元），帮助圆了乡民多年的心愿，因此深受乡亲敬重。每逢返乡，乡民总张灯结彩，热情迎接。

丁宏海也透露，谢安桐不仅是湘灵的最大赞助人，他每年持续资助新马两地慈善、教育、文化及公益机构。

丁宏海说：“凭着过人的毅力和精准判断，他是一名出色的企业家。但他更是我的恩师。在我人生低谷时给予支持，在迷惘时给予开导，与他相处如沐春风，也让我相信，有志者事竟成，坚持走下去，总会看见曙光。”

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。