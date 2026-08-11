一本自传开启本地企业家洪振群生命中的新篇章。他的自传《笑看风云行善路》于2024年4月问世后，至今已办了百多场导读会，而他的目标是办至少200场导读会，缔造新的健力士世界记录。

截至今年8月底，他在不到两年半内就在各地办了150场导读会，包括新加坡（75场）、台湾（56场）、马来西亚（13场）、中国大陆和香港（五场），还有一场在西太平洋群岛帛琉（Palau)。其中，他将在8月27日到母校德明政府中学举办第150场导读会，当天新加坡纪录大全代表将会见证并现场颁发奖状。此外，他也将在今年11月应日本一家厨房用具公司的邀请到日本四国办两场导读会。

邀请他的组织很多样化，包括教育机构（从小学到大学）、民间团体、宗乡会馆、基层组织、企业公会等。导读对象从6岁至90岁不等，至今，人数最多的一场是在新山宽柔中学至达城分校，出席者约2300人。

创业之路 经历大起大落

现年69岁的洪振群是myCK百货创办人，一生经历大起大落，却始终凭着坚韧毅力，一次次从逆境中重新站起，写下本地零售业的传奇。

少年时随家人摆地摊起家，他在1980年代与兄弟共同创办“双鱼百货”。然而，1994年因经营理念分歧离开公司，其后更受牵连宣告破产，跌入人生低谷。但他没有放弃，1997年创立myCK百货，成功东山再起，并将事业版图拓展至房地产领域。后来，公司又接连遭遇三场严重大火，但他始终没有被击倒，凭着不屈不挠的精神，一步步重建事业。

今年5月，洪振群（前）在导读分享会上与读者合影。（受访者提供）

自全球爆发冠病疫情后，洪振群的人生开始步入一个新阶段。他在出版自传和办导读会的同时，也在收缩和整顿经营了20多年的百货业务。家喻户晓的myCK一度有19家店面，遍布全岛，但目前只剩五间。结业的店面都已转租出去，就连2016年遭祝融光顾后重建的淡滨尼总部，也已部分租出去。

洪振群过去活跃于二、三十个社团与基层组织，但专注办导读会后，他已淡出这些团体，只保留三巴旺西公民咨询委员会副主席一职。

把逆境化为生命教材

从“赚钱冲业绩”的经商之道，转向以“生命影响生命”的行善路，办导读会正是洪振群改变跑道后所选用的形式。

办导读会需要投入时间、金钱、精力和心血。问他累不累，他笑说连睡觉都梦见自己很累。但他乐此不疲，因为他发现自己人生路上的起伏跌宕、挫败坎坷，还有不屈不挠，奋勇前行的精神，可以成为“生命教育”的最佳素材，足以去感动、启发和影响其他生命。

“有钱留给子孙固然好， 但如果能把我的精神留给他们，意义更大。 如果能同时惠及社会大众， 那岂不更好？” ——myCK百货创办人洪振群

洪振群身上所散发的能量，所展现的决心与毅力是一般人力所不及的。他认定分享人生故事是在传播正能量，是在启迪莘莘学子的正面人生观，能够为遇到挫折的人打打气，便不惜代价去做。

一本书能办这么多场导读会，他究竟是怎样办到的？除了人脉广，有庞大社会网络，洪振群也会通过朋友的介绍，向刚认识的人讲述自己的故事，一旦对方被他的故事吸引或被他感动，便会帮他牵线和安排导读会。

比如，他到香港陈白沙纪念中学办导读时，校长深受感动，认同他把人生阅历当成“教育素材”，正是学校急需要的“公民课”，有意以该校为起点，将活动推广到香港其他地方，让他备受鼓舞。

那，导读会为他自己带来什么改变？他沉思片刻后说，过去上台前要练习数十遍，而且一定有稿在手，但上台时还是会脑子一片空白。但是现在让他面对观众，他都能很从容地分享，希望能启发他人。

一本自传 一份精神遗产

洪振群（站立者）今年7月受邀到共和理工学院为商学系学生导读，并在问答环节与他们坦诚交流。（新报业媒体）

当初找人撰写自传，正是想给子孙后代留点精神遗产，最大目的是借助自身经历，提醒他们在遇到挫折时不能倒下躺平。即使倒下了，也要努力振作，重新站起来。

洪振群说：“有钱留给子孙固然好，但如果能把我的精神留给他们，意义更大。如果能同时惠及社会大众，那岂不更好？”

频密的导读会把他弄得精疲力尽，却也让他收获喜悦与满足感，被不少人视为榜样，甚至成为小外孙的偶像。原来，他到道南学校向老师导读，随后校长在周会上分享。就读该校的外孙说：“我花六年时间才让学校的同学认识我，公公只用一天时间就让所有人认识洪振群。公公是我的偶像。”

至此，洪振群行善方式已从金钱馈赠与施舍，转为精神上的分享激励。当然，他还在捐钱，目前列在他的信托基金上的捐款项目，固定每年捐25万元给慈济基金会（新加坡）。

在行善路上，他有这么一个坚持：要把捐赠限定在新加坡，优先帮助有需要的国人。

【本赞助文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑内容。