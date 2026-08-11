从资源匮乏的小岛，到跻身国际舞台的重要城市；从早期移民胼手胝足谋生，到今天百业蓬勃、人才汇聚，这座城市的发展，从来不是偶然，而是一代又一代人在不同岗位上，以汗水、信念与担当共同写下的成果。

百业兴城 文化润城

新加坡故事，从来不是某一个人的传奇，而是无数平凡人与企业共同编织而成的篇章。

有人从巴刹档起家，把一门传统食品带上资本市场；有人少年挥舞理发刀养家，后来投身造船事业，再把人生下半场献给公益；有人经历人生低谷重新创业，把一次失业化为一份健康事业；也有人数十年如一日经营企业，同时默默守护文化艺术、宗乡会馆和慈善医疗机构，让华社精神得以薪火相传。

他们来自不同年代、不同领域，却拥有一个共同特点——相信只要肯做、敢做，就一定能够闯出属于自己的道路。

这种“敢想、敢拼、敢担当”的精神，正是新加坡企业家的缩影。

然而，新加坡的成功，从来不只是经济数字。

如果说企业塑造了城市的发展，那么文化、社区与公益，则塑造了一座城市的灵魂。

本特辑除了记录企业家的奋斗历程，也希望带领读者重新认识这片土地。

我们走进百年慈善机构与医院，见证华社“取诸社会，用诸社会”的精神如何延续至今；走进宗乡会馆，看见它们如何从昔日先辈的依靠，演变成凝聚文化、慈善与商业的重要平台；走进传统文艺社团与历史建筑，看见一群企业家如何默默守护文化根脉，让传统在现代社会继续发光。

筑造家园 守护未来

我们也聚焦在我们持续筑造的家园，以及共同守护的价值观 。

从不断演变的公共住宅，到陪伴几代人成长的游乐场；从跨越种族的文化交流，到越来越成熟的共融社会；从年轻创业者重新定义成功，到越来越多人把环保、公益视为生活的一部分。这些故事看似不同，却共同描绘出一个不断成长、不断进步的新加坡。

如果说过去60年，新加坡证明了一座城市可以创造经济奇迹，那么今天的新加坡，更希望证明，一个成熟的国家，不只是拥有繁荣的经济，更拥有愿意彼此扶持、共同成长的社会。

本期《新加坡故事》特辑收录的人物，有企业家、慈善家、文化推动者，也有默默耕耘的社区守护者。他们的故事未必惊天动地，却真实映照了新加坡一路走来的精神：脚踏实地、坚韧不拔、饮水思源，也始终相信，个人的成功，应当成为推动社会前进的力量。

献给续写新篇章的你和我

这期特辑献给所有在这片土地奋斗的人。

献给远渡重洋来到这里扎根的先辈，献给土生土长、深爱这座岛国的居民，也献给每一位因为工作、家庭、梦想或缘分，与新加坡结下深厚情谊的人。

新加坡故事从来没有唯一的主角。你我，都正在续写属于这座城市的新篇章。

【本文稿首刊于2026年8月9日联合早报《新加坡故事》特辑，完整内容请翻阅当天的报章】 前往专网阅读更多《新加坡故事》特辑的企业家专访。